  1. Kleding
    2. /
  2. Broeken en tights
    3. /
  3. Tights en leggings

Blauwe en marineblauwe leggings

(34)
Nike Universa
Nike Universa Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 104,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met mesh en hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8-legging met mesh en hoge taille voor dames
€ 119,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Pro
Nike Pro Lange legging met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Lange legging met halfhoge taille voor dames
€ 47,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
€ 32,99
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 89,99
Nike One
Nike One 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 29,99
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT ADV strakke hardloopshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT ADV strakke hardloopshorts voor dames
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
Net binnen
Nike One
Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
€ 32,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT halflange hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT halflange hardlooptights voor heren
€ 69,99
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt
Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
€ 44,99
Nike One
Nike One Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
Nike Sportswear Classic
Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
€ 29,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Nike Zenvy
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Classic
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 39,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dameslegging met hoge taille (66 cm)
Bestseller
NikeSKIMS Satin Shine
Dameslegging met hoge taille (66 cm)
€ 129,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts met halfhoge taille en trekkoord voor dames (5 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts met halfhoge taille en trekkoord voor dames (5 cm)
€ 74,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV halflange hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halflange hardlooptights voor heren
€ 84,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 39,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
30% korting
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
30% korting
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
29% korting
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
29% korting

Lichtblauwe en donkerblauwe leggings: de keuze is aan jou

Of je nu 's ochtends vroeg gaat hardlopen of 's avonds nog de sportschool induikt, je verdient sportkleding die net zo hard werkt als jij. We maken onze blauwe tights en sportleggings van superelastische stoffen. Die bewegen met je mee en behouden hun vorm bij elke squat, lunge en draai. Door de stevige vezels blijft je blauwe legging goed zitten. Zo ga jij vol zelfvertrouwen elke sportieve uitdaging aan.


Blauwe leggings in alle soorten en maten


Onze collectie blauwe leggings bevat verschillende pasvormen. Dus er is altijd een legging die bij je past. Ben je op zoek naar lichte tights voor warm weer, dan zijn korte marineblauwe leggings en bikershorts perfect. We hebben ook donkerblauwe leggings in een 3/4- of 7/8-lengte. Of ga voor maximale isolatie met een lange blauwe legging. Verder kun je kiezen welke tailleband bij jou past. We hebben halfhoge of hoge taillebanden, die allemaal goed blijven zitten. En blauwe leggings van compressiestoffen die je spieren stevig omsluiten en ondersteunen.


Verleg je grenzen in een blauwe legging


Of je nu een hardloper, danser of triatleet bent, als je alles uit jezelf haalt, krijg je het warm. Daarom hebben we blauwe leggings met Nike Dri-FIT technologie. In deze stof zitten speciale vezels die vocht afvoeren van je huid, naar de buitenkant van je kleding. Daar kan het snel drogen. En door de ademende eigenschappen kan de lucht goed circuleren rond je huid. Zo blijf jij langer fris en kun je jezelf verder pushen.


Kleine details voor grootse prestaties


Als je een persoonlijk record wil breken, kunnen kleine dingen een groot verschil maken. Daarom maken we onze marineblauwe leggings met oog voor detail. Wat dacht je bijvoorbeeld van een blauwe legging met platte naden of zelfs helemaal geen naden? Daarmee voorkomen we dat de stof schuurt als je steeds dezelfde beweging maakt. Voor maximaal comfort kies je voor een blauwe legging van InfinaSoft. Deze stof voelt extra zacht aan op je huid. En de stevige tailleband blijft op zijn plaats, hoe veel je ook beweegt. In de ritszakken bij de naden houd je je waardevolle spullen bovendien veilig bij je tijdens je training.


Jouw kleur blauw


Bij Nike vinden we dat sportkleding je niet alleen goed moet ondersteunen, maar er ook goed moet uitzien. Daarom hebben we leggings in verschillende blauwtinten. Zo kun jij er een uitkiezen die bij jouw stijl past. Donkerblauwe en marineblauwe leggings zijn superveelzijdig en passen bij alles. Voor een modernere uitstraling hebben we ook lichtblauwe leggings. Kies voor subtiele branding met een blauwe legging met een Nike Swoosh op het bovenbeen. Of val op met merkdetails op de tailleband en grote logoprints.


Move to Zero


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor een blauwe legging van Nike met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.