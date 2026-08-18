Nike Club Fleece kleding: minimalistisch en casual
Ga voor ultiem comfort met de Nike Club Fleece collectie. Deze bevat joggingbroeken, hoodies en sweaters met een ronde hals, gemaakt van zachte French terry en middelzware geborstelde fleece. De premium stoffen hebben een strakke afwerking, ademend vermogen en zijn heerlijk zacht. Zo ben je altijd snel klaar voor een avondje bankhangen of een training in de sportschool. We hebben ook wijde korte broeken of veelzijdige cargobroeken met veel zakken.
Je draagt onze Club Fleece hoodies eenvoudig in laagjes, of je nu kiest voor een model met of zonder rits. Met standaard pasvormen ga je voor een gestroomlijnde look. In een oversized model heb je veel bewegingsvrijheid. Verlaagde schoudernaden geven een relaxte uitstraling. En losse pasvormen zijn ideaal om in laagjes te dragen. Zoek je jouw ultieme sweater? Truien met een ronde hals uit de Nike Club Fleece collectie horen thuis in elke garderobe. Met de geborduurde Swoosh logo's op de borst heeft de zachte fleece een verfijnde look voor elke dag.
Ook wat broeken betreft zit je goed met Nike Club Fleece. Ga voor joggingbroeken met open zomen die over je schoenen vallen. Of voor strakke modellen met geribde boorden. Die zitten ruim rond de billen en bovenbenen en smaller bij de enkels. De middelzware geborstelde fleecestof is aan beide zijden glad en ultrazacht. En je broek blijft goed zitten, want hij heeft elastische trekkoorden om de pasvorm eenvoudig aan te passen.
Shop je voor het hele gezin? Nike Club Fleece is er ook in kindermaten. Zoals comfortabele hoodies en sweaters die van binnen heerlijk zacht aanvoelen. Ideaal om lekker warm te blijven tijdens koude pauzes en winterse voetbalwedstrijden. De kindercollectie bevat ook oversized sweaters die net even wat korter zijn, om vrijer in te kunnen bewegen. Daarnaast is onze lichte fleece geborsteld, zodat de stof extra zacht aanvoelt op de huid.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe mee en kies voor Nike Club Fleece kleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.