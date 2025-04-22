Winnende outfits
Nike Teens
Comfortabel, moeiteloos en gemaakt om in te bewegen. Met een mix van pasteltinten en neutrale kleuren heb je een speelse maar krachtige outfit voor alle manieren waarop jij actief blijft. Je in het zweet werken en er flitsend uitzien, hoeven elkaar nog niet uit te sluiten. Veelzijdige, zweetafvoerende lagen in combinatie met stretchy, comfortabele items zorgen ervoor dat je er altijd goed uitziet, of je nu hardloopt of een selfie maakt.
Functioneel en nauwsluitend
✅ Start met de basics: kies items waarin je optimaal kunt bewegen, zoals de Nike Dri-FIT 2 in 1 shorts of de Nike Sportswear oversized joggingbroek. Combineer elastische, nauwsluitende designs met ruimvallende kledingstukken en geef jezelf alle ruimte bij elke stretch of run.
✅ Speel met pasteltinten: geef je powermoves een energieke boost en laat deze tinten knallen in combinatie met neutrale kleuren. (Zorg voor een extra vleugje kleur met je sneakers.)
✅ Voeg een finishing touch toe: scrunchies, hoofdbanden, linten en glinsterende make-up voegen een tikje attitude toe en laten je stralen op jouw manier.
"Sport geeft me een gevoel van vrijheid en ik draag meestal veel opvallende, felle kleuren. Zo straal ik mijn energie uit."
Phoebe
Hardloper en wielrenner
Blijf overal shinen
Creëer elegante en comfortabele outfits die jouw tempo kunnen bijhouden. Met favorieten als de luchtige geweven cargoshorts, de zachte en elastische tanktop met hoge hals en het Dri-FIT jack blijf je moeiteloos in je flow.