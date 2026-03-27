Die wichtigsten Vorteile des Laufens in einer Weste mit Gewichten

Studien zu den Vor- und Nachteilen von Westen mit Gewichten liegen nur eingeschränkt vor. Entweder ist die Anzahl der Teilnehmer:innen zu gering, der Zeitrahmen zu kurz oder beides.

Einige Studien zeigen jedoch, dass das Training mit einer Weste mit Gewichten Vorteile für Läufer:innen bietet. Beispielsweise hat eine kleine Studie im Jahr 2012 im The Journal of Strength and Conditioning Research ergeben, dass Westen mit Gewichten leicht die Agilität bei Läufer:innen verbessern, was sich darin bemerkbar macht, dass sie mit mehr Kraft springen können, wenn sie die Weste ausziehen.

Und eine kleine Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass für jede 10 Prozent Gewicht, das du mit einer Weste hinzufügst, die Menge an Kalorien, die du verbrennst, um fast 14 Prozent steigen kann. Das Resultat ähnelt einer klinischen Studie, bei der Teilnehmer:innen drei Wochen lang acht Stunden am Tag ohne körperliche Aktivität eine Weste mit Gewichten getragen und im Vergleich zu Personen, die keine Weste trugen, deutlich an Gewicht verloren haben.

Bei einer Forschungsstudie, die 11 Studien zum Training mit Weste auf Sprintleistung untersuchte, stellte sich heraus, dass die Verwendung einer Weste die Latkatschwellen im Blut verbesserte, was bedeutet, dass Läufer:innen länger sprinten konnten, bevor sie ermüdeten. Westen mit leichterem Gewicht, wie eine leere Weste von typischerweise etwa zwei Kilogramm, erwiesen sich ebenfalls hilfreich auf langen Strecken.

Jedoch war es schwierig, die Gesamtwirkung zu bestimmen, da das Gewicht der Westen zwischen fünf und 40 Prozent der Körpermasse variierte. Daraus zogen Forscher:innen den Schluss, dass zukünftige Studien näher das optimale Gewicht und Volumen betrachten müssten, um die Trainingsvorteile für Sprinter:innen und Ausdauerläufer:innen zu bestimmen.Mögliche Vorteile des Gehens in einer Weste mit Gewichten in den Wechseljahren

Wenn du die Wechseljahre erreichst, verursacht ein Rückgang des Östrogens einen „signifikanten Verlust an Knochenstärke“, so ein Forschungsartikel aus dem Jahr 2024 in Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. Diese hormonelle Veränderung kann das Risiko erhöhen, an Osteoporose zu erkranken, was die Knochen schwächt und sie anfällig für Frakturen macht.

Obwohl es nur begrenzte Daten aus der Forschung gibt, besteht ein Zusammenhang zwischen dem Training mit einer Weste mit Gewichten in den Wechseljahren und der Verringerung des Risikos von Stürzen und Frakturen bei älteren Frauen. Eine kleine Studie aus dem Jahr 1998 im The Journal of Gerontology: Biological Sciences ergab, dass sich die Stabilität, der Kraftaufbau im unteren Körper, die Kraft und die Muskelmasse von Frauen im Alter von 50 bis 75 Jahren (die Knochenschwund und einen niedrigen Östrogenspiegel hatten) verbesserten, wenn sie neun Monate lang mit einer Weste mit Gewichten trainierten – was das Sturz- und Frakturrisiko verringern kann.

In Bezug auf das Laufen kann „eine Weste an sich von Vorteil sein, weil sie die Belastung der Muskeln und Knochen erhöht, wodurch beide stärker werden“, erläuterte Erica Coviello, CPT, RRCA-zertifizierte Lauftrainerin und Inhaberin von Run Fit Stoked. „Das ist besonders wichtig, wenn sich deine Hormone und die Art und Weise verändern, wie dein Körper Mineralien ablagert.“

Frauen in den Wechseljahren haben jedoch ein höheres Verletzungsrisiko aufgrund von Knochenschwund und verminderter Kraft, daher schlägt Coviello vor, es nicht zu übertreiben. Wenn du merkst, dass deine Körperhaltung schlechter wird, solltest du am besten aufhören zu laufen.

„Du wirst wahrscheinlich mehr Vorteile genießen, wenn du mit einer Weste mit Gewichten gehst, aber ohne läufst“, sagte Coviello. „Laufen ohne das Gewicht erhöht bereits die Belastung und fördert so die Fähigkeit deiner Knochen, sich anzupassen und neues Gewebe zu bilden.“