Blauwe korte broeken voor dames: beweeg op jouw manier
Je beweegt je vrijuit in onze lichte, rekbare en ondersteunende shorts voor dames in het blauw. We hebben diverse stijlen met Dri-FIT. Deze innovatieve technologie voert vocht af van de huid, zodat het snel verdampt en jij fris en comfortabel blijft. We hebben ook blauwe korte broeken voor dames met Nike Stealth Evaporation Tech. Deze technologie helpt zweetvlekken te verminderen door vocht af te voeren. De stof droogt snel, waardoor jij je langer fris voelt. Ben je op zoek naar donkerblauwe shorts voor dames met meer luchtcirculatie? Kies dan voor een korte broek met splitten in de zoom. Voor extra bewegingsvrijheid tijdens je run, squats en lunges. De geweven materialen hebben een zijdeachtige textuur die zacht aanvoelt op de huid. Naast klassieke marineblauwe shorts voor dames hebben we ook korte damesbroeken in het koningsblauw, een diepe tint waarmee je zeker opvalt. Wil je meer ondersteuning? Kies dan voor shorts met een zachte binnenvoering om schuren te voorkomen. Zo kun jij je helemaal focussen op het neerzetten van een nieuw persoonlijk record.
We hebben altijd een blauwe korte broek voor dames in jouw favoriete pasvorm. Zoals lichtblauwe shorts voor dames met een halfhoge taille en een brede elastische tailleband die goed aansluit om je middel. Houd je meer van een gestroomlijnde pasvorm? Ga dan voor een korte broek met een hoge taille die mooi strak afkleedt en stevig om het lichaam zit. En een short zonder naden aan de voorkant rolt minder snel op, zodat de stof niet gaat rimpelen. We hebben ook shorts met zachte naden die comfortabel zitten, hoe veel je ook beweegt. Ondertussen houd je belangrijke spullen bij de hand in de ruime achterzakken.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe mee en kies voor een damesshort in het blauw met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Dit is een van de manieren waarop we de uitdaging aangaan.