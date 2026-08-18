Nike Dri-FIT leggings voor dames – koel comfort bij elke stap
Als je je lichaam en hoofd koel houdt onder druk, presteer je op je best. Nike Dri-FIT leggings voeren vocht af van je huid zodat het snel kan verdampen. Dri-FIT technologie geeft je zelfs tijdens de zwaarste work-outs een fris gevoel en bakken vol zelfvertrouwen. Leggings met mesh bieden extra ventilatie voor als je echt tot het gaatje gaat.
Het superelastische materiaal van onze leggings geeft je het comfort van een normale legging, maar dan tijdens lange runs of als je je in het zweet werkt in de sportschool. Laat je nergens door weerhouden, want Nike Dri-FIT leggings bewegen met je mee. Deze niet-doorschijnende leggings helpen je om gefocust te blijven op je work-out, waar je ook bent.
Ga voor een Nike Dri-FIT dameslegging als je een pasvorm wilt die je lichaam omsluit en op de juiste plekken support geeft. Het resultaat? Alle ruimte om vrij en comfortabel te sporten. Een brede tailleband geeft zekerheid zodat je nog harder kunt gaan, en een naadloos ontwerp zorgt ervoor dat je je benen natuurlijker kunt bewegen. Zo kun jij voor de volle honderd procent voor je goals gaan. In de sportschool, op de baan of op het veld.