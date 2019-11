Tarryn Alberts AF-1

"So Dope Dance Academy draait om zoveel meer dan dansen", zegt ze. "In de praktijk draait het om discipline. Thuis is het voor de kinderen vaak ieder voor zich en er heerst hier een verstoord concept van tijd. We menen dat we onze eigen tijd hebben, Afrikaanse tijd, maar dat is niet zo. Je moet op tijd zijn voor je werk en voor je danslessen, voor alles in je leven.

"En het draait ook om zelfvertrouwen", voegt Tarryn toe. "Mensen met een donkere huidskleur hebben vaak niet veel zelfvertrouwen. Ze komen met gebogen hoofd de kamer binnen. In deze community hebben de familieleden van de kinderen vaak geen tijd om aan hun zelfvertrouwen te werken. Daarom hebben we hier een veilige omgeving gecreëerd en worden we door middel van dans een familie. We laten ze voelen dat ze erbij horen, zodat hun zelfvertrouwen kan groeien. We geven ze een doel. We zorgen voor al die dingen die er thuis misschien aan ontbreken."

Tarryn denkt altijd na over hoe deze kleine lessen in haar dansacademie de toekomst van haar studenten kunnen helpen vormgeven. Elke dag begint met een speciale workshop: Power Hand. Ieder kind kiest vijf sterke punten (één per vinger) om zich die dag op te richten. Een kind kan bijvoorbeeld zorgzaam, volhardend, eerlijk, betrouwbaar en toegewijd zijn — welke positieve eigenschap dan ook die ze in zichzelf herkennen. Vervolgens doen de kinderen ademhalingsoefeningen met hun handen, zodat deze sterke punten nog meer worden bevestigd.

Dans geeft kinderen die basis van discipline en zelfvertrouwen. Ze krijgen een beweegreden, zowel op fysiek als mentaal gebied.