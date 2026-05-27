De basis van voetbal, uitgelegd door voetbalcoaches

Je handen gebruiken is bij het voetbal echt not done. Het is tegen de regels om de bal met je handen en armen te sturen. Dit wordt vaak 'hands' genoemd.

"De handsregel is heel belangrijk en een steeds grijzer wordend gebied", zegt Luke Toughey, professioneel voetbaltrainer aan de University of Brighton. "Afgezien van de keeper binnen het grensgebied mogen spelers de bal met geen enkel deel van de arm onder de mouw van hun shirt aanraken, anders gaat de bal naar de tegenstander", zegt hij.

Er kunnen echter wel gevallen zijn waarbij de bal in jouw richting wordt geschopt en in contact komt met je armen. Wanneer dit per ongeluk gebeurt, is dat niet erg, tenzij je je armen gebruikt om de bal te sturen.