Tout ce que tu dois savoir sur le running, que ce soit sur un tapis de course ou en extérieur

« Les tapis de course sont d'excellents outils quand on fait du running », indique Yusuf Jeffers. Il ajoute que le principal avantage des tapis de course, c'est qu'ils sont souvent placés dans une pièce climatisée et qu'ils te permettent de définir et de régler des variables comme la vitesse et l'inclinaison, ce qui n'est pas forcément possible en extérieur.

En plus, les tapis de course offrent un amorti supérieur à celui qu'on a au sol, ce qui peut contribuer à préserver la santé des os et des articulations avec le temps. Tu peux aussi marcher sur un tapis de course, pour une récupération active.

Courir sur un tapis de course est plus doux pour les articulations, parce que la surface est normalement plate et homogène, et la structure du tapis implique moins d'impacts que le running en extérieur, précise David Jou. Plus précisément, courir sur un tapis de course est bénéfique pour les personnes qui se remettent d'une blessure ou qui souffrent de dysfonctionnement et de douleurs articulaires, ajoute-t-il.

Si tu as des problèmes cardiovasculaires, d'équilibre, des vertiges ou des étourdissements, ou si tu te remets d'une opération ou d'une blessure au niveau du bas du corps, consulte pour savoir si le tapis de course est la meilleure option pour toi, préconise le kinésithérapeute.

Le running sur tapis de course est considéré comme une activité à faible impact, mais certains facteurs individuels comme (entre autres) des chaussures qui ne sont pas à la bonne taille, des problèmes de santé préexistants et tes mécanismes de running peuvent augmenter le risque de blessure, prévient David.

Le genou du coureur, les périostites tibiales, les fractures de fatigue, les tendinites au tendon d'Achille, les fasciites plantaires et les déséquilibres musculaires peuvent être aggravés par la nature répétitive et le manque de variabilité du terrain sur un tapis de course par rapport au running sur route, ajoute-t-il.

Courir sur un tapis de course peut être utile pour les novices parce que ça leur permet de personnaliser l'inclinaison et la vitesse, de contrôler l'allure et l'intensité de l'entraînement (ce qui aide à maintenir une vitesse constante) ou de faire des entraînements fractionnés, indique le kinésithérapeute. En plus, le fait de s'entraîner dans un environnement contrôlé permet de consacrer toute son énergie à son entraînement, au lieu de se focaliser sur des facteurs externes imprévisibles comme la météo. En théorie, ça peut donc améliorer l'efficacité des entraînements, ajoute David.

En revanche, comme la surface du tapis est plate et homogène, certains groupes musculaires ne travailleront pas aussi efficacement sur un tapis de course qu'en extérieur. La linéarité et la stabilité du tapis de course ne te prépareront pas aux différences de terrain qui existent en extérieur. Avant de courir en extérieur, observe la texture du sentier, les montées et les descentes et les variations de température.

En raison des variations de terrain à l'extérieur et des inclinaisons de la route, les muscles stabilisateurs de la cheville et du pied (y compris le muscle tibial antérieur, qui est la partie avant du tibia), les muscles du mollet et les muscles abducteurs et adducteurs de la hanche seront utilisés différemment que sur un tapis de course.

« Même si courir sur un tapis de course est un bon point de départ, courir en extérieur permet de solliciter encore plus de muscles, en particulier dans les jambes, parce que tu dois affronter des terrains accidentés et diverses inclinaisons », indique David Jou.

De plus, les personnes qui courent uniquement sur un tapis de course peuvent avoir des ischio-jambiers, des fessiers, des mollets, des muscles stabilisateurs de la hanche et des adducteurs et abducteurs (les muscles responsables des mouvements latéraux de la jambe vers l'intérieur et l'extérieur) qui ne sont pas assez développés en raison de l'homogénéité du tapis de course, et en particulier à cause de sa surface plate, d'après Yusuf Jeffers.

Il faut noter que certains facteurs associés à l'utilisation du tapis de course, comme une raideur des muscles fléchisseurs de la hanche due au mouvement répétitif vers l'avant et des fessiers pas assez musclés, ainsi qu'une baisse d'activation de la ceinture abdominale due à un manque de variation et de besoin d'équilibre et de stabilisation, peuvent contribuer à créer ou à aggraver des déséquilibres musculaires comme le syndrome croisé inférieur, prévient David Jou.

Pour un niveau d'effort comparable au running en extérieur, il est conseillé de régler l'inclinaison du tapis sur 1.0, préconise Jason Machowsky, expert en renforcement musculaire et en conditionnement physique, diététicien et physiologiste du sport.