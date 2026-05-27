Hoe moeten Nike voetbalschoenen zitten? Een maten- en keuzegids
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Volg deze tips om te garanderen dat je voetbalschoenen goed zitten. Ontdek daarnaast de beste Nike voetbalschoenen die bij jouw pasvorm en speelstijl passen.
Tijdens een voetbalwedstrijd moeten spelers snel van richting kunnen veranderen en vanuit stilstand een sprint kunnen inzetten.
De beste voetbalschoenen zijn aansluitend, comfortabel en vergemakkelijken deze bewegingen, en kunnen zelfs de nauwkeurigheid van een speler op het veld verbeteren. Lees verder om de best passende voetbalschoenen te vinden voor op het veld.
Belangrijkste punten
- Over het algemeen komen de maten van voetbalschoenen van Nike overeen met iemands gebruikelijke schoenmaat.
- Sterspelers nemen soms een halve maat kleiner voor meer balgevoel. Dit kan in het begin oncomfortabel aanvoelen.
- Recreatieve spelers en amateurs hoeven meestal geen maat kleiner te nemen.
- Probeer altijd voetbalschoenen met noppen uit met sokken die je ook tijdens het spelen draagt.
- Nike voetbalschoenen zijn gemaakt van synthetisch materiaal dat weinig tot geen inlooptijd vereist.
- Mercurial-schoenen hebben een aansluitende, smalle pasvorm. De Tiempo en de Phantom hebben een natuurlijkere, bredere pasvorm.
Hoe moeten voetbalschoenen zitten?
Over het algemeen komen voetbalschoenen overeen met je normale schoenmaat. Er zijn echter spelers (vooral topatleten) die voor voetbal liever strakkere schoenen dragen dan voor hardlopen.
Sommige atleten geven de voorkeur aan een directer balgevoel. In dat geval kiezen ze een halve of hele maat kleiner dan normaal. (Let op: dit kan in het begin oncomfortabel zijn.) Recreatieve spelers en amateurs hoeven wellicht geen maat kleiner te nemen. Spelers moeten een maat kiezen die comfortabel aanvoelt.
Nike voebalschoenen zijn voornamelijk gemaakt van synthetisch materiaal dat soepel en zacht is en ruimte om te stretchen biedt. Maar ze zijn ook gemaakt om direct uit de doos te worden gedragen en hoeven niet eerst ingelopen te worden.
Kies een pasvorm die goed voelt als je ze voor het eerst past (in plaats van te gokken hoe ze over een paar maanden voelen). Draag de sokken die je in de voetbalschoenen wilt dragen als je ze past. Over het algemeen mag een goed passende voetbalschoen geen speling hebben in de hak.
Hoe verschillen de pasvormen van Nike voetbalschoenen per lijn?
Er zijn drie lijnen Nike voetbalschoenen. Zo moeten ze allemaal passen:
- Mercurial: aansluitende pasvorm; ontworpen met een aansluitend, smal profiel dat de afstand tussen voet en bal minimaliseert; het meest geschikt voor spelers met smallere voeten of die van een nauwsluitend gevoel houden; bij bredere voeten wordt aangeraden een halve maat groter te kiezen
- Phantom: natuurlijke pasvorm; een ruimer pasvormprofiel dat geschikt is voor een breder scala aan voetvormen; Gripknit materiaal dat zich na verloop van tijd naar de voet vormt
- Tiempo: natuurlijke pasvorm; bovenwerk van synthetisch leer vormt zich naar de voet en biedt de meest comfortgerichte pasvorm van de drie lijnen; geschikt voor spelers met bredere voeten
Moet je een maat kleiner nemen voor voetbalschoenen?
Sterspelers kunnen een halve maat of een hele maat kleiner nemen voor een beter balgevoel. Recreatieve spelers hoeven daarentegen over het algemeen geen maat kleiner te nemen. Synthetisch bovenwerk zoals het TECHLEATHER van de Tiempo Maestro rekt mee vanaf het eerste moment, maar het zal niet te veel uitrekken zoals natuurlijk leer dat vaak doet.
Even over de maten voor dames en kids
Voor dezelfde schoen is de equivalente damesmaat de herenmaat + 1,5. Als je kindervoetbalschoenen koopt, kun je een iets ruimere pasvorm overwegen voor groeiende voeten. De beste voetbalschoenen voor kids moeten comfortabel zijn en passen bij hun speelstijl en speelveld. Er zijn kinderversies van de Nike Mercurial, Phantom en Tiempo.
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Welke Nike voetbalschoenen moet je dragen?
Alle Nike voetbalschoenen zijn geschikt voor elke positie op het voetbalveld. Er is geen specifieke voetbalschoen voor verdedigers of aanvallers.
De drie iconische Nike voetbalstijlen — Nike Mercurial, Nike Phantom en Nike Tiempo — zijn elk ontwikkeld voor een bepaalde speelstijl, met eigen unieke kenmerken en voordelen. Een overzicht:
1. Nike Mercurial
Belangrijkste eigenschappen: uiterst licht; stevige grip voor optimale versnelling; strak rond de voet
Meest geschikt voor: spelers die snelle, explosieve bewegingen willen maken en een strakkere pasvorm willen aan de zijkant van de voetbalschoen
2. Nike Phantom
Belangrijkste eigenschappen: het bovenwerk heeft een rubberachtige grip om te helpen bij het hanteren van de bal en is voelbaar; de Cyclone360-plaat helpt de rotatiespanning bij het draaien te verminderen; asymmetrische veters zodat je nauwkeurig kunt passen en schieten
De beste voor: spelers die precisie waarderen bij het passen en scoren
3. Nike Tiempo
Belangrijkste eigenschappen: zacht, synthetisch leer en speciale demping voor maximaal comfort
Beste voor: spelers die het comfort van een nauwsluitend gevoel waarderen
Hoe vaak moet ik mijn voetbalschoenen vervangen?
Hoelang een paar voetbalschoenen meegaat, is afhankelijk van vele factoren, bijvoorbeeld hoe vaak je ze draagt. Nike voetbalschoenen zijn ontworpen om stevig en robuust te zijn. Ze zouden minimaal een seizoen mee moeten gaan, maar als je ze goed verzorgt waarschijnlijk langer.
Een voorbeeld van goede verzorging is dat je ze alleen draagt op de ondergrond waar ze voor bedoeld zijn.
Tip: hou een paar slippers of instapsneakers bij de hand om snel van schoenen te wisselen voordat je het veld af gaat.
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Wanneer moet je voetbalschoenen vervangen?
Er zijn een paar factoren waaraan je kunt merken dat het misschien tijd is voor een nieuw paar sneakers. Deze zijn:
- Delaminatie, dat wil zeggen: als de twee oppervlakken aan de buitenzool van de voetbalschoen los beginnen te laten (normaal zitten ze aan elkaar gelijmd)
- Afgesleten noppen op de buitenzool
- Gaten of slijtplekken rond de enkel (vooral als het een hoge voetbalschoen is)
Veelgestelde vragen
Moeten voetbalschoenen strak of los zitten?
De keuze tussen strakke of losse voetbalschoenen hangt af van je persoonlijke voorkeur. Sommige spelers (vooral degenen die op topniveau spelen) geven de voorkeur aan een strakke pasvorm en kiezen mogelijk een halve of hele maat kleiner, zodat ze de bal beter kunnen aanvoelen. Hobbyspelers of amateurs hoeven niet per se een maat kleiner te nemen. Het is echter het beste om een maat te kiezen die comfortabel aanvoelt voor je speelstijl.
Welke Nike voetbalschoenen hebben de breedste pasvorm?
Als je brede voeten hebt, overweeg dan de Nike Phantom of Tiempo, omdat deze beide een natuurlijk, ruimer gevoel hebben. De Nike Mercurial heeft een aansluitende pasvorm die ongemakkelijk kan zijn voor mensen met bredere voeten.
Moeten Nike voetbalschoenen ingelopen worden?
Nike voetbalschoenen bestaan uit synthetische materialen die na verloop van tijd een beetje uitrekken. Maar ze zijn ook gemaakt om direct uit de doos te worden gedragen en hoeven niet eerst ingelopen te worden.
Hoelang gaan voetbalschoenen van Nike mee?
Hoewel Nike voetbalschoenen minimaal één seizoen meegaan, kan de levensduur per speler verschillen, afhankelijk van hoe vaak ze worden gedragen. Je moet ze vervangen wanneer je afgesleten noppen op de buitenzool, gaten of slijtplekken rond de enkel of loslating van de twee oppervlakken op de buitenzool van een voetbalschoen opmerkt.