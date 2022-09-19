Comment surmonter des blocages mentaux

Un sentiment de terreur s'abat sur vous et vous tétanise alors que vous alliez vous élancer à la suite d'un·e ami·e plus expérimenté·e sur une piste de ski verglacée. Vous vous croyez incapable d'assurer votre présentation malgré les heures passées à voir et revoir le dossier. Vous restez sans voix lors d'un appel avec votre nouvelle équipe parce que vous n'êtes pas certain·e de mériter votre place.

La peur, la perte de confiance et le syndrome de l'imposteur peuvent menacer vos progrès amplement mérités. Souvent, la source de ces blocages mentaux trouve son origine dans les hormones d'adrénaline et de cortisol qui inondent le corps dans des situations de menace ou de forte pression, explique la psychologue clinicienne Regine Muradian, spécialisée dans l'anxiété causée par la performance. Ces hormones peuvent déclencher une réponse de type combat-fuite dans votre corps. Résultat : une cascade de symptômes physiques (le cœur qui s'emballe, la poitrine qui se serre et/ou les mains moites) et la sensation d'être totalement figé·e, ou « pétrifié·e ». Mais d'après les recherches, rien n'est insurmontable.

Si vous pensez être seul·e à vous débattre dans ces moments-là, c'est loin d'être le cas. « S'effondrer sous la pression est plus courant qu'on ne le pense. Même les professionnels connaissent des moments où ils se pétrifient », explique Greg Chertok, consultant certifié en performance mentale, qui a travaillé avec des athlètes dans des compétitions de haut niveau, notamment les Jeux olympiques, le Super Bowl et la Coupe Stanley. (Réfléchissez au nombre de grandes équipes qui ont perdu à cause d'un but manqué ou d'un but concédé).

Encore mieux que de se retrouver en bonne compagnie, voici quelques techniques simples à utiliser pour vous libérer l'esprit et accomplir sereinement tout ce qui vous attend. Voici trois blocages mentaux communs pouvant vous pétrifier, et des conseils d'experts pour vous en libérer.