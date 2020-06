Choisissez la bonne musique pour dynamiser votre run

Bouger en musique peut aussi être la clé pour booster vos performances. Une étude parue dans le Journal of Sports Sciences révèle que les runners apprécient plus leurs sprints fractionnés quand ils les réalisent en écoutant de la musique. Pensez-y la prochaine fois que vous devrez affronter des intervalles intenses. Des chercheurs indiens ont également découvert qu'une musique rapide écoutée à un volume élevé peut vous conduire à courir sensiblement plus longtemps, et ainsi vous permettre de vous détendre et de vous sentir au mieux de votre forme.



Pour tirer profit des bienfaits de la musique, il est important de préparer votre playlist de running avec le plus grand soin. Voici nos conseils.

Choisissez des morceaux que vous aimez

Soyez sélectif : évitez les genres que vous trouvez monotones et misez sur la musique qui vous plaît. Que vous optiez pour la force rythmique du hip-hop ou l'énergie débordante de la dance, certaines études montrent que plus une chanson vous plaît, plus elle peut booster vos performances.

Privilégiez les sons qui mettent de bonne humeur

Même si vous aimez le vague à l'âme et le soul-jazz, pour courir, choisissez plutôt des morceaux qui inspirent optimisme et énergie. Selon une étude publiée par le journal Psychology of Sport and Exercise, une musique gaie et entraînante peut renforcer l'énergie que vous fournissez durant l'exercice et vous aider à apprécier encore plus votre entraînement.

Trouvez le rythme idéal

Pour améliorer vos performances de running simplement, adaptez le rythme de votre musique à votre entraînement. Selon une étude publiée dans la revue PLOS One, les performances des runners sont accrues lorsqu'ils s'entraînent en écoutant une musique dont le rythme est adapté à leur cadence plutôt que sans musique. Il s'agit d'une forme de synchronisation entre les capacités motrices et auditives, un peu comme le métronome qui aide le musicien à garder le rythme. Pour de meilleurs bénéfices sur vos performances, vous devez trouver des morceaux dont les battements par minute (BPM) sont en phase avec votre rythme de running.

Quand on choisit une musique de fond pour s'entraîner, le tempo idéal se situe généralement entre 120 et 140 BPM. C'est en tout cas ce que préconise le docteur Costas Karageorghis, professeur en psychologie du sport et de l'exercice à l'Université Brunel de Londres et auteur du livre Applying Music in Exercise and Sport. Pour un run facile, privilégiez la fourchette basse. Pour vos runs plus difficiles, visez plutôt la fourchette haute. Pour déterminer le BPM d'un morceau, vous pourrez trouver différents calculateurs en ligne. Vous pouvez également estimer le BPM en battant le rythme d'une chanson pendant 20 secondes, puis en multipliant le résultat par trois.