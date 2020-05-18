Work-out van zeven minuten voor het hele gezin

Deze work-out van 7 minuten maakt je hele lichaam los en is de perfecte detox als je uren achter je bureau hebt gezeten. Als de kids de laatste tijd vooral naar hun scherm hebben getuurd, is het de hoogste tijd voor wat beweging, dus start de work-out nu.



Maak het nog leuker door ze uit te dagen om langer te balanceren tijdens de Knee Hugs. Degene die het eerst opgeeft, moet de oefening overdoen! Degene die het langst staat, mag een extra oefening voor het hele gezin verzinnen!



Voor meer spellen en activiteiten om de kids te laten bewegen zoek je in de NTC app naar 'Voor het hele gezin'.