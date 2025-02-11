Les pompes sont un exercice très efficient et efficace, souvent intégré dans les entraînements de renforcement, les bootcamps et les circuits d'entraînement de haute intensité. Et il y a une bonne raison à ça.

Les pompes peuvent renforcer plein de parties du corps différentes, explique Aine Thomas, coach personnelle certifiée par la NASM et coach certifiée en nutrition chez The Edge Fitness Clubs. « Comme elles font travailler la poitrine, les épaules, les triceps, la ceinture abdominale et même les fessiers, c'est un moyen efficace pour développer la force et la stabilité. »

La coach précise toutefois que, même si les pompes sont un excellent exercice, mieux vaux ne pas en faire tous les jours pour autant. « Faire des pompes tous les jours peut entraîner des blessures de surentraînement si on ne récupère pas correctement, explique-t-elle. Essaye plutôt d'en faire trois à quatre fois par semaine, pour laisser le temps aux muscles de récupérer et de se développer. »

Steve Stonehouse, coach personnel certifié par la NASM, coach de running certifié par l'USATF et directeur de l'entraînement et de l'expérience pour Body Fit Training, est du même avis : « Je ne conseille pas de faire des pompes tous les jours, même si ça ne pose aucun problème en soi. Je pense juste que le corps a besoin d'un peu de temps pour récupérer d'un certain stimulus. »

Avant de se plonger dans les nombreux bienfaits des pompes, il est important de commencer par maîtriser la technique.