Le meilleur équipement de golf Nike pour l'hiver

Avec ces essentiels, tu pourras continuer à jouer au golf par temps froid
Guide d'achat
Ces équipements Nike te permettront d'avoir chaud, du premier trou au dernier putt.
Tu fais tes premiers swings de la saison alors qu'il fait encore bien froid ou tu joues jusqu'en automne ? Peu importe, tu n'auras pas à annuler ta partie de golf à cause du temps. Et ça avec les équipements Nike adaptés.
Les hauts en tissu Fleece Nike et les pantalons équipés de la technologie Nike Therma-FIT (ainsi que les bonnets, les casquettes et les gants spécialisés) te tiendront chaud et te permettront de te concentrer sur ton jeu.
Utilise ce guide pour trouver les meilleurs équipements Nike pour jouer au golf par temps froid.
(Contenu apparenté : Les 10 meilleurs essentiels de golf Nike pour les personnes qui débutent)
Les meilleurs équipements de golf Nike par temps froid
Pantalons de golf avec technologie Nike Therma-FIT
Quand tu te déplaces sur le parcours et que tu génères de la chaleur, notre pantalon de golf équipé de la technologie Nike Therma-FIT retient cette chaleur pour te tenir chaud par temps froid. Sa finition déperlante te garde au sec sous une pluie fine et te protège aussi du vent.
Ces pantalons sont spécialement conçus pour le golf et intègrent plusieurs poches pour ranger ton téléphone, ta carte de score et tes tees. Et même si leur coupe est ajustée, ils sont fabriqués dans un tissu extensible pour bouger en toute liberté.
(Contenu apparenté : Les meilleurs pantalons de golf Nike, pour profiter du green à chaque saison)
Leggings de running à porter sous ton pantalon
Les leggings de running Nike sont parfaits pour être portés sous un pantalon de golf. Ils sont conçus pour offrir une liberté de mouvement tout en te gardant au chaud. Suffisamment fins, ils peuvent être portés comme vêtement première couche pour avoir plus chaud sans ajouter de volume à ta tenue.
Certains leggings Nike intègrent la technologie Nike Therma-FIT, qui retient la chaleur du corps pour une meilleure isolation.
Hauts à demi-zip en tissu Nike Fleece
Au même titre qu'un polo standard, un haut à 1/4 de zip ou à demi-zip t'offrira un look 100 % golf. Et quand il est fabriqué avec le tissu Fleece Nike tout doux, il est parfait pour jouer par temps froid. Ces hauts sont légers et flexibles, pour une amplitude de mouvement complète. Ils sont aussi suffisamment chauds pour être portés seuls.
Certains intègrent la technologie Nike Therma-FIT qui retient la chaleur corporelle, et d'autres sont fabriqués en matière Nike Dri-FIT, qui évacue la transpiration avant qu'elle ne refroidisse au contact de la peau.
Sweats à capuche et sweats conçus pour le green
Certains jours, il fait trop froid pour porter un tee-shirt ou un polo de golf, mais trop chaud pour porter une veste. Un sweat sera donc la solution parfaite.
Ça peut paraître étrange de porter un sweat à capuche sur un parcours de golf, mais les sweats à capuche de golf Nike ne détonnent pas sur le green, bien au contraire. Les sweats à capuche Nike et les sweats de golf sont fabriqués dans une maille d'épaisseur moyenne à l'extérieur, mais offrent tout le confort, la souplesse et les performances d'un sweat traditionnel à l'intérieur.
Beaucoup de modèles intègrent la technologie Nike Dri-FIT qui évacue la transpiration et offre plus de confort à la mi-saison. Quand le temps change, il te suffit simplement d'ôter ton sweat.
Vestes et vestes sans manches à zip pour plus de chaleur
Pour les personnes déterminées à jouer au golf en hiver, il est conseillé d'opter pour une veste ou une veste sans manches Nike à zip. Elles pourront ensuite l'enlever si le temps se réchauffe ou si elles préfèrent jouer sans veste.
Ces vestes et vestes sans manches intègrent des matières Nike Therma-FIT chaudes et légères, et la technologie Nike Storm-FIT protégeant de la pluie et du vent. La météo ne t'empêchera donc pas de prendre du plaisir à jouer, de te sentir à l'aise et de donner le meilleur de toi-même.
Et s'il fait trop froid pour enlever ta veste ou ta veste sans manches, pas de souci. Les vestes de golf Nike sans manches sont conçues pour offrir une amplitude de mouvement complète. Les vestes avec manches, elles, sont suffisamment extensibles pour ne pas te gêner dans tes swings.
Chaussettes épaisses Nike
Les chaussettes Nike sont faites pour amortir les pas et garder les pieds au chaud (très important pour les fans de golf qui ont froid). La maille respirante et la technologie Nike Dri-FIT gardent les pieds au sec avant que la transpiration ne refroidisse au contact de la peau. L'amorti supplémentaire sous le talon et l'avant-pied permet d'avoir les pieds moins fatigués quand tu arpentes le parcours.
En plus, ces chaussettes sont chaudes et confortables. Finis les pieds froids. Tu peux te concentrer sur le prochain trou.
Gants chauds pour jouer quand il fait froid
Une paire de gants de golf Nike pour temps froid te permettra d'avoir une bonne prise en main de tes clubs et de te concentrer sur ton jeu (finis les doigts gelés). Ces gants intègrent une matière Fleece chaude et qui résiste à l'eau sur le dos de la main pour une bonne isolation. Quant au daim synthétique au niveau de la paume, il offre une prise en main optimale.
Nike propose aussi des moufles en laine, des gants Club Fleece doux et des gants Nike Therma-FIT pour garder les mains au chaud. Beaucoup de gants Nike sont compatibles avec les écrans tactiles, pour utiliser le téléphone sans exposer les doigts.
Tu peux aussi reprendre l'astuce des quarterbacks et porter un chauffe-main de football américain Nike autour de la taille pour mettre les mains au chaud entre chaque swing.
(Contenu apparenté : Comment savoir si tu dois porter des gants de golf)
Bonnets et cache-cou Nike
Les bonnets Nike sont à la fois doux et chauds, avec un mélange de fibres confortables et un revers qui s'ajuste bien à ta tête. Leur design simple ira aussi bien avec une tenue habillée que décontractée. Ils sont donc parfaits pour se réchauffer dans le club-house.
Et quand il fait vraiment très froid, enfile un cache-cou Nike. Il retiendra la chaleur du corps tout en protégeant les joues et le nez du vent et du froid. Il te suffit de le remonter sur le visage pour continuer à profiter de ta partie de golf.
(Contenu apparenté : Les meilleurs bonnets Nike à acheter maintenant)
Rédaction : Greg Presto