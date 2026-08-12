Atlético de Madrid uittenues 2026/27: draag je teamkleuren met trots
Juich je kampioenen toe in stijl in onze nieuwe uittenues van Atlético de Madrid. We hebben shorts en shirts met authentieke designdetails, zoals het embleem van de club – plus natuurlijk onze iconische Swoosh. Ons hoogwaardige assortiment bestaat uit Atlético de Madrid uitshirts, -shorts en bijpassende sokken, in navolging van je helden op het veld. Natuurlijk voelen deze items net zo goed aan als ze eruitzien. Nike Aero-FIT-technologie voert lucht af tussen je huid en de stof, zodat zweet razendsnel verdampt en je de hele wedstrijd koel en fris blijft. De flexibele stoffen zijn ontworpen om met je mee te bewegen terwijl je rent, schiet en scoort.
Of je nu in het stadion bent, vanuit huis je favoriete team aanmoedigt of zelf je dromen najaagt op het veld: je doet het op je best in Nike Atlético de Madrid uitshirts. We hebben veel pasvormen om uit te kiezen – van een standaard pasvorm die een relaxed gevoel geeft tot slim fit designs met een getailleerde look. Zelfs kleine fans kunnen hun teamtrots laten zien met onze junior Atlético de Madrid uittenues. Ze zijn helemaal klaar voor de start in deze lichtgewicht, ademende sets die ultrazacht aanvoelen op de huid. Een comfortabele elastische tailleband houdt alles goed op zijn plek, zodat de broekjes niet afzakken, hoe hard ze ook sprinten.
Om de planeet te beschermen moeten we allemaal ons steentje bijdragen, en dat is precies wat we proberen te doen. Om het Nike Move to Zero initiatief te steunen ga je voor kledingstukken met het label 'Duurzame materialen'. We maken onze Atlético de Madrid-shirts en -shorts van gerecycled materiaal, zoals polyester van plastic flessen die hierdoor niet op de vuilnisbelt belanden. Dit alles maakt deel uit van onze missie om tot zero afval en zero CO2-uitstoot te komen.