Basketbalshirts: speel op je best
Of je nu zelf een belangrijke wedstrijd speelt of je favoriete team aanmoedigt, met Nike basketbalshirts maak je er altijd het beste van. We hebben eenvoudige modellen waarin je makkelijk kunt bewegen, plus handige mouwloze shirts met comfortabele halslijnen. Bij Nike hebben we alle keus in maten en pasvormen, dus er zit voor elke sporter wel iets bij.
Blijf koel tijdens het spelen
Hoe en met wie je ook speelt: als je je grenzen verlegt, ga je zweten. Daarom maken we onze basketbalshirts met Nike Dri-FIT technologie die je helpt om te focussen, hoe zwaar het spel ook wordt. De vochtafvoerende stof voert zweet af van je huid, zodat die snel opdroogt. Zo blijf jij koel en droog. Ademende stoffen zorgen dat de lucht bij je huid komt, zodat jij comfortabel door kunt blijven spelen. Door de toegevoegde stretch kun je tijdens de wedstrijd in elke richting stretchen, draaien en bewegen.
Laat zien voor wie je bent
Kijk je de wedstrijd met vrienden vanaf de bank of sta je op de tribune te juichen voor je team? Hoe je basketbal ook beleeft, met onze teamshirts voel je je meer betrokken bij de actie op het veld. We hebben basketbalshirts geïnspireerd op NBA-helden, met de nieuwste afbeeldingen en kleuren om het nieuwe seizoen te vieren. Als je liever voor een klassieke look gaat, kies dan iets uit onze collectie iconische retro designs van je favoriete basketballers.
Details maken het verschil
Bij Nike snappen we dat kleine details een groot verschil maken voor je sportprestaties. Daarom maken we onze basketbalshirts met oog voor detail. Zo kun jij langer op je best spelen. Onze losse pasvormen zitten comfortabel en leiden je niet af. Door een split in de zoom beweegt een Nike basketbalshirt nog beter met je mee. Ga voor shirts met een gestikt clublabel op de zoom én met onze iconische Nike Swoosh, voor een premium look op het veld.
Inspireer de nieuwe generatie
Bij Nike vinden we dat alle kinderen dezelfde kwaliteit sportkleding verdienen als de profs waar ze tegenop kijken. Daarom maken we onze basketbalkleding voor kinderen van dezelfde kwaliteitsmaterialen als onze basketbaltenues voor volwassenen. Denk aan zweetafvoerende vezels om ze koel en gefocust te houden, en soepele stoffen voor maximaal comfort. En omdat kinderen het altijd leuk vinden om op hun sporthelden en sportheldinnen te lijken, hebben we verschillende basketbaltenues die zijn geïnspireerd op de beste basketbalteams ter wereld.
Voor een betere toekomst
Het is nog nooit zo belangrijk geweest om goed voor onze planeet te zorgen. Daarom zijn we het Nike Move to Zero programma gestart: dat is onze missie om de uitstoot van CO2 en de productie van afval tot netto nul terug te brengen. Elk jaar voorkomen we dat ongeveer 1 miljard plastic flessen op de vuilnisbelt belanden, en maken er garens van voor onze sportkleding. Wil je helpen? Kies dan voor een basketbaltenue met het label 'Duurzame materialen'.