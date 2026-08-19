Houd de warmte vast met winterhoodies
Trek winterhoodies en sweatshirts van Nike aan als extra laagje en voel je de hele dag door comfortabel. Onze truien zijn uitgerust met Therma-FIT technologie, gemaakt van extra geborsteld microvezel-fleece. Deze stof houdt de energie vast en vermindert warmteverlies, zónder een dikke laag te vormen. Het resultaat? Lichtgewicht kleding met een comfortabele pasvorm om je work-outs in vol te houden, ongeacht hoe koud het is.
Wij geloven dat de beste ontwerpen functie en vorm combineren. Denk bijvoorbeeld aan casual pasvormen of atletische windjacks. Truien met een halve rits zitten relaxed en zijn ideaal voor hardlopen in de buitenlucht, omdat je de rits kunt gebruiken om de luchtstroom gemakkelijk aan te passen. En in de zakken berg je je telefoon en andere waardevolle spullen veilig op terwijl je onderweg bent.
Wil je lekker warm blijven? Kies dan voor winterhoodies met zachte fleece om de koude wind buiten te houden. Ga voor warme hoodies met geribde boorden in klassieke kleuren zoals zwart, grijs of marineblauw, perfect voor elke dag. Of kies grafische prints en felle tinten voor een opvallende uitstraling. De geborduurde iconische Nike Swoosh voegt een extra accent toe.
Zoek je comfort voor de hele dag door? Dan zul je dol zijn op onze Tech Fleece. Dit is een innovatieve stof die al vanaf het begin vooropliep wat lichtgewicht winterkleding betreft. We gebruiken deze duurzame stof nog steeds en je komt kleding met deze stof dan ook overal tegen in ons assortiment hoodies en sweatshirts.
Met ons nieuwste high-performance materiaal, Nike Forward, laten we zien dat we comfort en functionaliteit serieus nemen wat onze hoodies betreft. Wat deze geavanceerde stof zo bijzonder maakt, zijn de ultradunne lagen die zijn geperforeerd met naalden. Hierdoor geniet je van een maximale luchtstroom terwijl je toch warm blijft.
In vergelijking met traditionele gebreide kleding vermindert Nike Forward de ecologische voetafdruk van het productieproces met ongeveer 75%. Dit maakt Nike Forward essentieel voor Nike's Move to Zero campagne. Dat is onze missie om in de toekomst geen afval meer te produceren of koolstofdioxide uit te stoten. Daarbij is ook plaats voor andere duurzame materialen, zoals gerecycled polyester, dat wordt gesponnen van oude plastic flessen. Let op ons label ‘Duurzame Materialen’ en sluit je aan bij onze missie voor een betere toekomst.