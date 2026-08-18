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Nike Dri FIT leggings voor dames

Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Nike Universa
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
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Nike Universa
Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
€ 69,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met mesh en hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8-legging met mesh en hoge taille voor dames
€ 119,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
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Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 89,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
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Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Nike Zenvy
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprilegging met hoge taille voor dames
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Nike Zenvy
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 89,99
Nike Universa
Nike Universa Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Nike Universa
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8 legging met hoge taille en print zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8 legging met hoge taille en print zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 114,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
30% korting
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
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Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-trailrunninglegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-trailrunninglegging met hoge taille voor dames
€ 94,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
€ 32,99
Nike Pro
Nike Pro Crop-legging met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Crop-legging met halfhoge taille voor dames
€ 42,99
Nike One
Nike One 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Nike Zenvy
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike One
Nike One Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
€ 59,99

Nike Dri-FIT leggings voor dames – koel comfort bij elke stap

Als je je lichaam en hoofd koel houdt onder druk, presteer je op je best. Nike Dri-FIT leggings voeren vocht af van je huid zodat het snel kan verdampen. Dri-FIT technologie geeft je zelfs tijdens de zwaarste work-outs een fris gevoel en bakken vol zelfvertrouwen. Leggings met mesh bieden extra ventilatie voor als je echt tot het gaatje gaat.

Het superelastische materiaal van onze leggings geeft je het comfort van een normale legging, maar dan tijdens lange runs of als je je in het zweet werkt in de sportschool. Laat je nergens door weerhouden, want Nike Dri-FIT leggings bewegen met je mee. Deze niet-doorschijnende leggings helpen je om gefocust te blijven op je work-out, waar je ook bent.

Ga voor een Nike Dri-FIT dameslegging als je een pasvorm wilt die je lichaam omsluit en op de juiste plekken support geeft. Het resultaat? Alle ruimte om vrij en comfortabel te sporten. Een brede tailleband geeft zekerheid zodat je nog harder kunt gaan, en een naadloos ontwerp zorgt ervoor dat je je benen natuurlijker kunt bewegen. Zo kun jij voor de volle honderd procent voor je goals gaan. In de sportschool, op de baan of op het veld.