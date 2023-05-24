Comment porter un legging pour une sortie

Le style sportswear décontracté est devenu un must pour travailler chez soi ou faire du shopping le weekend. Le legging est une valeur sûre qui va avec tout.

Notre conseil mode : porte ton legging Nike préféré avec une veste sportive ou un pull oversize. Et pour tes chaussures ? Une paire de sneakers stylée est le choix confortable pour compléter n'importe quelle tenue comportant un legging.

(Contenu apparenté : Les meilleurs leggings d'entraînement Nike pour femme)

N'hésite pas à jouer sur les couleurs et les textures. C'est le moment de sortir ton manteau stylé ou tes sneakers colorées. Choisis des pièces que tu porterais d'habitude avec d'autres pantalons, comme un jean délavé, ou même une robe débardeur confortable.

Voici nos six idées de tenues à porter avec un legging pour une sortie, que ce soit un cours de yoga le weekend ou un moment de détente autour d'un café avec des potes.