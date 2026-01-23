Was genau sind Tempoläufe?

Wenn du Mittel- oder Langstrecken läufst und deine persönliche Bestzeit verbessern willst, sei es beim 10-km-Lauf oder beim Marathon, solltest du unbedingt Tempoläufe in dein Trainingsprogramm aufnehmen. Im Gegensatz zum Fartlek-Training, bei dem du alle paar Minuten die Intensität änderst, ist beim Tempotraining Beständigkeit gefragt. Es ist kein klassisches Speedtraining, aber es ist sicherlich auch kein lockerer Lauf.

„Tempoläufe sind langsamer als dein Wettkampftempo“, sagt Kaleigh Ray, ACSM-zertifizierte Trainingsphysiologin und Lauf-Biomechanikerin. „Bei einem Tempolauf solltest du immer das Gefühl haben, mehr geben zu können. Wettkampftempo hingegen bedeutet maximale Anstrengung.“

Im Folgenden erklären Laufexpert:innen, was Tempoläufe sind, wie schnell und wie lange sie dauern sollten und warum diese Art von Training einen regelmäßigen Platz in deinem Trainingsprogramm verdient.