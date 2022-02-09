Les cinq bienfaits de la natation

Quels sont les bienfaits de la natation ?
Sport et activité
La natation sollicite des muscles dans toutes les parties du corps, tout en favorisant un sentiment de relaxation.
La natation est une excellente activité cardio, mais qui peut être un peu moins accessible que le running ou la marche. Après tout, vous devez trouver une piscine surveillée par un maître-nageur et connaître quelques types de nages différents pour pouvoir effectuer un entraînement dynamique (et pratiquer en toute sécurité).
Même si la natation nécessite un peu plus de préparation que d'autres sports, elle offre des bienfaits uniques que d'autres activités comme la marche ou le vélo ne peuvent pas apporter.
5 bienfaits potentiels de la natation sur la santé
Même si un entraînement de natation ne procure pas les mêmes sensations que la randonnée, le cyclisme ou le running, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous apporter ce sentiment d'euphorie. À vrai dire, la natation offre de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit par rapport à d'autres sports.
1.Cette discipline sollicite tout le corps
Contrairement à d'autres activités d'endurance, la natation est un entraînement cardio qui fait travailler le corps entier. Vous utilisez les muscles des bras (biceps et triceps) pour faire avancer votre corps dans l'eau et les muscles des épaules (deltoïdes) et du dos (grand dorsal) pour donner plus de puissance et de vitesse à vos mouvements de bras. Votre ceinture abdominale permet à votre corps de rester fuselé et hydrodynamique, et vous activez les muscles des fessiers et des jambes lorsque vous donnez un coup de pied pour vous propulser en avant.
Même si la natation n'offre pas le même renforcement musculaire que la musculation, il est possible d'augmenter la résistance et de renforcer vos muscles en nageant. Par exemple, beaucoup d'adeptes de la natation tiennent des plaquettes dans leurs mains pour augmenter la résistance appliquée par l'eau et pour développer un mouvement de bras plus puissant et plus efficace.
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2.La natation peut être propice à la méditation
Pour beaucoup, le fait de pratiquer une activité répétitive et cadencée tout en étant en immersion dans l'eau peut être propice à la méditation. On parle même parfois de natation consciente.
Dans une interview du New York Times, Terry Laughlin, fondateur de la méthode Total Immersion Swimming, explique qu'« en nageant de manière consciente, on peut transformer les longueurs de piscine routinières en une forme immersive de méditation en mouvement. »
Il poursuit en suggérant aux personnes pratiquant la natation de se fixer comme objectif d'être vraiment présentes dans l'eau et de se focaliser ensuite sur la respiration et les mécanismes de nage. Il ajoute que le fait d'écouter les bruits produits en nageant et de pratiquer la gratitude peut apporter d'autres bienfaits en matière de santé mentale.
D'après un article publié dans National Institutes of Health (NIH) News in Health, les pratiques de pleine conscience de ce type peuvent aider à gérer le stress, lutter contre des maladies graves et réduire l'anxiété et la dépression. Les personnes pratiquant la pleine conscience font également état d'une plus grande capacité à se détendre, d'une plus grande joie de vivre et d'une meilleure estime d'elles-mêmes.
3.La natation peut contribuer à réduire la masse graisseuse
Associés à une alimentation saine, des entraînements de natation réguliers peuvent contribuer à améliorer la composition corporelle (rapport entre muscles et graisse). En revanche, il est important de noter que le fait de nager de manière vigoureuse est généralement plus bénéfique que d'effectuer de simples entraînements dans l'eau.
Par exemple, une étude de 2015 publiée dans le Journal of Exercise Rehabilitation a révélé une baisse de près de 3 % de la masse graisseuse chez les femmes d'âge mûr ayant nagé vigoureusement pendant 60 minutes, trois fois par semaine pendant 12 semaines. Une amélioration au niveau de la souplesse, de l'endurance cardiovasculaire et des lipides sanguins a également été constatée.
4.C'est une activité généralement sûre et à faible impact
Beaucoup de sports de contact populaires et d'activités sportives individuelles présentent un certain risque de blessures musculo-squelettiques lié aux impacts. Ces impacts peuvent être des contacts avec le bitume, d'autres joueurs ou des équipements, pouvant provoquer des hématomes, des fractures osseuses ou des blessures encore plus graves. De ce point de vue, la natation offre un environnement plus sûr pour s'entraîner.
Il y a moins de chances que ce type de blessures ne survienne en nageant, car le fait d'évoluer dans l'eau est considéré comme une activité à faible impact. Le principe de flottaison réduit l'effet du poids du corps, comme le précise une analyse de 2015 publiée dans le Journal of Exercise Rehabilitation.
Mais cela ne veut pas dire que la natation ne présente aucun risque. En fonction de l'intensité à laquelle vous nagez, vous pouvez vous faire une tendinite au biceps ou une déchirure au niveau de la coiffe des rotateurs. Mais au-delà des blessures, vous courez un autre danger en nageant dans une piscine.
Par exemple, un rapport de 2014 publié dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) explique que le fait de nager en piscine et dans d'autres infrastructures de loisirs aquatiques comporte un risque de noyade ou d'exposition à des maladies transmissibles, à savoir des maladies infectieuses se transmettant d'une personne à une autre à travers le sang, les fluides corporels ou par le biais d'agents pathogènes en suspension dans l'air.
La bonne nouvelle ? Il est également précisé dans ce rapport que des règles de sécurité strictes applicables dans les piscines et les spas pouvaient réduire considérablement ces risques.
5.La natation peut améliorer votre tension artérielle
La pratique de la natation peut vous aider à réduire le risque de développer de l'hypertension, à savoir une tension artérielle élevée. D'après une étude de 2018 publiée dans l'European Journal of Preventive Cardiology, cela peut même faire baisser votre tension artérielle si vous souffrez déjà d'hypertension.
En témoigne une étude de 2014 publiée dans la revue BioMed Research International : 62 femmes souffrant d'hypertension légère ont été désignées au hasard pour pratiquer la natation de manière intensive, modérée ou pour faire partie du groupe témoin.
Les recherches ont révélé que les groupes ayant nagé de manière intensive et modérée présentaient une baisse de la tension artérielle systolique (le chiffre le plus élevé lorsqu'on mesure la tension), du rythme cardiaque au repos et du taux de masse graisseuse. En revanche, aucun changement n'a été constaté dans le groupe témoin.
Mais la baisse de la tension artérielle n'est pas le seul bienfait que la natation peut avoir sur la santé. Une étude de 2020 publiée dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health a révélé que les personnes nageant en eau froide présentaient une baisse des triglycérides, une meilleure sensibilité à l'insuline, moins de troubles de l'humeur et un risque plus faible de contracter des infections des voies respiratoires supérieures.
Questions fréquentes concernant la natation
De quel équipement ai-je besoin pour démarrer la natation ?
La plupart des nageurs et nageuses portent un maillot de bain spécialement conçu pour la natation. Ces modèles présentent généralement un design épuré et des coutures plates pour éviter les irritations. Vous aurez également besoin d'un maillot de bain pouvant résister à l'usure causée par l'eau. Par exemple, le tissu Nike HydraStrong offre une résistance longue durée sur laquelle vous pourrez compter.
Nous vous conseillons également d'investir dans une bonne paire de lunettes de natation compactes et souples ainsi que dans un bonnet de bain en silicone pour réduire le phénomène de traînée. Certaines personnes nageant en extérieur préfèrent une combinaison de plongée pour nager dans l'eau froide. Vous pouvez également investir dans du matériel d'entraînement comme un pull buoy ou des plaquettes de natation, si cela rentre dans votre budget.
Est-ce que je dois prendre des cours avant de démarrer un programme d'entraînement de natation ?
Si vous n'avez jamais fait de natation à proprement parler, quelques cours dispensés par un entraîneur ou une entraîneuse titulaire d'un diplôme pourront vous être bénéfiques. Un professionnel formé pourra vous apprendre les bons mécanismes de mouvements de bras pour des entraînements plus efficaces. Le fait de nager correctement réduira également le risque de blessure et vous permettra de prendre plus de plaisir.