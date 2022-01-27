Op deze manier kan yoga de gezondheid van je hart bevorderen
Gezondheid en wellness
Regelmatig yoga beoefenen kan helpen om stress te verminderen en je bloeddruk te verlagen.
Een zittende, inactieve lifestyle is een van de redenen waarom mensen een hoger risico lopen om hartziekten te ontwikkelen. Hartziekten zijn nog steeds de grootste doodsoorzaak van zowel mannen als vrouwen in de Verenigde Staten en wereldwijd. Gelukkig is het menselijk lichaam veerkrachtig: als je regelmatig beweegt en gezonder gaat eten, kun je het risico verlagen en mogelijk zelfs ongedaan maken.
Mensen die de hele dag zitten, vinden het vaak moeilijk de motivatie te vinden om van de een op de andere dag zo veel te trainen dat ze aan de 150 minuten (2,5 uur) per week aan lichaamsbeweging komen, die de American Heart Association aanraadt. Dat is waarom yoga zo'n goede optie is om mee te beginnen — het is een bewegingsvorm waarbij je je lichaam geleidelijk laat wennen aan een consistente bewegingsroutine.
Yoga kan je hart en je geest ondersteunen
Deskundigen vinden steeds meer bewijs dat yoga de gezondheid van het hart kan bevorderen. Er valt ook iets te zeggen over hoe het ritmisch overgaan van houding naar houding een positieve invloed heeft op de verbinding tussen lichaam en geest.
Aan de basis van yoga liggen immers ademhalingstechnieken en mindfulness. Een yogasessie bestaat uit een serie van doelgerichte bewegingen, grotendeels geleid door je ademhaling, waardoor je vloeiend van de ene pose in de andere overgaat. Voor sommigen helpt het beoefenen van yoga hun zelfvertrouwen te versterken, omdat het helpt innerlijke kracht, zelfbewustzijn en dankbaarheid te ontwikkelen.
Wat betreft het lichaam, bevordert de regelmatige beoefening van yoga je gezondheid op de volgende manieren:
- Het houdt je bloeddruk op peil
- Het vermindert stress
- Het verbetert je slaapkwaliteit
Wanneer je tijdens een yogatraining houdingen vasthoudt, laat je je hart harder pompen. Uit onderzoek blijkt dat dit voordelig kan zijn voor je algehele cardiovasculaire gezondheid. Een onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat mensen die regelmatig yoga beoefenen ook vaker aan andere vormen van lichaamsbeweging doen en gezondere eetgewoonten hebben — en dat kan allemaal bijdragen aan de gezondheid van je hart.
Yogabeoefening kan stress verminderen
Stress kan veel van het lichaam vragen, omdat er stresshormonen, adrenaline en cortisol, vrijkomen. Dit kan leiden tot vernauwde aders en een hoge bloeddruk. Na verloop van tijd kunnen de constante afgifte van hormonen en een verhoogde bloeddruk het risico op hartziekten verhogen. Andere factoren die bijdragen aan een verhoogd risico zijn roken en te veel eten.
Over het algemeen kan lichaamsbeweging helpen om stress te verlichten. Hardlopers — en sporters die aan andere gemiddeld tot zeer intensieve aerobicwork-outs doen — kunnen een 'runner's high' ervaren. Dit goede gevoel is het resultaat van een verhoogde hoeveelheid endorfines, oftewel de chemische stoffen in je brein die je stemming verbeteren en pijn verminderen. Maar rustigere oefeningen, zoals yoga, hebben ook talloze gezondheidsvoordelen.
Tijdens een yogales vraagt de docent je misschien om je ogen dicht te doen en je te concentreren op je ademhaling. Door stil te zitten en aanwezig te zijn in het moment, terwijl je diep in- en uitademt, kun je de stress van die dag of de dagen ervoor loslaten. Dit kan helpen om je rustig en kalm te voelen.
Lees ook 9 yogahoudingen voor stressverlichting voor nog meer tips.
Yoga kan helpen je bloeddruk te verlagen
Het hart kan profiteren van de combinatie van minder stress, meditatie en yoga. Een ander voordeel is het verminderen van hypertensie, oftewel een hoge bloeddruk.
Zoals eerder genoemd, komen er stresshormonen vrij wanneer je lichaam voortdurend hoge niveaus van stress ervaart. Op den duur kan dit ertoe leiden dat er meer bloed naar het hart wordt gepompt, waardoor je bloeddruk verhoogt. Dit kan mogelijk tot vernauwde aders leiden en je kans op hartziekten verhogen.
Je hebt misschien ooit gehoord van het verband tussen de bloeddruk en de omtrek van je taille. Ook dit zegt iets over hartziekten. Volgens een onderzoek uit 2015 merkten volwassenen van middelbare leeftijd, die een jaar yoga beoefenden, aanzienlijke verbeteringen op in hun bloeddruk en de omtrek van hun taille.
Kortom, een aantal onderzoeken heeft geconcludeerd dat yoga kan helpen de boven- en onderdruk te verlagen, oftewel de hoogste en laagste aantallen bij een bloeddrukmeting.
Het kan ook helpen om hartkloppingen te verminderen
Yoga kan ook mensen helpen die een abnormaal hartritme hebben, ook wel bekend als atriumfibrilleren (AF). Dit wordt gekenmerkt door een snelle en onregelmatige hartslag, die kan leiden tot hartaanvallen en andere complicaties.
Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld dat yoga beoefenen ervoor zorgde dat men minder vaak aanvallen van AF had. Yoga kan zelfs als behandeling dienen voor mensen met deze conditie.
Hoe begin je met yoga
Er zijn verschillende soorten yoga op een aantal verschillende intensiteitsniveaus. Vinyasa wordt gezien als een vorm van yoga met een gemiddeld tot hoge intensiteit, omdat het vereist dat je vloeiend van de ene krachtige houding naar de beweegt.
Een minder zware vorm is herstelyoga, waarbij wordt gefocust op een diepe ademhaling en gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen, zoals blokken of banden, om te ontspannen. Maar ook meditatieve vormen van yoga moeten niet over het hoofd worden gezien. Stress heeft veel invloed op de gezondheid van het hart. Door ontspanning en kalm blijven te oefenen, ontwikkel je na verloop van tijd emotionele veerkracht.
Als yoga nieuw voor je is, is het een goed idee om eerst met herstelyoga te beginnen en daarna over te gaan op een intensievere les, zoals vinyasa. Welk type yoga je ook doet, de meeste lessen zullen een gezonde mix van ademhaling, meditatie en houding bieden.
Kortom: yoga kan je helpen kracht op te bouwen en aan regelmatige lichaamsbeweging te wennen, terwijl je je stressniveaus in de gaten houdt. Beide kunnen bevorderlijk zijn voor de gezondheid van je hart. Hulp nodig om te beginnen? Download dan de Nike Training Club app voor tips!