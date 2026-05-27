Hoe moeten voetbalschoenen zitten?

Over het algemeen komen voetbalschoenen overeen met je normale schoenmaat. Er zijn echter spelers (vooral topatleten) die voor voetbal liever strakkere schoenen dragen dan voor hardlopen.

Sommige atleten geven de voorkeur aan een directer balgevoel. In dat geval kiezen ze een halve of hele maat kleiner dan normaal. (Let op: dit kan in het begin oncomfortabel zijn.) Recreatieve spelers en amateurs hoeven wellicht geen maat kleiner te nemen. Spelers moeten een maat kiezen die comfortabel aanvoelt.

Nike voebalschoenen zijn voornamelijk gemaakt van synthetisch materiaal dat soepel en zacht is en ruimte om te stretchen biedt. Maar ze zijn ook gemaakt om direct uit de doos te worden gedragen en hoeven niet eerst ingelopen te worden.

Kies een pasvorm die goed voelt als je ze voor het eerst past (in plaats van te gokken hoe ze over een paar maanden voelen). Draag de sokken die je in de voetbalschoenen wilt dragen als je ze past. Over het algemeen mag een goed passende voetbalschoen geen speling hebben in de hak.