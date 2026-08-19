  1. Chaussures
    2. /
  2. Air Force 1

Chaussures Nike Air Force 1 pour Femme

(17)
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Chaussure pour Femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 Shadow
Chaussure pour Femme
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Chaussure pour femme
119,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
129,99 €
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Chaussure pour ado
Nike Air Force 1 LV8
Chaussure pour ado
109,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Dernières sorties
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Chaussure pour homme
Nike Air Force 1 '07 LV8
Chaussure pour homme
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
149,99 €
Nike Air Force 1 '07 Mid
Nike Air Force 1 '07 Mid Chaussure pour Femme
Nike Air Force 1 '07 Mid
Chaussure pour Femme
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
129,99 €
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Chaussure pour enfant
Nike Force 1 Low
Chaussure pour enfant
79,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
139,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Nike Air Force 1 '07 "Florette" Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Chaussure pour femme
129,99 €
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Chaussure personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Force 1 Low By You
Chaussure personnalisable pour femme
149,99 €
Nike Air Force 1 Mid By You
Nike Air Force 1 Mid By You Chaussure personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Force 1 Mid By You
Chaussure personnalisable pour femme
159,99 €
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Chaussure personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Force 1 High By You
Chaussure personnalisable pour femme
169,99 €

Nike Air Force 1 pour femme : un confort inégalé, un style innovant

Conçue par Bruce Kilgore en 1982, l'Air Force 1 pour femme est devenue une icône du style grâce à son esthétique vintage et sa silhouette minimaliste. Créée pour le basket professionnel, la chaussure Nike Air Force 1 a été la première à intégrer un coussin d'air au talon, révolutionnant ainsi l'univers des sneakers.

Grâce à leurs caractéristiques innovantes, les modèles pour femme de la gamme Nike Air Force 1 vous aident à atteindre vos objectifs. La semelle intermédiaire en mousse ultra souple offre un amorti dynamique pour un rebond et un confort incomparables tout au long de la journée. De plus, les superpositions cousues assurent un maintien et une durabilité accrus là où vous en avez besoin. La semelle extérieure rainurée procure une grande souplesse et garantit une sensation de légèreté, de sorte que vous pouvez marcher, courir et sauter sans que rien vous retienne.

Depuis son grand retour en 1986, la Nike Air Force 1 pour femme est restée à la pointe de l'innovation. Les nouveaux modèles sont synonymes de look tendance et s'agrémentent de touches rétro inspirées par l'univers du basketball. La Nike Air Force 1 Pixel présente une semelle extérieure et une semelle intermédiaire oversize, ainsi que le nouveau logo cubique qui lui donnent une allure audacieuse et avant-gardiste. Agrémenté du double Swoosh, le design de la Nike Air Force 1 Shadow joue sur les superpositions et propose une réinterprétation originale de la légendaire Nike Air Force 1.