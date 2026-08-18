Club Fleece kleding

(157)
Nike Club
Nike Club Joggingbroek van sweatstof voor heren
Nike Club
Joggingbroek van sweatstof voor heren
€ 54,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike voetbalhoodie voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike voetbalhoodie voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Ruimvallende kinderbroek
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Club Fleece
Ruimvallende kinderbroek
€ 39,99
Nike Club
Nike Club Hoodie van sweatstof voor heren
Nike Club
Hoodie van sweatstof voor heren
€ 64,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Bungeebroek van fleece voor heren
Nike Sportswear Club
Bungeebroek van fleece voor heren
€ 59,99
Nike Club
Nike Club Fleecetrui met ronde hals voor heren
Nike Club
Fleecetrui met ronde hals voor heren
€ 59,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende kinderbroek met open zoom
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende kinderbroek met open zoom
€ 39,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Joggingbroek voor heren
+2
Nike Sportswear Club
Joggingbroek voor heren
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Joggingbroek voor kids
+6
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 39,99
Nike Club
Nike Club Fleecehoodie met rits voor heren
+2
Nike Club
Fleecehoodie met rits voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts van sweatstof voor kids
Nike Sportswear Club
Shorts van sweatstof voor kids
€ 37,99
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversized hoodie voor jongens
Net binnen
Nike Sportswear Athletic
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt voor kids
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt voor kids
€ 39,99
Nike Club
Nike Club Flowshorts van sweatstof voor heren
Bestseller
Nike Club
Flowshorts van sweatstof voor heren
€ 39,99
Nederland Club
Nederland Club Nike voetbalhoodie voor jongens
Nederland Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
€ 49,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 49,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor heren
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor heren
€ 69,99
Nike Club
Nike Club Fleecebroek met open zoom voor heren
Nike Club
Fleecebroek met open zoom voor heren
€ 54,99
Nike Club
Nike Club Herentop van sweatstof met ronde hals
Nike Club
Herentop van sweatstof met ronde hals
€ 59,99
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
FC Barcelona Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized hoodie voor jongens
Nike Sportswear
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts van sweatstof voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts van sweatstof voor kids
€ 29,99
Nike Club
Nike Club Fleeceshorts voor heren
Nike Club
Fleeceshorts voor heren
€ 44,99
Nike Club
Nike Club Alumni Herenshorts van sweatstof
Nike Club
Alumni Herenshorts van sweatstof
€ 44,99
Turkije 2026 fleece
Turkije 2026 fleece Nike Club hoodie voor heren
Turkije 2026 fleece
Nike Club hoodie voor heren
€ 69,99
Springboks
Springboks Herentop van sweatstof met ronde hals
Springboks
Herentop van sweatstof met ronde hals
€ 64,99
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herenbroek van sweatstof met open zoom
Net binnen
Nike Club Rules
Herenbroek van sweatstof met open zoom
€ 99,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
+8
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
€ 44,99
Nike Club
Nike Club Herenbroek van sweatstof met open zoom
Nike Club
Herenbroek van sweatstof met open zoom
€ 54,99
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium hoodie voor heren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium hoodie voor heren
€ 79,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Voetbaljoggingbroek voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Voetbaljoggingbroek voor kids
€ 54,99
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
FC Barcelona Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Nike Club
Nike Club Flowshorts van sweatstof voor heren
Nike Club
Flowshorts van sweatstof voor heren
€ 49,99
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike voetbalhoodie voor jongens
Paris Saint-Germain Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
€ 49,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vest voor kids
Nike Sportswear Club
Vest voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized sweatshirt van sweatstof met ronde hals voor heren
Nike Sportswear Club
Oversized sweatshirt van sweatstof met ronde hals voor heren
€ 59,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Meisjesshorts van sweatstof (13 cm)
Nike Sportswear Club Fleece
Meisjesshorts van sweatstof (13 cm)
€ 34,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Losse broek voor jongens
Net binnen
Nike Sportswear
Losse broek voor jongens
€ 49,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Losse broek voor jongens
Nike Sportswear
Losse broek voor jongens
€ 49,99
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT fleecegolftop voor dames
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT fleecegolftop voor dames
€ 69,99
Nike Club
Nike Club Cargoshorts van fleece voor heren
Nike Club
Cargoshorts van fleece voor heren
€ 54,99
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
Paris Saint-Germain Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Nike Club
Nike Club Fleecehoodie voor heren
+2
Nike Club
Fleecehoodie voor heren
€ 64,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kleuters
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kleuters
€ 32,99
Engeland Club
Engeland Club Nike voetbalhoodie voor heren
Engeland Club
Nike voetbalhoodie voor heren
€ 69,99
Paris Saint-Germain Thuis City Side
Paris Saint-Germain Thuis City Side Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
Paris Saint-Germain Thuis City Side
Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
€ 49,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts van sweatstof voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts van sweatstof voor kids
€ 34,99
Turkije 2026 fleece
Turkije 2026 fleece Nike Club hoodie voor heren
Turkije 2026 fleece
Nike Club hoodie voor heren
€ 69,99
Springboks
Springboks Herentop van sweatstof met ronde hals
Springboks
Herentop van sweatstof met ronde hals
€ 64,99
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herenbroek van sweatstof met open zoom
Net binnen
Nike Club Rules
Herenbroek van sweatstof met open zoom
€ 99,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
+8
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
€ 44,99
Nike Club
Nike Club Herenbroek van sweatstof met open zoom
Nike Club
Herenbroek van sweatstof met open zoom
€ 54,99
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium hoodie voor heren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium hoodie voor heren
€ 79,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Voetbaljoggingbroek voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Voetbaljoggingbroek voor kids
€ 54,99
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
FC Barcelona Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Nike Club
Nike Club Flowshorts van sweatstof voor heren
Nike Club
Flowshorts van sweatstof voor heren
€ 49,99
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike voetbalhoodie voor jongens
Paris Saint-Germain Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
€ 49,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vest voor kids
Nike Sportswear Club
Vest voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized sweatshirt van sweatstof met ronde hals voor heren
Nike Sportswear Club
Oversized sweatshirt van sweatstof met ronde hals voor heren
€ 59,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Meisjesshorts van sweatstof (13 cm)
Nike Sportswear Club Fleece
Meisjesshorts van sweatstof (13 cm)
€ 34,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Losse broek voor jongens
Net binnen
Nike Sportswear
Losse broek voor jongens
€ 49,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Losse broek voor jongens
Nike Sportswear
Losse broek voor jongens
€ 49,99
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT fleecegolftop voor dames
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT fleecegolftop voor dames
€ 69,99
Nike Club
Nike Club Cargoshorts van fleece voor heren
Nike Club
Cargoshorts van fleece voor heren
€ 54,99
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
Paris Saint-Germain Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Nike Club
Nike Club Fleecehoodie voor heren
+2
Nike Club
Fleecehoodie voor heren
€ 64,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kleuters
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kleuters
€ 32,99
Engeland Club
Engeland Club Nike voetbalhoodie voor heren
Engeland Club
Nike voetbalhoodie voor heren
€ 69,99
Paris Saint-Germain Thuis City Side
Paris Saint-Germain Thuis City Side Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
Paris Saint-Germain Thuis City Side
Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
€ 49,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts van sweatstof voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts van sweatstof voor kids
€ 34,99

Nike Club Fleece kleding: minimalistisch en casual

Ga voor ultiem comfort met de Nike Club Fleece collectie. Deze bevat joggingbroeken, hoodies en sweaters met een ronde hals, gemaakt van zachte French terry en middelzware geborstelde fleece. De premium stoffen hebben een strakke afwerking, ademend vermogen en zijn heerlijk zacht. Zo ben je altijd snel klaar voor een avondje bankhangen of een training in de sportschool. We hebben ook wijde korte broeken of veelzijdige cargobroeken met veel zakken.


Je draagt onze Club Fleece hoodies eenvoudig in laagjes, of je nu kiest voor een model met of zonder rits. Met standaard pasvormen ga je voor een gestroomlijnde look. In een oversized model heb je veel bewegingsvrijheid. Verlaagde schoudernaden geven een relaxte uitstraling. En losse pasvormen zijn ideaal om in laagjes te dragen. Zoek je jouw ultieme sweater? Truien met een ronde hals uit de Nike Club Fleece collectie horen thuis in elke garderobe. Met de geborduurde Swoosh logo's op de borst heeft de zachte fleece een verfijnde look voor elke dag.


Ook wat broeken betreft zit je goed met Nike Club Fleece. Ga voor joggingbroeken met open zomen die over je schoenen vallen. Of voor strakke modellen met geribde boorden. Die zitten ruim rond de billen en bovenbenen en smaller bij de enkels. De middelzware geborstelde fleecestof is aan beide zijden glad en ultrazacht. En je broek blijft goed zitten, want hij heeft elastische trekkoorden om de pasvorm eenvoudig aan te passen.


Shop je voor het hele gezin? Nike Club Fleece is er ook in kindermaten. Zoals comfortabele hoodies en sweaters die van binnen heerlijk zacht aanvoelen. Ideaal om lekker warm te blijven tijdens koude pauzes en winterse voetbalwedstrijden. De kindercollectie bevat ook oversized sweaters die net even wat korter zijn, om vrijer in te kunnen bewegen. Daarnaast is onze lichte fleece geborsteld, zodat de stof extra zacht aanvoelt op de huid.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe mee en kies voor Nike Club Fleece kleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.