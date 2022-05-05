Les meilleurs leggings taille haute Nike pour toutes les activités
Guide d'achat
Ces leggings Nike épousent la silhouette pour vous offrir un maximum de confort lorsque vous bougez.
Enfiler un legging que vous aimez peut vous apporter confort, maintien et confiance en vous dans n'importe quelle activité. Les modèles taille haute restent en place et couvrent bien, ce qui vous permet de bouger librement. Découvrez les caractéristiques clés que doit avoir un legging taille haute, ainsi que les meilleurs modèles Nike à essayer.
Caractérisques clés d'un legging taille haute
1.Longueur
Nike propose des leggings taille haute longs et 7/8. Même si cela peut varier d'une personne à une autre, les modèles longs sont conçus pour arriver au niveau de la cheville, tandis que les leggings 7/8 s'arrêtent généralement au milieu du mollet. Choisissez l'une des deux longueurs en fonction de vos préférences personnelles et de la protection que vous recherchez.
2.Tissu
Lorsque vous recherchez un legging de qualité, faites le test du squat. Pour cela, enfilez le legging et effectuez un squat complet ou penchez-vous en avant pour toucher vos orteils devant le miroir, pour vérifier que la peau ou vos sous-vêtements ne sont pas visibles au travers. Les modèles Nike, comme le legging Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon opaque, sont conçus pour réussir le test du squat. Ils sont fabriqués dans un mélange de nylon, d'élasthanne et de polyester.
Si vous prévoyez de porter un legging pour faire du sport, optez pour un modèle fabriqué dans des matières évacuant la transpiration, comme la matière Nike Dri-FIT qui contribue à l'évaporation rapide de l'humidité pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de fraîcheur. Si vous voulez porter un legging par temps froid, optez pour les modèles Nike Therma-FIT, conçus pour retenir la chaleur tout en étant légers.
3.Coupe
Un legging doit être ajusté et appliquer une légère compression, sans pour autant s'enfoncer dans la peau au niveau de la taille ni entraver les mouvements ou la respiration. Nike propose des leggings allant de la taille XS à 3X, en plus des tailles maternité. Le legging de maternité taille haute Nike One (M) est conçu pour être flexible et pour couvrir et maintenir le ventre des femmes enceintes. Il est également étudié pour offrir une tenue confortable tout au long de la grossesse.
4.Poches
S'il vous faut des solutions de rangement pratiques pour vos essentiels, comme un téléphone, des clés ou une carte, optez pour un legging taille haute équipé de poches discrètes.
Les meilleurs leggings taille haute Nike par activité
Yoga
Les leggings de yoga taille haute Nike, comme ceux de la collection Nike Yoga Luxe, sont conçus pour épouser les formes du corps avec une taille sculptante qui arrive juste au-dessus du nombril. Leur conception opaque permet de se pencher et de s'étirer en toute confiance. Le tissu Nike Infinalon est plus fin, plus léger et aussi plus résistant que les matières Nike traditionnelles. Il offre une légère sensation de compression tout en gardant la peau au sec pendant vos exercices de respiration, vos étirements et l'enchaînement des postures. Certains modèles sont équipés d'un étrier au niveau du pied avec une ouverture pour le talon, vous offrant plus de confort et de maintien tout au long de votre séance.
Lifestyle
Training et fitness
Questions fréquemment posées
Quelle taille choisir pour un legging ?
Pourquoi mon legging taille haute roule-t-il au niveau de la ceinture ?
Qu'est-ce qu'un legging « squat-proof » ?
Rédaction : Lindsay Frankel