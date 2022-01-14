Quatre types d'entraînements en côte et leurs bienfaits

Les sessions en montée sont des entraînements de running effectués sur terrain incliné. Ceux-ci se font typiquement sur des collines en extérieur, mais elles peuvent également être reproduites sur tapis de course en ajustant l'inclinaison pour la montée et la descente. Ils permettent de réaliser un type d'entraînement de cardio qui peut être réalisé de façon aérobie ou anaérobie, selon votre vitesse d'exécution.



Il existe une variété de types d'entraînements en montée. Voici une rapide présentation de quatre d'entre eux.