Comment gérer le syndrome de l'imposteur d'après la coach Courtney Banghart

Tu n'apprécies peut-être pas tes émotions à leur juste valeur en ce moment, EEPE. En tant que coach forte de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de mes émotions et de celles des joueuses, je suis ici pour te dire que les tiennes sont justifiées et même précieuses. Elles sont la preuve de ton implication et de ta détermination.



Tu es une athlète, donc il va t'arriver de perdre. Tu ressentiras alors de la peur, de la colère et du désespoir. Mais il t'arrivera aussi de gagner, et à ce moment-là, tu ressentiras de la joie, du triomphe et de l'euphorie. Tu ne peux pas expérimenter le « bon » sans le « mauvais ».



Moi aussi, j'ai été dure avec moi-même. Au lycée, je me suis qualifiée pour le tournoi de tennis régional. Je me souviens avoir fait une double faute dans un match. J'ai hurlé et tapé ma raquette au sol.



Je savais que ce n'était pas la meilleure façon de canaliser mes émotions, mais à ce moment-là, je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Tout ce qui comptait était ce point. Avec le recul, je suis tellement impressionnée par mes parents, qui étaient dans les gradins, de ne pas être intervenus. Ils ont compris que je partais en vrille, façon John McEnroe, parce que ça me tenait à cœur.



Alors, laisse tes émotions s'exprimer.

Cela dit, lorsqu'une émotion t'envahit complètement, tu peux te fermer aux commentaires positifs. Voyons donc comment trouver le juste équilibre.

Il est possible que tu fasses ce que j'appelle de « l'écoute sélective ». À vrai dire, cela équivaut à ne pas écouter du tout. Quelqu'un dit : « J'adore la façon dont tu évolues sur le terrain. Il faudrait juste qu'on travaille sur tes paniers à trois points. » Et tout ce que tu entends, c'est : « Je dois améliorer mon tir à trois points. Donc je suis nulle au tir. Donc je suis nulle au basket. Donc je suis nulle tout court. »

La situation a vite dégénéré ! Cette façon de penser n'est que trop courante parmi les athlètes, y compris au plus haut niveau. L'une de mes meilleures joueuses avait toujours le moral à zéro lorsqu'elle ratait des tirs. Un jour qu'elle fulminait après une série de mauvais tirs, je l'ai prise à part.