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Basketbalshirts en basketbaltenues

(68)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
€ 84,99
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Miami Heat Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 'Victor Wembanyama'
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 'Victor Wembanyama' Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
Gerecyclede materialen
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 'Victor Wembanyama'
Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
€ 104,99
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike Swingman NBA jersey voor kids
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike Swingman NBA jersey voor kids
€ 84,99
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor kids
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor kids
€ 84,99
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition
Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor kids
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor kids
€ 84,99
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
Gerecyclede materialen
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
€ 94,99
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Boston Celtics Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Swingman Nike Dri-FIT jersey voor kids
Boston Celtics Statement Edition
Swingman Nike Dri-FIT jersey voor kids
€ 94,99
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Boston Celtics Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman jersey
Gerecyclede materialen
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman jersey
€ 104,99
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
€ 104,99
A'ja Wilson van de Las Vegas Aces
A'ja Wilson van de Las Vegas Aces Nike Dri-FIT WNBA Victory jersey
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson van de Las Vegas Aces
Nike Dri-FIT WNBA Victory jersey
€ 99,99
Miami Heat Icon Edition Swingman
Miami Heat Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Net binnen
Miami Heat Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Slovenië
Slovenië Jordan Limited Jersey Road jersey voor heren
Net binnen
Slovenië
Jordan Limited Jersey Road jersey voor heren
€ 89,99
Chicago Bulls Icon Edition Swingman
Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Chicago Bulls Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers City Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
San Antonio Spurs Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Indiana Pacers Icon Edition Swingman
Indiana Pacers Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Indiana Pacers Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Denver Nuggets Statement Edition
Denver Nuggets Statement Edition Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Denver Nuggets Statement Edition
Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
€ 104,99
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball jersey
Gerecyclede materialen
WNBA Legends
Nike Basketball jersey
€ 79,99
Dallas Mavericks Icon Edition Swingman
Dallas Mavericks Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Dallas Mavericks Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Minnesota Timberwolves Association Edition
Minnesota Timberwolves Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Minnesota Timberwolves Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Indiana Pacers Association Edition
Indiana Pacers Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Indiana Pacers Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Jordan
Jordan Tanktop voor jongens
Jordan
Tanktop voor jongens
€ 49,99
Frankrijk Limited Thuis
Frankrijk Limited Thuis Jordan basketbaljersey voor heren
Gerecyclede materialen
Frankrijk Limited Thuis
Jordan basketbaljersey voor heren
€ 109,99
Denver Nuggets Association Edition
Denver Nuggets Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Denver Nuggets Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Toronto Raptors Icon Edition
Toronto Raptors Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Toronto Raptors Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition Nike Swingman NBA-jersey met Dri-FIT voor kids
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Nike Swingman NBA-jersey met Dri-FIT voor kids
€ 84,99
Phoenix Suns Icon Edition Swingman
Phoenix Suns Icon Edition Swingman Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Phoenix Suns Icon Edition Swingman
Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
€ 104,99
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT ADV Authentic NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT ADV Authentic NBA-jersey voor heren
€ 199,99
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition Swingman Jordan NBA-jersey met Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition
Swingman Jordan NBA-jersey met Dri-FIT
€ 104,99
Denver Nuggets Icon Edition Swingman
Denver Nuggets Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Denver Nuggets Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Griekenland Limited Road
Griekenland Limited Road Nike Basketbaljersey voor heren
Gerecyclede materialen
Griekenland Limited Road
Nike Basketbaljersey voor heren
€ 109,99
USAB Limited Road
USAB Limited Road Nike Basketbaljersey voor heren
Gerecyclede materialen
USAB Limited Road
Nike Basketbaljersey voor heren
€ 109,99
New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
New Orleans Pelicans Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Miami Heat Statement Edition
Miami Heat Statement Edition Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Miami Heat Statement Edition
Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Orlando Magic
Orlando Magic Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Orlando Magic
Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
Gerecyclede materialen
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
€ 94,99
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
€ 94,99
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
30% korting
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
30% korting
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
30% korting
Memphis Grizzlies Statement Edition
Memphis Grizzlies Statement Edition Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Memphis Grizzlies Statement Edition
Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
30% korting
Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition
Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
30% korting
Lebron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Lebron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Lebron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
30% korting
Memphis Grizzlies Icon Edition
Memphis Grizzlies Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Memphis Grizzlies Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
30% korting
Milwaukee Bucks Association Edition
Milwaukee Bucks Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Milwaukee Bucks Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
30% korting
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Milwaukee Bucks Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
30% korting
Memphis Grizzlies 2023/24 Icon Edition
Memphis Grizzlies 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor kids
Memphis Grizzlies 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor kids
30% korting
Philippines Limited Road
Philippines Limited Road Nike Basketbaljersey voor heren
Gerecyclede materialen
Philippines Limited Road
Nike Basketbaljersey voor heren
30% korting
Milwaukee Bucks Statement Edition
Milwaukee Bucks Statement Edition Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Milwaukee Bucks Statement Edition
Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
30% korting

Basketbalshirts: speel op je best

Of je nu zelf een belangrijke wedstrijd speelt of je favoriete team aanmoedigt, met Nike basketbalshirts maak je er altijd het beste van. We hebben eenvoudige modellen waarin je makkelijk kunt bewegen, plus handige mouwloze shirts met comfortabele halslijnen. Bij Nike hebben we alle keus in maten en pasvormen, dus er zit voor elke sporter wel iets bij.

Blijf koel tijdens het spelen

Hoe en met wie je ook speelt: als je je grenzen verlegt, ga je zweten. Daarom maken we onze basketbalshirts met Nike Dri-FIT technologie die je helpt om te focussen, hoe zwaar het spel ook wordt. De vochtafvoerende stof voert zweet af van je huid, zodat die snel opdroogt. Zo blijf jij koel en droog. Ademende stoffen zorgen dat de lucht bij je huid komt, zodat jij comfortabel door kunt blijven spelen. Door de toegevoegde stretch kun je tijdens de wedstrijd in elke richting stretchen, draaien en bewegen.

Laat zien voor wie je bent

Kijk je de wedstrijd met vrienden vanaf de bank of sta je op de tribune te juichen voor je team? Hoe je basketbal ook beleeft, met onze teamshirts voel je je meer betrokken bij de actie op het veld. We hebben basketbalshirts geïnspireerd op NBA-helden, met de nieuwste afbeeldingen en kleuren om het nieuwe seizoen te vieren. Als je liever voor een klassieke look gaat, kies dan iets uit onze collectie iconische retro designs van je favoriete basketballers.

Details maken het verschil

Bij Nike snappen we dat kleine details een groot verschil maken voor je sportprestaties. Daarom maken we onze basketbalshirts met oog voor detail. Zo kun jij langer op je best spelen. Onze losse pasvormen zitten comfortabel en leiden je niet af. Door een split in de zoom beweegt een Nike basketbalshirt nog beter met je mee. Ga voor shirts met een gestikt clublabel op de zoom én met onze iconische Nike Swoosh, voor een premium look op het veld.

Inspireer de nieuwe generatie

Bij Nike vinden we dat alle kinderen dezelfde kwaliteit sportkleding verdienen als de profs waar ze tegenop kijken. Daarom maken we onze basketbalkleding voor kinderen van dezelfde kwaliteitsmaterialen als onze basketbaltenues voor volwassenen. Denk aan zweetafvoerende vezels om ze koel en gefocust te houden, en soepele stoffen voor maximaal comfort. En omdat kinderen het altijd leuk vinden om op hun sporthelden en sportheldinnen te lijken, hebben we verschillende basketbaltenues die zijn geïnspireerd op de beste basketbalteams ter wereld.

Voor een betere toekomst

Het is nog nooit zo belangrijk geweest om goed voor onze planeet te zorgen. Daarom zijn we het Nike Move to Zero programma gestart: dat is onze missie om de uitstoot van CO2 en de productie van afval tot netto nul terug te brengen. Elk jaar voorkomen we dat ongeveer 1 miljard plastic flessen op de vuilnisbelt belanden, en maken er garens van voor onze sportkleding. Wil je helpen? Kies dan voor een basketbaltenue met het label 'Duurzame materialen'.