So findest du deine optimale Schrittfrequenz beim Laufen

Im Sport gibt es selten eine Universallösung. Luke erklärt jedoch, dass die optimale Schrittfrequenz bei durchschnittlich großen Menschen (in Europa 166 cm für Frauen und 180 cm für Männer) zwischen 170 und 180 Schritten pro Minute liegt.

Die perfekte Schrittfrequenz liegt laut Jou bei 180 Schritten pro Minute, vor allem für Eliteläufer:innen. Für normale Läufer:innen ist das allerdings nur schwer zu erreichen. Außerdem hängt der Wert von unzähligen Faktoren ab, darunter Größe, Gewicht und Schuhe.

VERWANDTE ARTIKEL: Die besten Schuhe von Nike für einen Marathon – egal, wie schnell du bist

"Ich würde sagen, es gibt eine Art optimalen Schrittfrequenzbereich, der irgendwo zwischen 165 und 180 Schritten pro Minute liegt", erklärt Jou und ergänzt, dass deine optimale Schrittfrequenz das Tempo ist, bei dem du relativ schnell laufen kannst und gleichzeitig dein Herz minimal belastest.

"Indem du dich auf deine Schrittfrequenz konzentrierst, verbesserst du deine Laufökonomie und findest heraus, wie sich die Schrittfrequenz auf dein Herz, aber auch auf deine Gelenke und auf deine Muskeln auswirkt", fährt er fort.

180 Schritte pro Minute sind nicht einfach zu erzielen. Studien zeigen aber, dass das die Frequenz der meisten Eliteläufer:innen ist. Dabei scheint der Energieumsatz für den Stoffwechsel am besten zu sein, so Luke. Auch eine ineffiziente Schrittfrequenz lässt sich in Bereiche einteilen. Es gibt Läufer:innen mit einer zu hohen Schrittfrequenz und solche mit einer zu niedrigen Frequenz. In beiden Fällen wird dabei zu viel Energie verbraucht und das beeinträchtigt die Performance.

Wenn du durchgängig mit einer Schrittfrequenz von 170 bis 180 Schritten pro Minute läufst, reduzierst du dein Verletzungsrisiko, denn du hast weniger Bodenkontakt, so Luke. Es wirkt weniger Kraft auf deine Beine, sie werden also weniger belastet und die Wahrscheinlichkeit für Ermüdungsverletzungen wie dem Schienbeinkantensyndrom sinkt.