Een voetbal schoppen

Er is maar één manier om beter te worden in trappen: oefenen. Daarom zijn trapoefeningen zo belangrijk, zegt Busbee. Gebruik twee pionnen en kies een muur waar je gerust een bal tegenaan kunt trappen. Je kunt deze oefeningen ook samen met iemand doen.

Doe dat bij voorkeur drie tot vijf keer per week, 10 tot 20 minuten per keer.