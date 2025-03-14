So kannst du länger laufen, ohne müde zu werden

Ganz gleich, für welche Strategie du dich entscheidest – um die Laufdauer zu erhöhen, ohne so schnell zu ermüden, solltest du unbedingt auf die wahrgenommene Anstrengung (Rate of Perceived Exertion, RPE) achten. So verhinderst du, dass du zu früh in deinem Training zu schnell läufst.

"Die typische RPE-Skala reicht von 1 bis 10, aber es gibt auch Variationen, die von 6 bis 20 reichen", sagt Ray. "Die meisten Läufer:innen und Trainer:innen verwenden die Skala von 1 bis 10, weil sie intuitiver ist: 1 entspricht einer sehr geringen Anstrengung, während 10 für maximale Anstrengung steht."

Im Wesentlichen gliedert sich die RPE-Skala wie folgt:

1–4: Leichte Anstrengung; du kannst ein Gespräch führen

4–6: Moderate Anstrengung; du kannst noch sprechen, atmest aber schwerer

6–9: Moderate bis starke Anstrengung; in diesem Bereich fällt das Laufen schwerer, was zu kurzen, schnellen Atemzügen führt

9–10: Maximale Anstrengung

Für das Ausdauertraining empfehlen Ray und Ball Läufe in einem Tempo, das sich zwischen einem RPE-Wert von 3 und 6 bewegt. "Mit einer leichten bis moderaten Anstrengung stellen Läufer:innen sicher, dass sie bis zum Schluss durchhalten", sagt Ray. "Ich empfehle, möglichst nahe an einer 3 zu bleiben, aber einige Läufer:innen können es nicht vermeiden, diesen RPE-Wert zu überschreiten."

Je länger du läufst, desto geringer wird dein Tempo, während die wahrgenommene Anstrengung steigt. Das ist völlig OK. Es ist ganz natürlich, dass sich dein Körper mehr anstrengen muss, um dein Tempo über einen längeren Zeitraum zu halten. "Das Wichtigste ist, dass du am Anfang dein Tempo drosselst, um diese höhere RPE so lange wie möglich hinauszuzögern."

Ball zufolge solltest du deine wöchentliche Laufleistung nur um 10 Prozent erhöhen. "Wenn du letzte Woche 25 km gelaufen bist, dann solltest du diese Woche nur 2,5 km hinzufügen", sagt sie.

Deine Geschwindigkeit kannst du mit Hügel- oder Intervalltraining verbessern. Laut Ball sollte der RPE-Wert bei 6 bis 8 liegen.