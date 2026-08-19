Lichtblauwe en donkerblauwe leggings: de keuze is aan jou
Of je nu 's ochtends vroeg gaat hardlopen of 's avonds nog de sportschool induikt, je verdient sportkleding die net zo hard werkt als jij. We maken onze blauwe tights en sportleggings van superelastische stoffen. Die bewegen met je mee en behouden hun vorm bij elke squat, lunge en draai. Door de stevige vezels blijft je blauwe legging goed zitten. Zo ga jij vol zelfvertrouwen elke sportieve uitdaging aan.
Blauwe leggings in alle soorten en maten
Onze collectie blauwe leggings bevat verschillende pasvormen. Dus er is altijd een legging die bij je past. Ben je op zoek naar lichte tights voor warm weer, dan zijn korte marineblauwe leggings en bikershorts perfect. We hebben ook donkerblauwe leggings in een 3/4- of 7/8-lengte. Of ga voor maximale isolatie met een lange blauwe legging. Verder kun je kiezen welke tailleband bij jou past. We hebben halfhoge of hoge taillebanden, die allemaal goed blijven zitten. En blauwe leggings van compressiestoffen die je spieren stevig omsluiten en ondersteunen.
Verleg je grenzen in een blauwe legging
Of je nu een hardloper, danser of triatleet bent, als je alles uit jezelf haalt, krijg je het warm. Daarom hebben we blauwe leggings met Nike Dri-FIT technologie. In deze stof zitten speciale vezels die vocht afvoeren van je huid, naar de buitenkant van je kleding. Daar kan het snel drogen. En door de ademende eigenschappen kan de lucht goed circuleren rond je huid. Zo blijf jij langer fris en kun je jezelf verder pushen.
Kleine details voor grootse prestaties
Als je een persoonlijk record wil breken, kunnen kleine dingen een groot verschil maken. Daarom maken we onze marineblauwe leggings met oog voor detail. Wat dacht je bijvoorbeeld van een blauwe legging met platte naden of zelfs helemaal geen naden? Daarmee voorkomen we dat de stof schuurt als je steeds dezelfde beweging maakt. Voor maximaal comfort kies je voor een blauwe legging van InfinaSoft. Deze stof voelt extra zacht aan op je huid. En de stevige tailleband blijft op zijn plaats, hoe veel je ook beweegt. In de ritszakken bij de naden houd je je waardevolle spullen bovendien veilig bij je tijdens je training.
Jouw kleur blauw
Bij Nike vinden we dat sportkleding je niet alleen goed moet ondersteunen, maar er ook goed moet uitzien. Daarom hebben we leggings in verschillende blauwtinten. Zo kun jij er een uitkiezen die bij jouw stijl past. Donkerblauwe en marineblauwe leggings zijn superveelzijdig en passen bij alles. Voor een modernere uitstraling hebben we ook lichtblauwe leggings. Kies voor subtiele branding met een blauwe legging met een Nike Swoosh op het bovenbeen. Of val op met merkdetails op de tailleband en grote logoprints.
Move to Zero
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor een blauwe legging van Nike met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.