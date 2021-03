Comment surmonter des blocages mentaux

02. La perte soudaine de confiance



Le ressenti : impossible pour vous d'établir une performance, même si vous vous entraînez depuis des lustres.



Les causes : les meilleurs athlètes et les gens qui réussissent le mieux ont tendance à visualiser certains résultats lorsqu'ils travaillent dur pour se préparer à un événement important, explique Regine Muradian. Mais cela peut facilement vous pousser à trop réfléchir à une situation et à tenter de tout contrôler dans les moindres détails, ajoute-t-elle.



Et lorsque vous vous êtes entraîné à tel point que la compétence devient quasiment un automatisme, une concentration trop importante risque de vous faire plus de mal que de bien. « Lorsque vous faites une fixation sur le cassé de poignet lors d'un lancer-franc ou sur l'accompagnement de la balle au base-ball, les automatismes du cerveau sont perturbés, et l'action elle-même peut sembler étrangère et impossible à réaliser », explique Greg Chertok.



La solution : tout d'abord, souvenez-vous que vous avez les compétences pour réussir, commence Regine Muradian. Pour une dose de confiance plus que nécessaire, remémorez-vous un moment où vous avez surmonté un défi, continue-t-elle. Puis dirigez votre attention vers l'extérieur plutôt que sur l'action que vous cherchez à contrôler à tout prix. « Concentrez-vous sur des éléments extérieurs comme les cibles, les adversaires ou le ballon plutôt que sur le processus de réflexion qui devient paralysant », ajoute Greg Chertok. Cela peut être aussi simple que de vous concentrer sur votre coéquipier plutôt que sur la technique pour effectuer votre passe, ou d'imaginer que vous parlez à une seule personne de l'auditoire plutôt que de tenter de vous souvenir de votre texte au mot près.





03. Le syndrome de l'imposteur



Le ressenti : vous êtes parvenu à la finale, au dernier tour des entretiens ou à la remise des prix (virtuelle) parce que vous avez de la chance, et non grâce à vos compétences réelles ou à votre talent.



Les causes : parfois, le syndrome de l'imposteur est dû à la piètre estime que l'on a de soi. « Cela arrive souvent à une personne qui n'a pas confiance dans ses capacités ou qui pense que rien de ce qu'elle fera ne suffira jamais », explique Regine Muradian. Cela arrive également lorsque vous vous préoccupez trop de votre image. « Il se peut que vous soyez plus intéressé par le fait de paraître sous votre meilleur jour que par le fait de gagner », continue Greg Chertok, donc quand vous gagnez, vous êtes mal à l'aise.



La solution : lorsque vous remarquez que votre cerveau est pris en otage par la peur d'être un imposteur, ripostez. « Il est essentiel de faire taire les pensées négatives, car ce sont elles les véritables imposteurs », explique Regine Muradian. Un moyen efficace pour bloquer le négatif consiste à penser aux plus beaux compliments qu'on vous a faits concernant vos compétences ou une performance passée, confie-t-elle. Faites confiance aux personnes en qui vous avez confiance pour juger au mieux de vos capacités.



Et par-dessus tout, souvenez-vous qu'il n'y a rien de plus humain que de se pétrifier. « En réalité, personne ne sait ce qu'il fait », déclare Greg Chertok. Et en gardant cela à l'esprit, « nous pouvons avancer en concevant que notre expérience est normale, et accorder plus d'attention à la tâche à accomplir ».



La piste noire n'a qu'à bien se tenir.