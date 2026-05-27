De basis van voetbal, uitgelegd door voetbalcoaches

Zo speel je voetbal: regels, posities en basisprincipes, uitgelegd door coaches
Activiteit
Leer van gecertificeerde coaches hoe je voetbal speelt, met tips over de verschillende posities en informatie over de basics van de sport die elke beginner nodig heeft.
Voetbal wordt beschouwd als de grootste sport ter wereld, met naar schatting meer dan 3,5 miljard fans, en is een snelle, leuke sport die spannend is om naar te kijken en te spelen. Het is dus de moeite waard om de basis te leren om het meeste uit je voetbalervaring te halen. Deze gids geeft je alle informatie die je nodig hebt, van gecertificeerde coaches, om het veld op te gaan.
Belangrijkste punten:
- Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten, verdeeld over twee helften van 45 minuten.
- Elk team heeft 10 veldspelers en één keeper.
- Belangrijke regels om te kennen zijn buitenspel, hands, gele en rode kaarten en strafschoppen.
- Posities zijn onder meer aanvallers, middenvelders, verdedigers en keeper. Voor alle posities zijn vergelijkbare basisvaardigheden vereist.
- Strafschoppen worden toegekend wanneer een overtreding wordt gemaakt in het strafschopgebied.
Hoe lang duurt een voetbalwedstrijd?
"Een volledige wedstrijd duurt 90 minuten, verdeeld over twee helften van 45 minuten," zegt Carl Wild, een gecertificeerd voetbalcoach bij de English Football Association en Scottish Football Association, managementexpert en auteur van 'Essential Practices for Player Development'.
"Tijdens deze twee helften zijn er geen pauzes of [time-outs]. Wanneer er moet worden gestopt vanwege een blessure of wissel, zullen de officials de tijd stop zetten en worden er na 90 minuten meestal drie of vier minuten extra tijd gegeven", zegt hij.
Wat zijn de basisregels van voetbal?
Om voetbal te leren spelen, moet je eerst de basis van de spelregels onder de knie krijgen. Hoe meer je speelt, oefent en wedstrijden bekijkt, hoe beter je deze regels zult snappen. Maar als je al een beetje een idee hebt vóór je met voetbal begint, ben je sneller helemaal op de hoogte. Dit zijn de basisregels bij voetbal.
Wat is hands in voetbal?
Je handen gebruiken is bij het voetbal echt not done. Het is tegen de regels om de bal met je handen en armen te sturen. Dit wordt vaak 'hands' genoemd.
"De handsregel is heel belangrijk en een steeds grijzer wordend gebied", zegt Luke Toughey, professioneel voetbaltrainer aan de University of Brighton. "Afgezien van de keeper binnen het grensgebied mogen spelers de bal met geen enkel deel van de arm onder de mouw van hun shirt aanraken, anders gaat de bal naar de tegenstander", zegt hij.
Er kunnen echter wel gevallen zijn waarbij de bal in jouw richting wordt geschopt en in contact komt met je armen. Wanneer dit per ongeluk gebeurt, is dat niet erg, tenzij je je armen gebruikt om de bal te sturen.
Wat is buitenspel in voetbal?
Dit is nog een term die vaak voorbij komt bij voetbal en het is een van de meest belangrijke regels van het spel. Volgens Toughey betekent buitenspel dat "er minimaal één tegenspeler tussen de voorste aanvaller van een team en de goal van de tegenstander in staat, anders staat de aanvaller buitenspel."
Wanneer je buitenspel staat, creëert dit een situatie waarin een aanvallende speler makkelijker een doelpunt kan maken, omdat er niemand is om de bal te verdedigen.
Wat betekenen gele en rode kaarten bij voetbal?
Bij voetbal zijn overtredingen tegen de regels. Hoewel de scheidsrechter zelf beslist, geldt het als een overtreding wanneer een speler een tegenspeler schopt, laat struikelen, duwt of ander onsportief gedrag vertoont.
Wanneer dit gebeurt, kan een scheidsrechter een gele of rode kaart tonen om de ernst van de overtreding aan te geven. Een gele kaart is een officiële waarschuwing, maar de speler mag op het veld blijven, terwijl een rode kaart een ernstige overtreding aangeeft en leidt tot directe verwijdering uit de wedstrijd.
Wat gebeurt er tijdens een strafschop?
Bij een overtreding binnen het strafschopgebied door het verdedigende team, krijgt de tegenpartij een strafschop. Dit betekent dat ze de kans krijgen om op het doel te schieten, terwijl alleen de keeper verdedigt. Een strafschop moet op 9,15 meter van de strafschoplijn worden genomen, rechtstreeks op de keeper.
"Het is heel belangrijk om geen overtreding of hands te maken in je eigen strafschopgebied, omdat je de tegenstander daarmee een strafschop cadeau geeft. En de kans dat een spits van de tegenstander met een strafschop een doelpunt maakt, is statistisch erg groot", zegt Toughey.
"Nog belangrijker dan het voorkomen van een strafschop, is dat een speler van het veld wordt gestuurd omdat diegene een rode kaart of twee gele kaarten heeft gekregen voor onfatsoenlijk gedrag, zoals een gevaarlijke tackle", zegt hij. Wanneer een speler van het veld wordt gestuurd, betekent dit dat diegene niet langer mag deelnemen aan de wedstrijd. Deze speler mag ook niet worden gewisseld.
Wat zijn hoekschoppen, inwerpen en vrije trappen?
Wanneer de bal over de doellijn gaat, maar er geen doelpunt wordt gemaakt en de bal voor het laatst is aangeraakt door een speler van de tegenpartij, wordt er een hoekschop gegeven aan het aanvallende team. Bij een hoekschop krijgt de wedstrijd een nieuwe impuls en krijgt het aanvallende team opnieuw de kans om te scoren.
Wanneer een speler de bal over de lijn schiet, geeft de scheidsrechter een speler van de tegenpartij (het team dat de bal niet voor het laatst aanraakte) een ingooi. Wanneer de bal weer binnen het speelveld wordt gegooid, moeten spelers beide voeten op de grond houden en de bal met beide handen boven het hoofd vasthouden.
Wanneer er een overtreding elders op het veld (niet in het strafschopgebied) plaatsvindt, krijgt de tegenpartij een vrije trap. Bij een directe vrije trap mag de speler de bal rechtstreeks op het doel schieten, die kan worden geblockt door een groep verdedigers van de tegenpartij. Een indirecte vrije trap betekent dat een speler de bal eerst naar een teamgenoot moet spelen voordat deze in het doel mag gaan en telt als doelpunt.
Hoe scoor je in voetbal?
Er wordt een doelpunt gemaakt wanneer een speler de bal in het net van de tegenpartij schiet. Hoewel aanvallers meer kans maken om een doelpunt te maken, kan elke speler op elke positie scoren, zelfs keepers.
De scoretelling is vrij simpel bij voetbal: één keer scoren is één doelpunt. En als het een competitiewedstrijd is, hoeft niet één team de wedstrijd te winnen. Wild legt uit dat óf een van beide teams wint, óf dat het gelijkspel wordt. Gelijkspel betekent dat de score gelijk is, wat zelfs kan gebeuren wanneer de wedstrijd eindigt met 0-0. Dit verandert wanneer het gaat om een competitie.
“Als de stand na 90 minuten gelijk is, speel je meestal nog 30 minuten extra, verdeeld over twee helften, dus 15 minuten en 15 minuten,” aldus Wild. “Aan het einde daarvan, als de stand nog steeds gelijk is, volgt een penaltyserie. Meestal neemt elk team om de beurt vijf strafschoppen.” Bij een penalty probeert een speler de bal in het net te schieten, terwijl een keeper deze tegen probeert te houden.
Het team dat na afloop meer penalty's heeft gescoord dan het andere team, wint de wedstrijd. Als er niet wordt gescoord en het dus nog steeds gelijkspel is, volgt er een ronde 'sudden death', waarbij spelers penalty's blijven nemen tot één van beide teams scoort.
Wat zijn de posities in voetbal?
Voetbal is bij uitstek een teamsport, omdat iedereen op het veld kan wisselen tussen verdediging en aanval en een doelpunt kan maken, ongeacht hun positie.
“De beste manier om alle posities in voetbal te beschrijven, is dat ze in wezen hetzelfde zijn en dezelfde vaardigheden vereisen. Het verschil zit vooral in waar je op het veld staat en wat je wilt doen,” zegt Ray Selvadurai, drievoudig nationaal jeugdkampioenschapscoach voetbal in New York City.
In de wedstrijd zijn er 10 veldspelers in elk team in aanvallende, verdedigende en middenveldposities, met meer specifieke rollen binnen deze gebieden. “Weten hoe je binnen die linies samenwerkt, is belangrijk,” aldus Selvadurai. Hierdoor kan elke speler op een nuttige en impactvolle manier bijdragen.
Spiss
Het woord aanval zegt het al; het is een offensieve, aanvallende positie. Spelers in aanvallende posities zijn doorgaans degenen die scoren of doelkansen creëren door de bal door te spelen naar de spits.
Spits
Een spits is de speler die zich op het veld het dichtst bij het doel van het andere team bevindt. Dit is een aanvallende positie, waarbij spitsen doorgaans goed zijn in het omspelen van verdedigers om te scoren.
Verdediging
Verdedigen draait om “het tegenhouden van de tegenstander, de bal uit het doel houden en ervoor zorgen dat het andere team geen gevaarlijke scoringskansen krijgt,” aldus Selvadurai.
Hoewel de belangrijkste taak van een verdediger is om de bal uit de buurt van het doel te houden, kan een verdediger ook een doelpunt scoren.
“Dat is een van de leukste dingen aan verdediger zijn: je bent eigenlijk een soort tweerichtingsspeler,” zegt hij. "Je kunt aanvallend spelen en proberen een doelpunt te maken, maar je moet er tegelijkertijd voor zorgen dat het andere team geen doelkansen creëert."
Keeper
Bij voetbal staan er twee keepers op het veld, waarbij elke keeper het doel van het eigen team verdedigt. Deze positie vereist andere vaardigheden dan die van een verdediger of aanvaller.
“Je moet niet alleen de bal uit het doel houden met je handen, maar ook het spel managen,” zegt Selvadurai. “Keepers zien het hele veld de hele tijd; ze zijn meestal heel vocaal en geven [teamgenoten] veel aanwijzingen,” zegt hij.
Middenvelder
Selvadurai noemt middenvelders de “verbindende spelers”, omdat ze “heel goed zijn in het verdelen van de bal”. Zij zijn de spelers die proberen balbezit binnen het team te houden en schakelen het vaakst tussen de aanval- en verdedigingsrollen.
Wat voor schoenen heb je nodig om te voetballen?
Het hebben van de juiste kwaliteiten in voetbalschoenen kan de prestaties in een voetbalwedstrijd beïnvloeden. Denk hierbij aan sterke grip, zodat je snel kunt rennen en kunt draaien wanneer nodig, en een lichte constructie om vermoeidheid te verminderen. De Nike Mercurial modellen hebben beide.
- De Nike Mercurial Vapor is de lichtste voetbalschoen van Nike. De FlyLite plaattechnologie vermindert het gewicht, maar heeft toch een sokachtige pasvorm en V-vormige noppen op de zool voor grip bij plotselinge richtingsveranderingen in kleine ruimtes.
- De Nike Mercurial Superfly is de snelste voetbalschoen van Nike, ontworpen voor sprints op maximale snelheid, met een opvallende Zoom Air unit voor krachtige energieteruggave. Het Flyweave Ultra bovenwerk houdt je voet op zijn plek en de V-vormige noppen zorgen voor explosieve versnelling in open ruimtes.
Naast de Mercurial biedt Nike een reeks andere voetbalschoenen. De Phantom 6 is daar een van, aangeboden in zowel lage als hoge stijlen, en de Tiempo Maestro – bekend om zijn zachte, nauwsluitende pasvorm – is ook een goede optie. Omdat voetbal zowel uithoudingsvermogen als sprints vereist, plus snelle richtingsveranderingen, kunnen schoenen die je meer vertrouwen geven een groot verschil maken.
Waarom zou je beginnen met voetballen?
Of je nu hebt gevoetbald als kind of nog nooit een bal hebt aangeraakt, je zult wel merken dat voetbal makkelijker is dan het lijkt. Het spel zelf is vrij eenvoudig, de posities kunnen worden gewisseld en door de vriendschappelijke sfeer tussen de spelers blijf je gemotiveerd om meer potjes te voetballen en te blijven oefenen.
VEELGESTELDE VRAGEN
Hoelang duurt een voetbalwedstrijd?
Een volledige wedstrijd duurt 90 minuten, verdeeld over twee helften van 45 minuten, zonder pauzes of time-outs binnen de helften. Er is een pauze van 15 minuten, of rust, tussen de twee helften.
Hoeveel spelers zitten er in een voetbalteam?
Er staan 22 spelers op het veld, waarbij elk team 10 veldspelers en één keeper heeft. Een wedstrijd kan met minder spelers worden gespeeld, maar er moeten minstens zeven spelers per team zijn voor een standaardwedstrijd.
Wat is voetbal met kleine teams, en is het een goede manier om te beginnen met spelen?
Voetbal met kleine teams is elke versie van de sport die met minder spelers wordt gespeeld dan een volledige 11-tegen-11-wedstrijd, vaak variërend van 3-tegen-3 tot 7-tegen-7. Dit omvat wedstrijdjes in het park, zaalvoetbal en veel indoor- of lokale recreatieve competities.
Voor beginners is spelen met kleine teams vaak een gemakkelijke manier om te beginnen, omdat er minder spelers en minder ruimte nodig zijn en iedereen meer aanrakingen met de bal krijgt. Het is ook een van de beste teamstructuren voor het ontwikkelen van je voetenwerk en leren om snel keuzes te maken.
Heb je een volledig team nodig om te voetballen?
Helemaal niet. Hoewel een standaardwedstrijd 11-tegen-11 is, kan voetbal bijna overal met kleinere teams worden gespeeld. Wedstrijden zoals 3-tegen-3, 5-tegen-5 en 7-tegen-7 zijn over de hele wereld gebruikelijk en maken het spel toegankelijker voor casual spelers en spontane wedstrijdjes in de omgeving. Op veel plaatsen is voetbal met kleine teams de meest voorkomende manier waarop mensen de sport beoefenen.
Wat is een strafschop?
Bij een overtreding binnen het strafschopgebied door het verdedigende team, krijgt de tegenpartij een strafschop. Dit betekent dat ze de kans krijgen om op het doel te schieten, terwijl alleen de keeper verdedigt. Een strafschop moet op 9,15 meter van de strafschoplijn worden genomen, rechtstreeks op de keeper.
Hoe groot is een voetbalveld?
Afmetingen van het voetbalveld kunnen variëren, maar doorgaans zijn deze even lang als een Amerikaans voetbalveld (ongeveer 110 meter) en ongeveer 69 meter breed. Maar je kunt ook op een kleiner veld spelen van tussen de 45 en 90 meter lang. Een voetbalveld wordt in tweeën gedeeld, zodat elk team aan een kant van het veld start. Op elke helft bevindt zich een gedeelte dat het strafschopgebied of het zestienmetergebied wordt genoemd, en dat rondom het doel ligt.
Kan elke speler een doelpunt scoren in voetbal?
Ja, elke speler kan een doelpunt maken, zelfs een keeper, als de bal over het hele veld gaat. Er wordt een doelpunt gemaakt wanneer de bal de doellijn tussen de doelpalen passeert en er geen overtreding wordt afgefloten.