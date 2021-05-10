Zes manieren om rustig te eten – en ervan te genieten

Maar als je je bord sneller leeg hebt dan dat je het afgewassen hebt, krijgen je lichaam en je hersenen niet de kans om te registreren wat er gebeurt en daarop te reageren. Eet langzamer en je zult op dat moment en in de toekomst minder snel te veel eten, volgens Melanson.



Extra voordelen? Langzamer eten zorgt er ook voor dat je spijsvertering soepeler verloopt, zegt Scott-Dixon. Wanneer je schrokt, baant je eten zich een weg zonder dat je maag en darmen daarop voorbereid zijn, zodat die het niet op de juiste manier kunnen verwerken. Ook kun je hiermee je orthosympathetisch zenuwstelsel opstarten (je reactie van vechten of vluchten), wat bloed uit je spijsverteringssysteem haalt en de samentrekkingen van je darmen kan verstoren om het voedsel voort te stuwen. Dit kan allemaal leiden tot brandend maagzuur, slechte vertering en verstopping.



Naast de lichaamsfuncties zijn experts het erover eens dat langzaam eten kan leiden tot meer plezier. Onderzoeken tonen aan dat mensen meer genieten van dezelfde maaltijd als ze langzamer eten, wat kan betekenen dat er minder calorieën nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid plezier, zegt Melanson. Een groot voordeel als je op je gewicht let en toch van het leven wil genieten (doe dat vooral ook). Het is ook handig als je liever geen te volle maag hebt voordat je gaat trainen.