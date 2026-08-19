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Winterhoodies en sweatshirts

(31)
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitnesstop met rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma
Therma-FIT Fitnesstop met rits over de hele lengte voor heren
€ 74,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt voor kids
€ 39,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Hoodie voor heren
Nike Solo Swoosh
Hoodie voor heren
€ 99,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
€ 44,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 49,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecetop met korte rits voor heren
Nike Solo Swoosh
Fleecetop met korte rits voor heren
€ 89,99
Nike Tech
Nike Tech Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
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Nike Tech
Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
€ 129,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecetrui met ronde hals voor heren
Nike Solo Swoosh
Fleecetrui met ronde hals voor heren
€ 94,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor heren
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor heren
€ 69,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT top met halflange rits voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT top met halflange rits voor heren
€ 119,99
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT ADV jack met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT ADV jack met rits over de hele lengte voor dames
€ 199,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT top met ronde hals voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT top met ronde hals voor heren
€ 94,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT fleecehoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT fleecehoodie voor dames
€ 89,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecehoodie met rits voor heren
Nike Solo Swoosh
Fleecehoodie met rits voor heren
€ 109,99
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performancehoodie met rits over de hele lengte en UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performancehoodie met rits over de hele lengte en UV-bescherming voor heren
€ 84,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 79,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecetop met lange mouwen voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Fleecetop met lange mouwen voor meisjes
€ 54,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits over de hele lengte en accenten met reflecterend design voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits over de hele lengte en accenten met reflecterend design voor kids
€ 89,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hoodie voor heren
Jordan Flight Fleece
Hoodie voor heren
€ 89,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecetop met lange mouwen voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Fleecetop met lange mouwen voor meisjes
€ 54,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor meisjes
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor meisjes
€ 79,99
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performancehoodie met UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performancehoodie met UV-bescherming voor heren
€ 79,99
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT trainingshoodie van fleece voor heren
Nike N.A.C.
Dri-FIT trainingshoodie van fleece voor heren
30% korting
Jordan Flight
Jordan Flight Padded Mountainside hoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Flight
Padded Mountainside hoodie voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Hoodie met rits voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT One
Hoodie met rits voor dames
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tussenlaag trainingshoodie voor heren
Nike Pro
Dri-FIT tussenlaag trainingshoodie voor heren
30% korting
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary Fleece
Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
30% korting
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Winterjack met rits voor heren
Nike Sportswear Club
Winterjack met rits voor heren
30% korting
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT hoodie voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT hoodie voor kids
30% korting
Jordan Flight
Jordan Flight Padded Mountainside hoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Flight
Padded Mountainside hoodie voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Hoodie met rits voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT One
Hoodie met rits voor dames
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tussenlaag trainingshoodie voor heren
Nike Pro
Dri-FIT tussenlaag trainingshoodie voor heren
30% korting
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary Fleece
Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
30% korting
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Winterjack met rits voor heren
Nike Sportswear Club
Winterjack met rits voor heren
30% korting
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT hoodie voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT hoodie voor kids
30% korting

Houd de warmte vast met winterhoodies

Trek winterhoodies en sweatshirts van Nike aan als extra laagje en voel je de hele dag door comfortabel. Onze truien zijn uitgerust met Therma-FIT technologie, gemaakt van extra geborsteld microvezel-fleece. Deze stof houdt de energie vast en vermindert warmteverlies, zónder een dikke laag te vormen. Het resultaat? Lichtgewicht kleding met een comfortabele pasvorm om je work-outs in vol te houden, ongeacht hoe koud het is.


Wij geloven dat de beste ontwerpen functie en vorm combineren. Denk bijvoorbeeld aan casual pasvormen of atletische windjacks. Truien met een halve rits zitten relaxed en zijn ideaal voor hardlopen in de buitenlucht, omdat je de rits kunt gebruiken om de luchtstroom gemakkelijk aan te passen. En in de zakken berg je je telefoon en andere waardevolle spullen veilig op terwijl je onderweg bent.


Wil je lekker warm blijven? Kies dan voor winterhoodies met zachte fleece om de koude wind buiten te houden. Ga voor warme hoodies met geribde boorden in klassieke kleuren zoals zwart, grijs of marineblauw, perfect voor elke dag. Of kies grafische prints en felle tinten voor een opvallende uitstraling. De geborduurde iconische Nike Swoosh voegt een extra accent toe.


Zoek je comfort voor de hele dag door? Dan zul je dol zijn op onze Tech Fleece. Dit is een innovatieve stof die al vanaf het begin vooropliep wat lichtgewicht winterkleding betreft. We gebruiken deze duurzame stof nog steeds en je komt kleding met deze stof dan ook overal tegen in ons assortiment hoodies en sweatshirts.


Met ons nieuwste high-performance materiaal, Nike Forward, laten we zien dat we comfort en functionaliteit serieus nemen wat onze hoodies betreft. Wat deze geavanceerde stof zo bijzonder maakt, zijn de ultradunne lagen die zijn geperforeerd met naalden. Hierdoor geniet je van een maximale luchtstroom terwijl je toch warm blijft.


In vergelijking met traditionele gebreide kleding vermindert Nike Forward de ecologische voetafdruk van het productieproces met ongeveer 75%. Dit maakt Nike Forward essentieel voor Nike's Move to Zero campagne. Dat is onze missie om in de toekomst geen afval meer te produceren of koolstofdioxide uit te stoten. Daarbij is ook plaats voor andere duurzame materialen, zoals gerecycled polyester, dat wordt gesponnen van oude plastic flessen. Let op ons label ‘Duurzame Materialen’ en sluit je aan bij onze missie voor een betere toekomst.