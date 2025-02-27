Comment prévenir les douleurs aux chevilles après un run

Nombreuses sont les parties du corps à souffrir après un run. C'est tout à fait normal. L'apparition de courbatures après un entraînement indique que ton corps a fourni des efforts et cherche à réparer les muscles endommagés. Cependant, il existe une grande différence entre courbatures, tiraillement et douleur, même si les sensations sont souvent semblables au début.

Les athlètes de running de tous niveaux peuvent ressentir une gêne à la cheville après leur run (sur un marathon comme sur un jogging de 5 km). Heureusement, les kinésithérapeutes affirment qu'il existe de nombreuses façons de prévenir les douleurs à la cheville après un run.

« Il est très courant d'avoir des douleurs à la cheville après un run, car le running est une activité à fort impact qui exerce une forte tension sur les articulations de la cheville. Ça rend les chevilles vulnérables aux blessures de surentraînement comme les tendinites, les entorses ou les fractures de fatigue, surtout en cas de mauvaise posture de course, de mauvaises chaussures ou de changements d'intensité soudains », explique John Gallucci Jr., kinésithérapeute et PDG de JAG Physical Therapy à New York. Cela entraîne des douleurs chez beaucoup de personnes, même les plus expérimentées en running. »

Évidemment, si tu veux prévenir les douleurs à la cheville après un run, il faut d'abord en connaître la cause.