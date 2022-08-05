De beste Nike American Football handschoenen voor dit seizoen
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Ontdek de technologie achter Nike American Football handschoenen die je spel naar een hoger niveau kan tillen, van gripvaste materialen tot ventilerende, aanpasbare designs.
Om zo goed mogelijk te presteren op het footballveld moet je toegewijd zijn en een goede voorbereiding hebben: gewichtheffen, voetenwerkoefeningen en de juiste voeding zijn maar een paar manieren om je skills te verbeteren.
En wanneer de wedstrijddag is aangebroken, is het belangrijk dat je de juiste gear hebt, met name goed zittende handschoenen (afhankelijk van je positie). Bekijk de beste Nike American Football handschoenen voor dit seizoen en leer hoe ze je kunnen helpen je prestaties op het veld te optimaliseren.
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De beste Nike American Football handschoenen
1.Voor het rennen met de bal: Nike D-Tack American Football handschoenen
Voor running backs is het belangrijk dat de buitenkant van de handen is gevoerd om eventuele klappen op te vangen als ze tackles ontwijken en zich langs de verdediging manoeuvreren. Nike D-Tack handschoenen beschermen de buitenkant van de handen met voering bij elke aanval.
Bovendien hebben ze als voordeel dat je de bal goed kunt vasthouden: de plakkende palmen bestaan voor 24 procent uit rubber, waardoor ze een natuurlijk gripvast oppervlak hebben dat het hele seizoen helpt ballen te vangen en vast te houden, zelfs in natte omstandigheden.
2.Voor het opvangen met één hand: Nike Vapor Jet American Football handschoenen
De eenhandige vangballen van de supersterren in American Football vergen atletisch vermogen, vaardigheid en talent, maar het dragen van een paar premium handschoenen helpt ook. Een Nike American Football handschoen voor receivers met Magnigrip+ technologie, zoals de Nike Vapor Jet 7.0, bevat een combinatie van polyester, siliconen en elastaan.
Als je deze handschoenen aan hebt, voelen ze rekbaar aan, zodat je je vingers kunt bewegen en buigen. Maar zodra je de bal hebt, bieden ze grip om je te helpen het winnende punt te scoren.
Bij de vingers vind je bovendien perforaties voor ventilatie, plus een verstelbare boord voor een pasvorm op maat.
3.Het beste om warm te blijven: Nike Sideline American Football handschoenen
Als je je vingers niet kunt voelen, zul je ook weinig houvast hebben op de bal. Als de temperatuur zakt en je staat te wachten tot je weer mee kunt doen, trek dan een paar Nike Sideline handschoenen aan om je handen lekker warm te houden.
Ze zijn gevoerd met fleece voor ultieme warmte en hebben schapenleer op de handpalm waardoor ze lang meegaan. De verstelbare polsband houdt de kou ook buiten.
4.Voor jonge spelers: Nike Superbad en Nike Shark American Football handschoenen
Nike Vapor Jet handschoenen en Nike D-Tack handschoenen zijn er ook in kindermaten, zodat ze zich net zo kunnen uitdossen als de professionals. Of kijk voor kindermodellen eens naar de Nike Superbad handschoenen voor kids of de Nike Shark handschoenen voor kids.
Beide modellen zijn voorzien van Magnigrip materiaal op de handpalmen om goed te kunnen vangen en het Nike Superbad model heeft een laag lichte, soepele voering op de rug van de hand en de vingers. Laat de jonge atleet in je leven de handschoen kiezen waarin die zich het best voelt op het veld.
Tekst: Greg Presto