Work-out van zeven minuten voor het hele gezin

Family Burner van 7 minuten
Beweging
Door Nike Training
Probeer deze gezinsvriendelijke work-out uit om het energieniveau op peil te houden.
Waarschijnlijk hebben je kids de laatste tijd voornamelijk binnen achter een scherm doorgebracht. Een moment plannen om te rekken, strekken en spelen is daarom extra belangrijk. Probeer deze gezinsvriendelijke work-out samen met hen uit om hun energieniveau op peil te houden.
Kinderlichamen moeten bewegen na uren van schoolwerk of schermtijd en kids weten beter dan wie dan ook hoe ze moeten spelen. Dus kies je kids als work-outpartner en beweeg samen!
Detox van je bureau
Deze work-out van 7 minuten maakt je hele lichaam los en is de perfecte detox als je uren achter je bureau hebt gezeten. Als de kids de laatste tijd vooral naar hun scherm hebben getuurd, is het de hoogste tijd voor wat beweging, dus start de work-out nu.
Maak het nog leuker door ze uit te dagen om langer te balanceren tijdens de Knee Hugs. Degene die het eerst opgeeft, moet de oefening overdoen! Degene die het langst staat, mag een extra oefening voor het hele gezin verzinnen!
Voor meer spellen en activiteiten om de kids te laten bewegen zoek je in de NTC app naar 'Voor het hele gezin'.