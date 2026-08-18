  1. Kleding
    2. /
  2. Bottoms
    3. /
  3. Shorts

Blauwe shorts voor dames

(49)
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
€ 37,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
€ 32,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 39,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 29,99
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT tennisshorts voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT tennisshorts voor dames
€ 69,99
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT ADV strakke hardloopshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT ADV strakke hardloopshorts voor dames
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 42,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damesshorts met graphic
Jordan Brooklyn Fleece
Damesshorts met graphic
€ 54,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Brazil knit damesshorts
Jordan Brooklyn
Brazil knit damesshorts
€ 64,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 37,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Trainingsshorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
NikeSKIMS Stretch Nylon
Trainingsshorts voor dames (13 cm)
€ 74,99
Nike Dri-FIT Park 3
Nike Dri-FIT Park 3 Knit voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Park 3
Knit voetbalshorts voor dames
€ 17,99
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Ruimvallende gestreepte damesshorts met halfhoge taille
Nike Sportswear Chill Poplin
Ruimvallende gestreepte damesshorts met halfhoge taille
€ 44,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damesshorts (10 cm)
Net binnen
Jordan Sport
Diamond damesshorts (10 cm)
€ 49,99
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt
Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
€ 44,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Ruimvallende damesshorts met halfhoge taille
Nike Pregame Fleece
Ruimvallende damesshorts met halfhoge taille
€ 69,99
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th WNBA Flow mesh shorts
Nike WNBA 30th
WNBA Flow mesh shorts
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
€ 49,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
Nike Sportswear Classic
Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
€ 29,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Damesshorts met halfhoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Damesshorts met halfhoge taille
€ 34,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts met halfhoge taille en trekkoord voor dames (5 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts met halfhoge taille en trekkoord voor dames (5 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Hardloopshorts voor dames
NikeSKIMS Stretch Nylon
Hardloopshorts voor dames
€ 74,99
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Damesshorts met halfhoge taille
Nike Sportswear Chill Knit
Damesshorts met halfhoge taille
€ 54,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damesshorts van sweatstof met graphic
Jordan Brooklyn Fleece
Damesshorts van sweatstof met graphic
€ 59,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende satijnen shorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende satijnen shorts met halfhoge taille voor dames
€ 49,99
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball fleece shorts
WNBA Legends
Nike Basketball fleece shorts
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende trainingsshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende trainingsshorts met halfhoge taille voor dames
€ 49,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
30% korting
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
29% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesshorts met hoge taille (5 cm)
Nike Sportswear
Damesshorts met hoge taille (5 cm)
30% korting
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
29% korting
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
29% korting
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
30% korting
Nike Universa
Nike Universa 2-in-1 damesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Universa
2-in-1 damesshorts (13 cm)
30% korting
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Damesshorts met halfhoge taille
Nike Sportswear Chill Terry
Damesshorts met halfhoge taille
30% korting
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Damesshorts met halfhoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Damesshorts met halfhoge taille
€ 34,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts met halfhoge taille en trekkoord voor dames (5 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts met halfhoge taille en trekkoord voor dames (5 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Hardloopshorts voor dames
NikeSKIMS Stretch Nylon
Hardloopshorts voor dames
€ 74,99
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Damesshorts met halfhoge taille
Nike Sportswear Chill Knit
Damesshorts met halfhoge taille
€ 54,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damesshorts van sweatstof met graphic
Jordan Brooklyn Fleece
Damesshorts van sweatstof met graphic
€ 59,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende satijnen shorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende satijnen shorts met halfhoge taille voor dames
€ 49,99
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball fleece shorts
WNBA Legends
Nike Basketball fleece shorts
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende trainingsshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende trainingsshorts met halfhoge taille voor dames
€ 49,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
30% korting
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
29% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesshorts met hoge taille (5 cm)
Nike Sportswear
Damesshorts met hoge taille (5 cm)
30% korting
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
29% korting
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
29% korting
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
30% korting
Nike Universa
Nike Universa 2-in-1 damesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Universa
2-in-1 damesshorts (13 cm)
30% korting
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Damesshorts met halfhoge taille
Nike Sportswear Chill Terry
Damesshorts met halfhoge taille
30% korting

Blauwe korte broeken voor dames: beweeg op jouw manier

Je beweegt je vrijuit in onze lichte, rekbare en ondersteunende shorts voor dames in het blauw. We hebben diverse stijlen met Dri-FIT. Deze innovatieve technologie voert vocht af van de huid, zodat het snel verdampt en jij fris en comfortabel blijft. We hebben ook blauwe korte broeken voor dames met Nike Stealth Evaporation Tech. Deze technologie helpt zweetvlekken te verminderen door vocht af te voeren. De stof droogt snel, waardoor jij je langer fris voelt. Ben je op zoek naar donkerblauwe shorts voor dames met meer luchtcirculatie? Kies dan voor een korte broek met splitten in de zoom. Voor extra bewegingsvrijheid tijdens je run, squats en lunges. De geweven materialen hebben een zijdeachtige textuur die zacht aanvoelt op de huid. Naast klassieke marineblauwe shorts voor dames hebben we ook korte damesbroeken in het koningsblauw, een diepe tint waarmee je zeker opvalt. Wil je meer ondersteuning? Kies dan voor shorts met een zachte binnenvoering om schuren te voorkomen. Zo kun jij je helemaal focussen op het neerzetten van een nieuw persoonlijk record.

We hebben altijd een blauwe korte broek voor dames in jouw favoriete pasvorm. Zoals lichtblauwe shorts voor dames met een halfhoge taille en een brede elastische tailleband die goed aansluit om je middel. Houd je meer van een gestroomlijnde pasvorm? Ga dan voor een korte broek met een hoge taille die mooi strak afkleedt en stevig om het lichaam zit. En een short zonder naden aan de voorkant rolt minder snel op, zodat de stof niet gaat rimpelen. We hebben ook shorts met zachte naden die comfortabel zitten, hoe veel je ook beweegt. Ondertussen houd je belangrijke spullen bij de hand in de ruime achterzakken.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe mee en kies voor een damesshort in het blauw met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Dit is een van de manieren waarop we de uitdaging aangaan.