Je hand opmeten om je handschoenmaat te bepalen

Handschoenmaten kunnen variëren afhankelijk van het design en waarvoor je ze wilt gebruiken. Nike trainingshandschoenen vallen bijvoorbeeld kleiner uit dan Nike hardloophandschoenen.

In de collectie Nike hardloophandschoenen voor dames is een handschoen in maat S te vinden, die is ontworpen voor een handomtrek van 18 tot 19 cm. Een handschoen voor dames in maat M is geschikt voor een handomtrek van 19 tot 20 cm en een handschoen voor dames in maat L past bij een handomtrek van 20 tot 22 cm.

De collectie Nike hardloophandschoenen voor heren bevat een handschoen in maat S, die is ontworpen voor een handomtrek van 18 tot 20 cm, een handschoen voor heren in maat M voor een handomtrek van 20 tot 22 cm en een handschoen voor heren in maat L voor een handomtrek van 22 tot 23 cm.

De unisex hardloophandschoenen van Nike vallen vaak groter uit. Maat S en M zijn geschikt voor een handomtrek van 23 tot 24 cm en maat M en L voor een handomtrek van 24 tot 25 cm.

Hoewel handschoenen lekker moeten zitten (niet zo los dat ze afglijden of opkruipen en niet zo strak dat ze knellen), zijn er nog een paar dingen om rekening mee te houden.

Golfhandschoenen zijn bijvoorbeeld ontworpen met een aansluitende pasvorm, terwijl keepershandschoenen bij voetbal losser moeten aanvoelen. Nike handschoenen zijn gemaakt voor flexibiliteit en comfort met functies zoals Nike Dri-FIT zweetafvoerende technologie, een isolerende fleecevoering en verstelbare bandjes bij de boord voor een verstelbare pasvorm.