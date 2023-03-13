Comment porter un pantalon de survêtement

On relègue souvent les pantalons de survêtement au second plan. Pourtant, ils sont ultra-faciles à porter pour se détendre à la maison ou pour aller à la salle de sport. Mais qui a dit qu'ils ne pouvaient pas être stylés ? Bien porter un pantalon de survêt' passe par cette question : quelle partie de ta tenue veux-tu mettre en avant ?

Est-ce que tout ton look tourne autour de l'originalité de tes nouvelles sneakers ? Si oui, opte pour un survêtement neutre resserré aux chevilles, pour bien montrer tes chaussures. Envie d'enfiler rapidement un sweat oversize ? Les modèles courts sont une alternative confortable aux jeans.

Les survêtements ont tout bon : tu peux créer un look pour le quotidien décontracté et confortable, sans faire l'impasse sur le style ! Ci-dessous, découvre six façons de bien porter un pantalon de survêtement.

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