Sportpsycholoog Jim Taylor over hoe je kinderen aan het sporten krijgt

Minder dan 1 procent van de kinderen wordt later topsporter. Maar kids laten sporten draait er niet om dat je de volgende Serena of LeBron klaarstoomt, aldus sportpsycholoog en opvoedexpert Jim Taylor. Je doet het om hen de mentale tools voor een gezond, gelukkig en succesvol leven te geven. In deze aflevering van Trained praat de voormalig wedstrijdskiër met presentator Jaclyn Byrer over de voordelen van jong sporten en hoe je als ouders je kids aan het sporten kunt krijgen — en houden. Het geheim, zegt hij, is zorgen voor positieve associaties met sport en de hele 'jeugdsportindustrie' laten voor wat het is. Hij put uit zijn eigen ervaring als vader van twee sportende dochters, gaat dieper in op alle factoren die meisjes in het sporten kunnen belemmeren, en licht toe wat we allemaal kunnen doen om genderongelijkheid tegen te gaan.