Was genau sind Tempoläufe?

Milchsäure ist ein Stoffwechselnebenprodukt, das entsteht, wenn du im anaeroben Herzfrequenzbereich trainierst. Anaerob bedeutet „ohne Sauerstoff“ und kann mit aerobem Laufen in Kontrast gesetzt werden, bei dem Sauerstoff beim Energieumsatz eine Rolle spielt. Erreichst du 80 Prozent oder mehr deiner maximalen Herzfrequenz (HRM), wechselst du das System zur Energiegewinnung. Der Energiebedarf ist dann höher als die Geschwindigkeit, mit der du Sauerstoff bereitstellen kannst.



Stattdessen verbrennt dein Körper dann Glykogen, um aus ATP Energie zu gewinnen. Dies geschieht ohne die Hilfe von Sauerstoff. Diesen Vorgang nennt man Glykolyse, und als Nebenprodukt entsteht Milchsäure. Je höher die Intensität ist – also je näher du an deiner anaeroben Schwelle bist – desto mehr Milchsäure wird in den Muskeln produziert. Diese wird dann zu Laktat abgebaut und in den Blutkreislauf abgegeben.



Die anaerobe Energieproduktion kannst du nicht lange aufrechterhalten — normalerweise nur eine bis drei Minuten. Doch in dieser kurzen Zeit kann der Milchsäurespiegel erheblich steigen. Auch wenn die Bildung von Milchsäure vorübergehend ist, kann sie deine Leistung beeinträchtigen.