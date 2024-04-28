Vind je eigen stijl

Er bestaat geen toverformule voor het vinden van je eigen stijl. Deze verandert, ontwikkelt zich, en kan soms op donderdag totaal anders zijn dan op woensdag.
Maar hoe onze stijl ook verandert naarmate we opgroeien, het enige wat telt is dat we kleding dragen waarin we ons hartstikke zelfverzekerd voelen.
Nike bracht een dag door met drie tienermeiden die hun tips en tricks deelden voor het samenstellen van stijlvolle looks, gecombineerd met de Air Max Dn.
Speel met laagjes
"Laagjes brengen mijn outfit tot leven: de Air Max Dn, baggy jeans en een croptop waar de kraag van een shirt uitsteekt."
Probeer creatief te zijn met laagjes, en je zult zien dat die ene top (of rok, broek, wat dan ook!) achterin je kast opeens met van alles te combineren is.
"Ik hou van de sportieve uitstraling van de Nike Air Max Dn", vertelt Sophie ons. Ze draagt een kraag onder een ruimvallend T-shirt, of een stropdas die bij de schoen past, en haar next-level look is compleet.
Funmi's moodboard
"Als het om stijl gaat, ben ik een heel kleurrijk persoon. Absoluut een maximalist."
Funmi vertelt Nike dat de Air Max Dn haar het gevoel geeft dat ze op wolken loopt. Logisch dus dat ze alle kleuren van de regenboog in haar outfits wil combineren."Mijn creativiteit kent geen grenzen."
Hou jij ook van opvallend en fel? Laat je dan inspireren door Funmi. Speel met accessoires en kleuren tot je vindt waar jij je goed bij voelt.
Stap comfortabel uit je comfortzone
"Ik heb nog nooit zulke tienerschoenen gezien, de zijkanten vielen meteen op. En ze zitten ZO fijn."
Met een paar comfortabele sneakers die je kunt stylen op basis van je mood is het gemakkelijk om items te mixen en matchen.
"Ik draag van alles wat, van streetstyle tot fashion uit de jaren 70", vertelt Bella ons. Daarom combineert ze haar baggy outfits met een strakke top onder haar fleece, waarna ze met de Air Max Dn comfort en kleur aan de look geeft.
Niemand is gebonden aan één stijl. Laten we vandaag dragen waar we ons goed in voelen. En als we morgen wakker worden, doen we dat opnieuw.