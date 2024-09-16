Die besten Nike Trainingsanzüge für jede Aktivität

Die besten Nike Tracksuits für Training und Alltag
Einkaufs-Guide
Dieser klassische Look kommt niemals aus der Mode.
Kaum ein anderes Must-have schafft den Spagat zwischen Komfort und Style so gut wie ein hochwertiger Tracksuit. Die besten Tracksuits haben nicht nur ein ganz besonderes Flair, sondern sind auch so vielseitig, dass sie beim Training genauso gut aussehen wie beim Chillen auf dem Sofa.
Tracksuits von Nike bestehen aus hochwertigen Materialien und sind sorgfältig verarbeitet. Sie sind besonders langlebig und begleiten dich beim Sport und im Alltag. Von schweißableitenden Modellen für anspruchsvolle Trainingseinheiten bis hin zu bequemen Fleece-Outfits für die Freizeit. Nike Tracksuits sind so vielseitig, dass du sie einfach überall tragen kannst.
Der perfekte Nike Tracksuit erfüllt nicht nur deine Ansprüche, sondern passt auch perfekt zu deinem Style. Von lässig bis sportlich – Nike hat für jeden Anspruch die richtige Lösung. Erlebe Tracksuits auf ganz neue Art!
Die besten Tracksuits für die Freizeit
Chillen mit Style! Das geht zum Beispiel mit dem Jordan Brooklyn Fleece. Dieses Material ist außen glatt und innen angenehm weich. Ein Tracksuit aus diesem Stoff ist so bequem wie ein Pyjama, aber der Style kann sich überall sehen lassen. Der mittelschwere Fleece-Hoodie im lässigen Retro-Schnitt trägt sich federleicht auf der Haut und die Fronttasche bietet genug Platz für Smartphone und Hände. Die Hose kannst du in die Schuhe stecken oder lässig darüber tragen. Mit dem Kordelzug kannst du außerdem den Look nach Lust und Laune variieren.
Die besten schwarzen Tracksuits
Kaum etwas ist klassischer als ein schwarzer Tracksuit und dazu ist das Farbschema nahezu beliebig kombinierbar. Wie wäre es mit einer trendigen Oversize-Kapuzenjacke und einer dazu passenden weiten Hose? Oder ganz klassisch und elegant mit einer bewährten Vintage-Silhouette? Nike bietet schwarze Tracksuits in den unterschiedlichsten Varianten an, von Performance-Modellen mit schweißableitenden Elementen über Streetwear-Styles aus der Sportswear-Kollektion bis hin zu Jordan Wordmark Tracksuits aus hochwertigem, schwerem Fleece. Wofür du dich auch entscheidest: Mit diesen Styles ganz in Schwarz ziehst du alle Blicke auf dich.
Die besten Tracksuits aus Fleece
Es gibt unzählige Tracksuits aus Fleece, aber mit dem leichten Nike Tech Fleece erlebst du Wärme und Atmungsaktivität, die dich nie im Stich lassen. Die innovative Konstruktion hält die Wärme am Körper, ohne dir das Gefühl zu geben, zu überhitzen. Das Material ist innen und außen angenehm weich und bietet ultimativen Tragekomfort beim Sport und im Alltag. Mit seiner weiten Passform und dem Reißverschluss eignet sich der Windrunner Hoodie perfekt zum Drüberziehen. In den Reißverschlusstaschen lassen sich Essentials wie Schlüssel oder Smartphone sicher verstauen. Die perfekte Ergänzung ist eine körperbetont geschnittene Jogger. Sie sorgt für die richtigen Proportionen und ein sportliches Finish.
Die besten Tracksuits für den Sport
Nike Dri-FIT ist deine unsichtbare Unterstützung, wenn du Vollgas gibst. Die innovative Technologie leitet Schweiß ab und hält dich auch bei intensiven Workouts kühl und trocken. Dank der strukturierten Passform und dem Rundhalsausschnitt bleibt dein Outfit auch bei höchster Anstrengung in Form und lässt sich bei Bedarf einfach an- und ausziehen. Die passende Jogginghose ist schmal geschnitten und atmungsaktiv – ideal für Sprints oder Squats. Ob beim Training oder in der Freizeit – mit diesem Look bist du flexibel.
Text: Korin Miller