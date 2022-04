Visualisez votre succès pour en faire une réalité

Saviez-vous que votre cerveau se comporte de la même manière, que vous marquiez le but de la victoire ou que vous vous imaginiez simplement en train d'envoyer le ballon dans le filet ? La science l'a prouvé. C'est pourquoi la visualisation est un outil prisé des plus grands athlètes et entrepreneurs et entrepreneuses du monde, ainsi que des mentors et des coachs qui les guident, pour optimiser leur motivation et leurs performances.

La visualisation consiste à créer des scènes précises et réalistes dans son esprit. On peut l'utiliser comme méthode de relaxation, mais aussi pour se motiver et se préparer en vue d'accomplir un objectif donné. « Lorsque vous fabriquez une image dans votre cerveau, plusieurs zones sont sollicitées », explique Sheri Dewan, neurochirurgienne au Northwestern Medicine Central DuPage Hospital, dans l'Illinois. Tout d'abord, le lobe frontal, qui est responsable de l'apprentissage, de la planification et de la mise à exécution de vos projets. Intervient ensuite le lobe occipital, qui vous aide à visualiser clairement ce à quoi vous pensez.

À force de visualiser cette image, vous atténuez la réaction de l'amygdale (le centre d'alerte du cerveau), ce qui peut réduire le niveau d'anxiété et de peur associé à l'activité. En outre, la répétition visuelle permet de renforcer les voies neuronales reliant le cerveau aux muscles de la même manière que si vous réalisiez réellement les mouvements, ajoute Angie Fifer, consultante certifiée en performance mentale à Pittsburgh et membre du conseil d'administration de l'Association pour la psychologie du sport appliquée. Tous ces mécanismes fonctionnent conjointement pour booster votre capacité à donner le meilleur de vous-même, indique Sheri Dewan.

Rien d'étonnant, donc, à ce que la visualisation ait fait ses preuves et intéresse la recherche scientifique depuis si longtemps. Selon Alan Chu, consultant certifié en performance mentale, professeur adjoint et président du département de psychologie du sport, de l'exercice et de la performance à l'université du Wisconsin à Green Bay, l'une des premières études menées sur la technique de visualisation remonte à 1960. Dans le cadre de cette étude, les élèves d'une équipe de basketball de lycée avaient été divisés en deux groupes : l'un se focalisait sur la pratique physique, l'autre ne s'entraînait qu'en visualisant certaines capacités motrices. Au bout de 14 jours, on a constaté que le groupe de visualisation présentait, pour ces capacités précises, un niveau pratiquement égal aux élèves qui se concentraient uniquement sur l'entraînement physique.

Depuis lors, les études sur le sujet n'ont cessé de se multiplier. Dans l'une d'elles, parue dans le Journal of Neurophysiology des personnes portant un plâtre au poignet devaient s'imaginer en train de bouger leurs poignets. Résultat : elles ont perdu 50 % de force en moins par rapport au groupe témoin après une période d'immobilisation de quatre semaines. Dans une autre, des personnes souhaitant augmenter leur apport en fruits devaient visualiser chaque étape du processus, c'est-à-dire quand, où et comment s'y prendre pour acheter, préparer et manger les fruits. Grâce à cette méthode, elles sont parvenues à doubler leur consommation de fruits. Par ailleurs, une étude pilote publiée dans le Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity a montré que des gymnastes ayant eu recours a des techniques d'imagerie mentale avaient boosté leur confiance en eux. Les exemples ne manquent pas !