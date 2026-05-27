Een voetbal schoppen

Zo trap je volgens coaches tegen een voetbal: stapsgewijze handleiding voor grondpasses, chippen en schiettechnieken
Activiteit
Voetbalcoaches leggen uit hoe je een voetbal met de juiste techniek moet schoppen en delen oefeningen om te trainen.
In een sport als voetbal draait allesom goed voetenwerk. Ben je nog maar net begonnen, dan is oefenen met het trappen tegen een voetbal een uitstekend begin. Volgens gecertificeerd voetbalcoach Ben Nabers zijn er drie basistrappentechnieken die elke beginner moet leren en oefenen. Deze kunnen helpen bij het passen van een bal naar teamgenoten, het trappen van een bal in de lucht voor langere afstanden en het genereren van kracht voor schoten op doel.
Belangrijkste punten:
- Er zijn drie basistrappen die elke beginner moet leren: de grondpass, de chip en het schot op doel.
- Bij de grondpass blijft de bal op de grond en wordt deze gebruikt voor korte passes naar teamgenoten.
- De chip lanceert de bal in de lucht met een opwaartse schepbeweging en is effectief voor langere passes over tegenstanders heen.
- Bij de doelschot worden de veters gebruikt om kracht te genereren en het is de primaire techniek om te scoren.
- Coaches raden aan om drie tot vijf dagen per week 10 tot 20 minuten trainoefeningen te doen.
Zo doe je een pass over de grond in voetbal
Deze basistrap kun je gebruiken om de voetbal over korte afstanden naar je teamgenoten te spelen. De naam zegt het eigenlijk al: de bal blijft op de grond. Dit zijn de stappen die officieel erkende voetbalcoach Brandon Busbee voorstelt om een betere techniek te ontwikkelen:
- Ren naar of zet je voet naast de voetbal en zorg dat de binnenkant van je schietvoet zich direct naast de bal bevindt. Hou je knie licht gebogen.
- Leun licht naar voren en gebruik je enkel om je voet (niet je been) naar de bal te bewegen. Hierbij houd je je enkel zelf stevig in dezelfde positie.
- Probeer het midden van de bal te raken met de binnenkant van je voet. Voel je dat je contact maakt met de onderkant van de bal, pas dan de positie van je voet aan.
Een voetbal chippen
Deze methode staat ook wel bekend als de pass door de lucht. Hierbij raak je de voetbal vanaf de onderkant om hem hoog de lucht in te krijgen. Met deze techniek kun je de bal naar een teamgenoot spelen die wat verder weg staat, of wanneer er tegenstanders in de weg staan. Nabers beveelt deze stappen aan om goed te leren chippen:
- Loop of stap richting de bal en zorg dat de binnenkant van je schietvoet zich direct naast de bal bevindt. Hou je knie licht gebogen.
- Richt de neus van de voet waar je mee trapt naar beneden en buig je been, zodat je voet de onderkant van de bal raakt.
- Tijdens het schot 'schep' je de bal met je voet, waarbij je trapt met de binnenkant van je voet. Je leunt intussen licht naar achteren om te zorgen dat je de bal de lucht in krijgt.
Een voetbal schieten (schot op doel)
Dit is een van de manieren om te scoren tijdens een wedstrijd. Dit krachtige schot kan een voetbal zo voorbij de keeper krijgen, het net in. Busbee stelt deze stappen voor wanneer je je techniek voor het schot op doel verbetert:
- Ren naar de bal of ga in de buurt staan. Hou de neus van de voet waarmee je gaat trappen naar beneden gericht.
- Buig je schietbeen en schiet zo dat de veters boven op je schoen het midden van de bal raken. Leun met je bovenlichaam iets naar voren tijdens het trappen. Zo voorkom je dat de bal te hoog gaat.
- Je hebt kracht nodig om de bal van de grond te krijgen, maar gebruik niet zoveel dat de bal te hoog gaat en boven het doel terechtkomt. Oefen hiermee zodat je leert hoeveel kracht je nodig hebt.
Voetbaloefeningen om je techniek te verbeteren
Er is maar één manier om beter te worden in trappen: oefenen. Daarom zijn trapoefeningen zo belangrijk, zegt Busbee. Gebruik twee pionnen en kies een muur waar je gerust een bal tegenaan kunt trappen. Je kunt deze oefeningen ook samen met iemand doen.
Doe dat bij voorkeur drie tot vijf keer per week, 10 tot 20 minuten per keer.
Oefening met pass over de grond tegen de muur
- Zet twee pionnen zo'n 3 tot 4 meter uit elkaar naast de muur. Dat lijkt ver uit elkaar. Toch zegt Nabers dat je beter daarmee kunt beginnen dan met een smal doel, zodat je niet ontmoedigd raakt.
- Ga op 4,5 tot 7 meter van de muur staan.
- Trap de bal met de techniek voor de pass over de grond en mik op de ruimte tussen de twee pionnen. Zorg ervoor dat de bal nadat hij de muur raakt weer bij jou terechtkomt. Speel je samen met iemand, speel dan de bal heen en weer.
- Oefen zowel met je linker- als rechtervoet.
- Merk je dat het steeds beter gaat met je nauwkeurigheid en balbeheersing, zet de pionnen dan steeds wat dichter bij elkaar. Je einddoel is een ruimte van 30 tot 60 centimeter tussen de twee pionnen.
Nauwkeurigheidsoefening voor hoge ballen
- Zet twee pionnen zo'n 3 tot 4 meter uit elkaar naast de muur.
- Ga op 14 tot 18 meter van de muur vandaan staan. Speel je samen met iemand anders, laat de ander dan 18 tot 28 meter bij je vandaan staan.
- Trap de bal volgens de hoge bal en richt hem daarbij op het stuk muur tussen de twee pionnen. Zorg ervoor dat de bal nadat hij de muur raakt weer bij jou terechtkomt. Speel je samen met iemand, speel de bal dan heen en weer.
- Oefen zowel met je linker- als rechtervoet.
- Merk je dat het steeds beter gaat met je nauwkeurigheid en balbeheersing, zet de pionnen dan steeds wat dichter bij elkaar. Je einddoel is een ruimte van 30 tot 60 centimeter tussen de twee pionnen.
Hoekschop-oefening met schot op doel
- Voor deze oefening gebruik je het liefst een doel.
- Ga op 7 tot 9 meter van het doel af staan.
- Ren op de bal af en trap hem met de technieken voor het schot op doel, waarbij je de bal in een van de vier hoeken van het doel probeert te krijgen.
- Oefen zowel met je linker- als rechtervoet.
- Merk je dat het steeds beter gaat met je nauwkeurigheid en balbeheersing, ga dan steeds wat verder van het doel af staan.
Heb je deze traptechnieken eenmaal onder de knie, bekijk dan geavanceerde trapbewegingen en schoten. Je kunt deze oefeningen ook uitbreiden met nieuwe elementen, zoals dribbelen en om obstakels heen bewegen.
Wat voor schoenen heb je nodig om te voetballen?
Het is essentieel om de juiste techniek voor elk van de drie basistrappen te kennen, maar zonder schoenen die je grip en stabiliteit bieden, is je vermogen om beter te trappen mogelijk beperkt. Nike biedt verschillende schoenopties die passen bij jouw wensen en speelstijl.
- De Nike Mercurial biedt zowel snelheid als kracht, maar heeft ook een lichte constructie. De Nike Mercurial Vapor 17 is de lichtste voetbalschoen van Nike, met FlyLite plaattechnologie die het gewicht vermindert, maar toch een sokachtige pasvorm heeft en V-vormige noppen op de zool voor grip bij plotselinge richtingsveranderingen in kleine ruimtes. De Nike Mercurial Superfly 11 is ontworpen voor sprints op maximale snelheid, met een Air Zoom unit voor krachtige energieteruggave. Het Flyweave Ultra bovenwerk houdt je voet op zijn plek en de V-vormige noppen zorgen voor explosieve versnelling in open ruimtes.
- Bij de Nike Tiempo draait alles om het balgevoel. Voor atleten die op zoek zijn naar een nauw balgevoel, is de Nike Tiempo Maestro, die is voorzien van zacht TECHLEATHER, een uitstekende keuze. Spelers die bekend staan om hun creatieve dribbelvaardigheid en balbeheersing profiteren van de voordelen van deze schoen.
- De Nike Phantom is voor spelers die genieten van de kunst van precisie. De Nike Phantom 6, verkrijgbaar in zowel een hoge als lage versie, heeft een speciale grip in het bovenwerk, waardoor spelers de bal nauwkeurig kunnen controleren bij het schieten, passen en dribbelen. De schoen heeft ook een Cyclone 360 plaat voor snelle wendingen.
Met de mogelijkheid om snel te draaien voor een pass over de grond, grip te krijgen voor chips en kracht op te bouwen voor een schot op doel, kun je meer vertrouwen hebben in welke trap je ook kiest.
VEELGESTELDE VRAGEN
Welk deel van je voet gebruik je om tegen een voetbal te trappen?
Het beste deel van de voet om een bal te trappen, hangt af van het doel van die specifieke trap. Voor kracht en afstand is het beter om de bovenkant van de voet te gebruiken. Voor korte passes wordt de binnenkant van de voet aanbevolen.
Hoe trap je een voetbal harder?
Door je enkel te vergrendelen en je tenen naar beneden te richten, kun je de kracht van een kick maximaliseren. Gebruik ook, indien mogelijk, een grote backswing en volg volledig door, vooral als je probeert de bal een langere afstand te laten afleggen.
Hoe trap je een voetbal met je zwakkere voet?
Als je met beide voeten kunt trappen, presteer je beter en ben je flexibeler, dus het is de moeite waard om de tijd te nemen om te oefenen met je niet-dominante voet. Probeer meer oefeningen met die voet te doen en vergrendel de enkel tijdens het trappen om meer kracht te creëren.
Hoe kan ik sneller beter worden in voetbalschoppen?
Zelf (of samen met iemand anders) oefenen met schieten is leuk, maar je merkt pas door wedstrijden te spelen of je beter wordt. Ga op zoek naar voetbalclubs in je omgeving. Dat kan een buitenclub zijn, maar je kunt ook naar zaalvoetbalverenigingen zoeken. Het liefst speel je een paar keer per week in teamverband en doe je daarnaast gedurende 12 tot 14 weken elk weekend mee aan een wedstrijd.