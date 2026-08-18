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Club Fleece hoodies en sweaters

Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt voor kids
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt voor kids
€ 39,99
Nike Club
Nike Club Fleecehoodie voor heren
+2
Nike Club
Fleecehoodie voor heren
€ 64,99
Nike Club
Nike Club Fleecetrui met ronde hals voor heren
Nike Club
Fleecetrui met ronde hals voor heren
€ 59,99
Nike Club
Nike Club Hoodie van sweatstof voor heren
Nike Club
Hoodie van sweatstof voor heren
€ 64,99
Nike Club
Nike Club Fleecehoodie met rits voor heren
+2
Nike Club
Fleecehoodie met rits voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor heren
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor heren
€ 69,99
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
FC Barcelona Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
+8
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
€ 44,99
Turkije 2026 fleece
Turkije 2026 fleece Nike Club hoodie voor heren
Turkije 2026 fleece
Nike Club hoodie voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized hoodie voor jongens
Nike Sportswear
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Springboks
Springboks Herentop van sweatstof met ronde hals
Springboks
Herentop van sweatstof met ronde hals
€ 64,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
€ 54,99
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium hoodie voor heren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium hoodie voor heren
€ 79,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 49,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike voetbalhoodie voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike voetbalhoodie voor kids
€ 54,99
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike voetbalhoodie voor jongens
Paris Saint-Germain Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
€ 49,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vest voor kids
Nike Sportswear Club
Vest voor kids
€ 54,99
Nike Club
Nike Club Herentop van sweatstof met ronde hals
Nike Club
Herentop van sweatstof met ronde hals
€ 59,99
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT fleecegolftop voor dames
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT fleecegolftop voor dames
€ 69,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kleuters
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kleuters
€ 32,99
Engeland Club
Engeland Club Nike voetbalhoodie voor heren
Engeland Club
Nike voetbalhoodie voor heren
€ 69,99
Nederland Club
Nederland Club Nike voetbalhoodie voor jongens
Nederland Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
€ 49,99
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversized hoodie voor jongens
Net binnen
Nike Sportswear Athletic
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Hoodie voor kids
Nike x LEGO® Collectie
Hoodie voor kids
€ 59,99

Nike Club Fleece sweaters en hoodies: gemaakt voor comfort

Of je nu gaat trainen of relaxen, een Nike Club Fleece hoodie zit altijd lekker. Nike Club Fleece sweaters zijn er voor heren, dames en kinderen. Ze zijn glad aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant. Een lichte fleece sweater is een handig extra laagje als het fris wordt. We hebben ook halfzware Nike Club Fleece truien. De stevige stof blijft goed in model en houdt je lekker warm. En omdat de binnenkant geborsteld is, voelt de stof zacht aan op je huid. Wil je iets wat net zo warm is als fleece, maar net zo luchtig als jersey? Ga dan voor Nike hoodies en joggingbroeken van French terry. De lusjes aan de binnenkant voelen zacht aan en laten de stof ademen.


Er is altijd een Nike Club Fleece sweater die bij jou past. In een oversized trui van fleece kun je heerlijk relaxen. Of kies voor een cropped hoodie waarin je vrijuit kunt rekken en strekken. Houd je het liever klassiek, kies dan voor een Nike Club Fleece hoodie die je over je hoofd aantrekt. In de ruime buidelzak kun je al je belangrijke spullen kwijt. De ribgebreide boorden houden de kou tegen en zien er ook nog eens stijlvol uit. Houd je graag alle opties open? Ga dan voor een Nike Club Fleece vest met een volledige ritssluiting of een fleece trui met een kwartrits. Die trek je makkelijk een stukje open voor meer ventilatie. Door de dubbele, isolerende laag in de capuchons ben je bovendien goed beschermd tegen een onverwachte bui.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor een Nike Club Fleece hoodie of sweater met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.