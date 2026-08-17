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Dri-FIT shorts voor dames

(95)
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
€ 37,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
+1
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 29,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
+1
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 39,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met hoge taille voor dames
€ 44,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 54,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Attack
Nike Attack Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Attack
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille (10 cm)
€ 29,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
+1
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Bestseller
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 39,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
€ 32,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
€ 69,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (6 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (6 cm)
€ 59,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
+2
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
€ 47,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 37,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT hardloopshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT hardloopshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
€ 64,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbalshorts voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor dames (10 cm)
€ 24,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
€ 74,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV halfhoge hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halfhoge hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met hoge taille (8 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (5 cm)
€ 69,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (13 cm)
€ 69,99
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT ADV strakke hardloopshorts voor dames
Bestseller
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT ADV strakke hardloopshorts voor dames
€ 74,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Bestseller
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
€ 42,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 64,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Relaxed damesshorts
NikeSKIMS Airy
Relaxed damesshorts
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
Nike SB
Nike SB Skateshorts
Nike SB
Skateshorts
€ 64,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond damesshorts (10 cm)
€ 59,99
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Trainingsshorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
NikeSKIMS Stretch Nylon
Trainingsshorts voor dames (13 cm)
€ 74,99
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Essential
Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
€ 34,99
Nike One
Nike One Caprilegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 44,99
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT tennisshorts voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT tennisshorts voor dames
€ 69,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Jerseyshorts voor heren
Gerecyclede materialen
KD x NOCTA
Nike Jerseyshorts voor heren
€ 79,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond damesshorts (10 cm)
€ 49,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson
Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)
€ 54,99
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
€ 69,99
Nike Golf Club
Nike Golf Club Dri-FIT golfshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Golf Club
Dri-FIT golfshorts voor dames
€ 69,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 39,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Ruimvallende damesshorts met Dri-FIT en halfhoge taille (10 cm)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ruimvallende damesshorts met Dri-FIT en halfhoge taille (10 cm)
€ 64,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV halfhoge hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halfhoge hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met hoge taille (8 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (5 cm)
€ 69,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (13 cm)
€ 69,99
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT ADV strakke hardloopshorts voor dames
Bestseller
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT ADV strakke hardloopshorts voor dames
€ 74,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Bestseller
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
€ 42,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 64,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Relaxed damesshorts
NikeSKIMS Airy
Relaxed damesshorts
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
Nike SB
Nike SB Skateshorts
Nike SB
Skateshorts
€ 64,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond damesshorts (10 cm)
€ 59,99
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Trainingsshorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
NikeSKIMS Stretch Nylon
Trainingsshorts voor dames (13 cm)
€ 74,99
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Essential
Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
€ 34,99
Nike One
Nike One Caprilegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 44,99
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT tennisshorts voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT tennisshorts voor dames
€ 69,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Jerseyshorts voor heren
Gerecyclede materialen
KD x NOCTA
Nike Jerseyshorts voor heren
€ 79,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond damesshorts (10 cm)
€ 49,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson
Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)
€ 54,99
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
€ 69,99
Nike Golf Club
Nike Golf Club Dri-FIT golfshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Golf Club
Dri-FIT golfshorts voor dames
€ 69,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 39,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Ruimvallende damesshorts met Dri-FIT en halfhoge taille (10 cm)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ruimvallende damesshorts met Dri-FIT en halfhoge taille (10 cm)
€ 64,99

Sneldrogende korte broeken voor dames: blijf comfortabel op beslissende momenten

Comfortabele work-outs beginnen bij onze sneldrogende korte broeken en joggingshorts voor dames. Ga voor maximaal ademend vermogen met een sneldrogende damesshort met mesh inzetten op plekken die snel warm worden. Die verbeteren de luchtcirculatie rondom het lichaam, wat lekker fris aanvoelt. De broeken zijn gemaakt van lichte materialen waarin je vrijuit kunt bewegen. De innovatieve technologie in Nike Dri-FIT shorts voor dames voert vocht af van je huid naar het oppervlak van de stof. Zo kan het sneller verdampen en blijf jij fris en comfortabel, ook als je work-out intensiever wordt.


Van welke sport jouw hart ook sneller klopt, onze sneldrogende korte broeken voor dames zijn er klaar voor. In een nauwsluitende korte broek van stretchstof kun je voluit springen en squatten. Elke broek beweegt bovendien in alle richtingen met je mee als jij rekt en strekt. We hebben ook korte damesbroeken van compressiestof. Die dragen bij aan een betere bloedsomloop en houden je spieren warm tussen de oefeningen door.


Elastische taillebanden zitten perfect als je traint: ze rollen niet af en knellen niet. Heb je meer bedekking nodig? Kies dan voor een Nike Dri-FIT damesshort of korte broek met een hoge taille of laagjes. Train je buiten? We hebben sneldrogende shorts voor dames met steek- en ritszakken aan de achterkant. Zo heb je belangrijke spullen altijd bij de hand. En in de hele collectie vind je de iconische Nike Swoosh als teken van kwaliteit.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van de sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor een sneldrogende korte broek voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.