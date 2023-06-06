Pourquoi mes pieds sont engourdis quand je cours L'avis des spécialistes

Pourquoi mes pieds sont-ils engourdis quand je cours ? Des pros te répondent
Sport et activité
Il est assez courant d'avoir les pieds (ou une partie des pieds) engourdis pendant un run, mais la cause n'est pas toujours évidente. Voici quelques pistes et mesures de prévention.
Imagine, tu es en plein run et tu ressens un picotement au niveau du pied. Et d'un seul coup, ton pied est engourdi, du talon aux orteils. Kiné spécialisée dans les sports d'athlétisme, Carol Mack s'occupe souvent de personnes (en particulier des fans de running) qui souffrent de symptômes liés à l'engourdissement des pieds.
D'après elle, le déclenchement et la gravité diffèrent fortement selon le cas : il peut s'agir d'une perte de sensation dès le début du run ou d'un engourdissement progressif au fil des kilomètres. Dans certains cas, seul l'un des pieds est entièrement ou partiellement engourdi. (par exemple, ça peut toucher uniquement les orteils).
« Il n'existe pas qu'une cause liée à l'engourdissement. Ça peut être dû à plusieurs choses : des chaussures de mauvaise qualité, des problèmes liés à la façon de courir ou aux nerfs. »
D'après l'Institute for Preventive Foot Health, 7 % des adultes, aux États-Unis, ont déjà ressenti un engourdissement dans les pieds. Voici quelques causes potentielles et stratégies de prévention. Et plus important, des pros reviennent sur les principaux signes t'alertant qu'il est temps de consulter ton médecin.
Des chaussures mal adaptées
D'après Carol Mack, si tes pieds s'engourdissent quand tu cours, il faut d'abord vérifier si tes chaussures en sont la cause. Même si tu portes la même marque et le même modèle de chaussures de running depuis des années, elles pourraient quand même être la source de tes soucis.
« Par exemple, une pointe étroite peut comprimer les pieds et les nerfs. Pour régler ce problème, il suffit de choisir un modèle à pointe large. »
D'après le podologue Sidney Weiser, des lacets trop serrés peuvent avoir le même effet compressif sur les pieds. « Ton pied gonfle naturellement quand tu cours. C'est pourquoi il est important de ne pas trop serrer les lacets pour s'adapter au gonflement », explique-t-il. Pour soulager les symptômes, la première étape est de desserrer les lacets.
La foulée
D'après Sidney Weiser, la façon de courir peut être la cause de problèmes aux pieds, même si le souci est situé dans le haut du corps. Des tensions au niveau des épaules et de la poitrine, ou balancer ses bras trop loin du long du corps peuvent perturber la bonne exécution du mouvement et empêcher le sang de circuler correctement jusqu'au bas du corps.
« Il est important de détendre le haut du corps pendant un run et de garder les bras le long du corps. Si le corps est tendu ou si les mains sont crispées, tu dépenses de l'énergie au niveau des épaules et des bras et utilises plus d'oxygène. Il faut donc plus de sang pour acheminer l'oxygène nécessaire aux muscles et tissus. C'est ce qui provoque une sensation de picotement et à terme d'engourdissement. », explique-t-il.
D'après Carol Mack, le type de foulée peut aussi être un critère important. Si tu cours de longues distances tout en mettant ton poids sur des parties spécifiques du pied, comme le talon, tu exerces une pression continue sur les mêmes nerfs. Ça peut entraîner une inflammation et une sensation d'engourdissement. Une étude s'est intéressée au type de foulée prenant appui sur le talon (autrement dit les foulées allongées). Elle montre que le pied subit un contact prolongé avec le sol, ce qui exerce plus de pression au niveau des nerfs.
D'après Vivek Babaria, médecin du sport et de la colonne vertébrale, cela peut se produire plus fréquemment si tu cours uniquement sur le même type de surface, comme l'asphalte.
« Varie les terrains sur lesquels tu fais des runs. Ça te sera bénéfique de différentes façons, y compris pour la santé du pied », affirme-t-il. Par exemple, les articulations et les ligaments ont besoin de s'ajuster quand tu cours sur du gravier, des sentiers ou de l'herbe.
« C'est une bonne chose, car tu utilises différents muscles pour l'équilibre et pour le soutien. Ça contribue aussi à prévenir les blessures de surentraînement, qui peuvent être causées par l'utilisation trop fréquente d'un même muscle. »
Problèmes médicaux
Dans certains cas, avoir les pieds engourdis pendant un run peut être le signe avant-coureur d'un problème plus grave. Voici quelques possibilités :
- La hernie discale : elle peut être due à l'âge ou à un accident. Quand les disques ne sont pas alignés, ils peuvent comprimer les nerfs des jambes et des pieds.
- La maladie de Raynaud : les petites artères se compriment en réponse au froid. Les doigts, les orteils, les oreilles et le bout du nez sont aussi touchés.
- La neuropathie périphérique : il s'agit d'un type de dommage des nerfs qui peut toucher les pieds, avec des engourdissements intermittents au début de la maladie. Beaucoup de problèmes peuvent causer ce type de symptômes, y compris le diabète, le syndrome de Guillain-Barré et le syndrome régional complexe.
- Les maladies cardiovasculaires : un problème tel qu'une maladie cardiaque peut faire gonfler les jambes, mais aussi avoir des effets sur le flux sanguin. Ça peut causer des douleurs, des endolorissements, des brûlures et des engourdissements. Dans ce cas, la sensation d'engourdissement a tendance à se dissiper rapidement une fois que tu arrêtes de courir et que tu te reposes.
- La sciatique : le nerf sciatique est le nerf le plus long et le plus épais du corps. Il va des fessiers jusqu'aux pieds. S'il est irrité, enflammé, comprimé ou pincé, ça peut causer des douleurs et des engourdissements le long du nerf.
- Le névrome : un névrome est une tumeur bénigne des tissus nerveux qui se développe généralement après une blessure d'un nerf. Le névrome de Morton touche la plante du pied et plus généralement la zone entre le troisième et le quatrième orteil d'un des pieds.
« L'engourdissement du pied est un symptôme de plusieurs pathologies. C'est très courant. C'est pour cette raison que les médecins posent parfois des questions relatives aux pieds aux personnes qui souffrent de diabète ou d'insuffisance cardiaque congestive », explique Vivek Babaria.
Un déséquilibre de l'hydratation
D'après Sidney Weiser, quand une personne est déshydratée, la compression des vaisseaux sanguins et la rétention d'eau qui en résultent peuvent entraîner un gonflement des pieds. La déshydratation peut exacerber le gonflement naturel du pied pendant les runs et comprimer d'autant plus les nerfs.
Le docteur recommande d'ajouter des électrolytes dans sa gourde. La surhydratation avec l'eau, autrement dit l'hyponatrémie, peut aussi provoquer ce genre de gonflement. Le sodium se retrouve en effet repoussé hors du sang et, en réponse, le corps fait, encore une fois, de la rétention d'eau.
Dans les deux cas, l'engourdissement des pieds ne sera probablement pas le seul symptôme et le gonflement pourra aussi toucher les chevilles, le visage et les mains, ce qui entraînera, en toute probabilité, des crampes musculaires. En faisant attention à ces signes, tu pourras adapter ton hydratation à tes besoins.
Comment éviter l'engourdissement du pied pendant un run
Il faut faire attention aux causes potentielles de l'engourdissement, quel que soit son type, qu'il persiste légèrement après l'entraînement ou qu'il se dissipe immédiatement dès que le run est terminé, et s'adapter en fonction.
Par exemple, essaie d'autres chaussures, rééquilibre ton hydratation et examine ton type de running. De cette façon, tu pourrais éviter les sensations d'engourdissement. « Pour commencer, assure-toi que tes chaussures de running soient bien adaptées à ton pied », explique Carol Mack.
Une autre astuce ? Sidney Weiser conseille de faire attention, par intermittence, aux sensations que tu éprouves au niveau du pied pendant ton run. Généralement, la sensation d'engourdissement arrive graduellement. À mesure que tu fais défiler les kilomètres, tu remarqueras peut-être des signes subtils qui te pousseront à ajuster tes lacets ou à faire attention à ton type de running.
« C'est comme un estomac qui gargouille quand tu as faim. Quand tes muscles ne reçoivent pas assez de sang, ça signifie qu'ils ne reçoivent pas d'oxygène nourrissant. Ils commencent à picoter pour t'indiquer qu'ils ont besoin de plus de sang et d'oxygène. »
Quand consulter un médecin ?
Tu peux changer certaines des habitudes citées ci-dessus pour voir si ça réduit les sensations d'engourdissement. Tu peux, par exemple, changer de chaussures, de type de foulée ou d'alignement. Néanmoins, dans certaines situations, il faut consulter ton médecin. Notamment :
- si l'engourdissement persiste tout au long de la journée ou après un run, surtout si ça ne passe toujours pas au bout d'une semaine.
- Tu as des engourdissements à chaque fois que tu cours, même en changeant tes habitudes, y compris la distance et l'intensité.
- Tu as d'autres symptômes en plus de l'engourdissement, comme une douleur des nerfs dans d'autres parties de ton corps (par exemple, la jambe, les fessiers ou le bas du dos).
- Quand la sensation d'engourdissement se dissipe, elle se transforme en douleur. Tu ressens une douleur aiguë qui te gêne quand tu marches.
« Comme dans toute situation médicale, le but est d'identifier la cause profonde le plus tôt possible, car le traitement est toujours plus simple au début. Le problème peut être occasionnel et agaçant, mais quand il devient chronique ou douloureux, il est important de consulter ton médecin avant de reprendre tes runs au mieux de ta forme », explique Vivek Babaria.
Rédaction : Elizabeth Millard, coach personnelle certifiée par l'ACE.