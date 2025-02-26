L'exercice cardiovasculaire, ou cardio, correspond à toute activité sportive qui fait grimper le rythme cardiaque. Promenade du chien ou entraînement au triathlon, il existe un large éventail d'exercices cardio. Et même si le running compte parmi les sports cardio les plus populaires, il ne convient pas à tout le monde.

Le running est un sport à fort impact. Comme les deux pieds décollent du sol en même temps, l'impact avec le sol à la réception est plus traumatisant que celui de la marche, par exemple. Les activités physiques à fort impact ne sont pas mauvaises en soi, mais pour certaines personnes, les exercices à faible impact ou une combinaison des deux seront plus profitables.

« Le running est un excellent entraînement cardio, mais ce n'est pas le seul moyen de mettre ton système cardiovasculaire à l'épreuve, explique Aine Thomas, coach personnelle certifiée par la National Academy of Sports Medicine (NASM) dans les clubs de fitness The Edge. « Les exercices à faible impact intenses qui sollicitent l'ensemble du corps peuvent faire monter le rythme cardiaque, améliorer l'endurance et développer la force, tout ça sans pratiquer le running. »