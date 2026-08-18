Nike Club Fleece sweaters en hoodies: gemaakt voor comfort
Of je nu gaat trainen of relaxen, een Nike Club Fleece hoodie zit altijd lekker. Nike Club Fleece sweaters zijn er voor heren, dames en kinderen. Ze zijn glad aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant. Een lichte fleece sweater is een handig extra laagje als het fris wordt. We hebben ook halfzware Nike Club Fleece truien. De stevige stof blijft goed in model en houdt je lekker warm. En omdat de binnenkant geborsteld is, voelt de stof zacht aan op je huid. Wil je iets wat net zo warm is als fleece, maar net zo luchtig als jersey? Ga dan voor Nike hoodies en joggingbroeken van French terry. De lusjes aan de binnenkant voelen zacht aan en laten de stof ademen.
Er is altijd een Nike Club Fleece sweater die bij jou past. In een oversized trui van fleece kun je heerlijk relaxen. Of kies voor een cropped hoodie waarin je vrijuit kunt rekken en strekken. Houd je het liever klassiek, kies dan voor een Nike Club Fleece hoodie die je over je hoofd aantrekt. In de ruime buidelzak kun je al je belangrijke spullen kwijt. De ribgebreide boorden houden de kou tegen en zien er ook nog eens stijlvol uit. Houd je graag alle opties open? Ga dan voor een Nike Club Fleece vest met een volledige ritssluiting of een fleece trui met een kwartrits. Die trek je makkelijk een stukje open voor meer ventilatie. Door de dubbele, isolerende laag in de capuchons ben je bovendien goed beschermd tegen een onverwachte bui.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor een Nike Club Fleece hoodie of sweater met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.