8 exercices d'échauffement pour vous préparer à l'entraînement

L'échauffement ne doit pas être facultatif, il fait partie de l'entraînement. Que tu prévoies de faire une séance de renforcement, un entraînement de vitesse sur piste ou de parcourir les sentiers à vélo, l'échauffement aide à préparer ton corps et ton esprit à la performance. Plus précisément, il aide à augmenter le flux sanguin, active les muscles clés et prépare le corps à de meilleures performances.

Avant de te lancer dans ton entraînement principal, prendre quelques minutes pour t'échauffer les muscles peut améliorer ta mobilité, réduire la raideur articulaire et musculaire, et t'aider à bouger avec plus de contrôle et de confiance.