3 entraînements sur tapis de course pour booster sa forme physique

Les entraînements sur tapis de course ne se résument pas à courir ou marcher sur place. Avec la possibilité de modifier la vitesse, le dénivelé, l'inclinaison et de faire du fractionné, le tapis de course est l'outil idéal pour booster ton endurance cardiovasculaire.

Selon Jeff Watters, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique, « Le cardio, c'est simplement avoir un rythme cardiaque stable ou une bonne capacité aérobique ». Mais les tapis de course ne servent pas seulement à renforcer la base aérobie.

Selon Vanessa Liu, coach personnelle certifiée par la NASM, les tapis de course peuvent être intégrés à un circuit training de routine ou à un entraînement HIIT, par exemple.

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Pour améliorer ta forme physique sur un tapis de course, tu peux composer un entraînement en circuit : tu marches rapidement ou cours tranquillement sur le tapis, tu l'arrêtes, tu effectues un exercice de renforcement pendant quelques minutes, puis tu redémarres le tapis pour continuer le circuit.

« Avec cette méthode, les entraînements sur tapis sont très efficaces. On peut ainsi alterner cardio et renforcement musculaire dans un même entraînement sur tapis », explique Vanessa Liu.

Si tu préfères un entraînement sur tapis à faible impact, tu peux marcher avec des poids pour augmenter l'intensité sans y aller à fond. « On peut utiliser des haltères légers pour faire des élévations verticales, des élévations latérales et des flexions des biceps », ajoute Vanessa Liu.