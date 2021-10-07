Sportpsycholoog Jim Taylor over hoe je kinderen aan het sporten krijgt

Trained Podcast: atleten opvoeden met dr. Jim Taylor
Coaching
Je kunt kids niet zelf naar het erepodium tillen, aldus sportpsycholoog dr. Jim Taylor. Maar je kunt ze wel een voorsprong geven in het leven.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Minder dan 1 procent van de kinderen wordt later topsporter. Maar kids laten sporten draait er niet om dat je de volgende Serena of LeBron klaarstoomt, aldus sportpsycholoog en opvoedexpert Jim Taylor. Je doet het om hen de mentale tools voor een gezond, gelukkig en succesvol leven te geven. In deze aflevering van Trained praat de voormalig wedstrijdskiër met presentator Jaclyn Byrer over de voordelen van jong sporten en hoe je als ouders je kids aan het sporten kunt krijgen — en houden. Het geheim, zegt hij, is zorgen voor positieve associaties met sport en de hele 'jeugdsportindustrie' laten voor wat het is. Hij put uit zijn eigen ervaring als vader van twee sportende dochters, gaat dieper in op alle factoren die meisjes in het sporten kunnen belemmeren, en licht toe wat we allemaal kunnen doen om genderongelijkheid tegen te gaan.
"Sport geeft hen als het ware een pantser. Het verandert hun doelen. Het verandert hun houding, werpt een andere blik op wat het betekent om een meisje of een vrouw te zijn. Ze leren pro-actief en assertief te zijn."
Jim Taylor
PhD, sportpsycholoog en auteur van Raising Young Athletes
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn op trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.