Sneldrogende korte broeken voor dames: blijf comfortabel op beslissende momenten
Comfortabele work-outs beginnen bij onze sneldrogende korte broeken en joggingshorts voor dames. Ga voor maximaal ademend vermogen met een sneldrogende damesshort met mesh inzetten op plekken die snel warm worden. Die verbeteren de luchtcirculatie rondom het lichaam, wat lekker fris aanvoelt. De broeken zijn gemaakt van lichte materialen waarin je vrijuit kunt bewegen. De innovatieve technologie in Nike Dri-FIT shorts voor dames voert vocht af van je huid naar het oppervlak van de stof. Zo kan het sneller verdampen en blijf jij fris en comfortabel, ook als je work-out intensiever wordt.
Van welke sport jouw hart ook sneller klopt, onze sneldrogende korte broeken voor dames zijn er klaar voor. In een nauwsluitende korte broek van stretchstof kun je voluit springen en squatten. Elke broek beweegt bovendien in alle richtingen met je mee als jij rekt en strekt. We hebben ook korte damesbroeken van compressiestof. Die dragen bij aan een betere bloedsomloop en houden je spieren warm tussen de oefeningen door.
Elastische taillebanden zitten perfect als je traint: ze rollen niet af en knellen niet. Heb je meer bedekking nodig? Kies dan voor een Nike Dri-FIT damesshort of korte broek met een hoge taille of laagjes. Train je buiten? We hebben sneldrogende shorts voor dames met steek- en ritszakken aan de achterkant. Zo heb je belangrijke spullen altijd bij de hand. En in de hele collectie vind je de iconische Nike Swoosh als teken van kwaliteit.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van de sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor een sneldrogende korte broek voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.