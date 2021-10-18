Klaar voor de straat: Nike Sole 2.0 x Össur running blade

Stel je eens een topatleet voor die met een schaar en lijm in de garage zijn/haar eigen uitrusting in elkaar knutselt.

Dat klinkt misschien gek, maar dit was precies wat adaptief triatleet Sarah Reinertsen deed. Ze zaagde de zolen van schoenen af om geïmproviseerde grip op haar 'running blade' aan te brengen (een speciale beenprothese die voor sport wordt gebruikt).

'Dat kunnen wij beter!' zei Tobie Hatfield, een oudgediende Nike innovator en voormalig baancoach, meteen toen hij Sarah's ad-hoc-constructie voor het eerst zag. Het resultaat, de Nike Sole 1.0 — een snel verwisselbaar gripsysteem voor running blades van het merk Össur — veranderde de sport voor adaptieve atleten overal ter wereld doordat ze versleten zolen in enkele seconden konden verwisselen voor nieuwe.

Hoe revolutionair de 1.0-versie ook was, "we ontwerpen nooit een perfect product", zo vertelt Tobie in de bovenstaande film. Als het op innovatie aankomt, is er geen eindstreep. Negen jaar later is het stokje overgenomen door een nieuwe groep atleten en innovatoren die nog verder gegaan zijn.

Bekijk de film voor meer informatie over het ontstaan van de Nike Sole 2.0. Lees vervolgens hieronder wat de hoofddesigner van het project, George Xanthos, allemaal heeft gedaan.