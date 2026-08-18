Atlético de Madrid damesshirts 2026/27: alles onder controle
Wat maakt onze Atlético Madrid damesshirts zo comfortabel? Om te beginnen zijn ze gemaakt van een lichtgewicht materiaal dat fantastisch ademt. Nike Aero-FIT technologie geleidt lucht tussen je huid en de stof, zodat zweet razendsnel verdampt en jij droog en fris blijft. Zo blijf je droog en wordt je lichaamstemperatuur gereguleerd, hoe hard het er ook aan toegaat. Mesh panelen en ventilatiezones zorgen voor een luchtig gevoel op momenten dat je dat het meest nodig hebt. Bovendien helpen platte naden en soepele weefsels irritatie te voorkomen.
In onze Atlético Madrid voetbalshirts voor dames voel jij je net zoals je helden. Dan hebben we het over thuis-, uit- en keepershirts in de perfecte kleuren. Het clubwapen is op de borst gestikt met daarnaast de Nike Swoosh, ons teken van topkwaliteit. Genummerde labels op de zoom laten zien dat je top origineel is. Onze Atlético damesshirts zijn ontworpen met veel stretch, dus comfort gegarandeerd.
Als je het veld op gaat, kies dan voor een damesshirt met korte mouwen voor ademend vermogen tijdens het spel. Juich je vanaf de tribune? Draag er dan een basislaag onder om de warmte vast te houden. In onze uitgebreide collectie Atlético Madrid damestenues vind je gemakkelijk een volledige outfit en ben je van top tot teen wedstrijdklaar. Als onderdeel van ons Move to Zero initiatief gebruiken we in de hele collectie gerecyclede materialen, zoals duurzaam garen dat is gesponnen uit plastic flessen. Het maakt allemaal deel uit van onze missie om CO2-neutraal en afvalvrij te worden. Kijk naar items met het label 'Duurzame materialen' om je steentje bij te dragen.