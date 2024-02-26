Les meilleurs leggings noirs Nike

Les leggings noirs de Nike qui vont avec tout
Guide d'achat
Fais ton choix parmi une large sélection de leggings noirs Nike.
La base pour s'entraîner ? Un legging noir. Et ce basique super pratique n'est pas réservé au sport. Pour faire du shopping ou sortir entre potes, opte pour un legging ajusté au look épuré. C'est un vêtement confortable, mais stylé.
Modèles fonctionnels avec bon maintien pour le running, modèles doux et aérés pour le yoga ou se détendre chez soi… Nike propose toute une gamme de leggings noirs pour le quotidien. On peut penser que les leggings noirs sont interchangeables (qu'est-ce qui différencie un legging noir d'un autre ?), mais la matière et les détails de conception font toute la différence quand il faut choisir le bon modèle. Pour le renfo ou pour te mettre en valeur au quotidien, voici notre sélection des meilleurs leggings Nike.
Meilleur legging noir pour des entraînements intenses : le legging long taille mi-haute à maintien supérieur et poches Nike GO pour femme
Ses avantages : ce legging d'entraînement va avec tout et deviendra un indispensable de ton dressing. Avec ses six poches, tu peux garder ton téléphone à portée de main pendant un run ou ranger tes clés quand tu sors. Le tissu de compression apporte une sensation de maintien et la taille large reste bien en place, même quand tu te donnes à fond.
Confort : tenue ajustée et sûre avec taille large
Composition : 68 % nylon / 32 % élasthanne
Meilleur legging noir pour le quotidien : le legging taille haute à motif Nike Sportswear Classics pour femme
Ses avantages : pour te détendre chez toi ou faire du shopping, ce legging taille haute épouse les formes du corps sans trop serrer. Avec son tissu doux et épais, tu peux te pencher et bouger sans qu'on ne voie au travers. Parfait pour le quotidien.
Confort : tissu doux et extensible pour plus de maintien et de protection
Composition : 47 % coton / 41 % polyester / 12 % élasthanne
Meilleur legging noir pour le running : le legging de running 7/8 taille mi-haute avec poches Nike Fast pour femme
Ses avantages : pendant un run, on a tout sauf envie de remettre ses vêtements en place. Ce legging avec cordon à la taille reste bien en place quand tu bouges. Ses ouvertures en mesh bien placées laissent ta peau respirer, sans jamais gratter ni devenir rigide. Tu peux ranger tes clés et ton téléphone dans ses poches pratiques.
Confort : légèrement extensible, léger et respirant
Composition : 80 % polyester / 20 % élasthanne
Meilleur legging noir pour le yoga : le legging court taille haute à maintien léger Nike Zenvy pour femme
Ses avantages : quand on cherche un pantalon de yoga, mieux vaut opter pour un modèle si confortable qu'on ne le sent pas. Le tissu ultra-doux effet seconde peau et les coutures minimalistes font de ce legging noir un basique. Sensation légèreté et de liberté garantie.
Confort : si respirant et doux au toucher qu'on oublie presque qu'on le porte
Composition : 63 % nylon / 37 % élasthanne
Meilleur legging noir pour la salle : le legging 7/8 taille mi-haute à motif Nike Pro pour femme
Ses avantages : si tu veux un modèle simple et épuré, c'est le legging qu'il te faut. Extensible et léger, il sèche rapidement avec sa technologie anti-transpirante. La taille élastique large repose confortablement au niveau du ventre : tu peux faire des squats et te pencher librement.
Confort : respirant et extensible
Composition : 83 % polyester / 17 % élasthanne
Meilleur legging noir stylé : le corsaire taille haute à maintien normal avec poches Nike Universa pour femme
Ses avantages : un tissu ajusté d'épaisseur moyenne pour un équilibre parfait entre confort et maintien, l'idéal pour s'entraîner à fond ou se balader. Ce corsaire convient à toutes les morphologies. Il sera parfait pour les personnes qui préfèrent une coupe plus courte. Les corsaires sont dans la trend du moment. On peut les porter même quand on ne fait pas de sport.
Confort : lisse et doux, pour un bon maintien qui épouse les formes du corps
Composition : 76 % nylon / 24 % élasthanne
Questions fréquemment posées :
Quelles chaussures porter avec un legging noir ?
Pour choisir quelles chaussures porter avec un legging noir, tout dépend de ce que tu as prévu de faire. Pour un look décontracté au quotidien ou pour t'entraîner, rien de mieux que des sneakers. Pour une tenue plus habillée, opte pour une paire de bottines noires à talons.
En 2024, le legging noir est-il toujours stylé ?
Le legging noir est un basique intemporel au quotidien ou pour t'entraîner. Puisqu'il est simple, il se porte avec un outfit discret ou donne un côté décontracté à une tenue plus recherchée.
Quelle est la meilleure matière pour un legging noir ?
Pour choisir la matière de ton legging noir, base-toi sur l'utilisation que tu comptes en faire. Pour t'entraîner, mieux vaut une matière anti-transpirante avec un bon maintien. Comme ça, ta peau respire. Pour rester chez toi, rien de mieux qu'un tissu extensible et ultra-doux.
Rédaction : Aemilia Madden