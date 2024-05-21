De geschiedenis van de Pegasus
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Het is moeilijk te geloven dat Nike's populairste hardloopschoen op een gegeven moment uit het assortiment werd gehaald (spoiler: hij bleef niet lang weg).
Toen de Pegasus in 1982 werd gelanceerd, was Nike Air nog relatief nieuw. Tot dan toe liepen Air units over de hele lengte van de schoen. Bij de Pegasus kon de lucht alleen in de hak worden geplaatst, waar de voeten van de meeste hardlopers neerkomen als ze contact maken met de grond.
Met een combinatie van Nike Air, een buitenzool met wafelpatroon en een nieuw foam had de Pegasus alle ingrediënten om een marktleider in responsieve demping en een favoriet onder hardlopers te worden. In de eerste maand werden er 8.000 exemplaren verkocht. Ongeveer een maand later kwam het totaal op 35.000. In de eerste helft van 1983 gingen er meer dan 300.000 paar over de toonbank.
De Pegasus was technisch en betaalbaar, en bleef tot 1993 in populariteit groeien met een relatief consistent design. Toch was het succes van de Pegasus een paar jaar lang twijfelachtig. Sommige geïntroduceerde kenmerken, zoals een sleeve met elastaan, een stijver bovenwerk en een zichtbare Air unit in de hak, vielen niet in de smaak bij hardlopers.
Er werd besloten dat het schrappen van deze schoen de enige manier was om de franchise te redden. Het team wilde weer vanaf nul beginnen met een 'back to basics'-mantra. De Pegasus lijn, die in de herfst van 1998 werd stopgezet en in de herfst van 2000 terugkeerde, was klaar om er weer vol voor te gaan. De Pegasus werd uitgebracht als onderdeel van de nieuwe Bowerman Series, een collectie met een focus op het maken van consistente, betrouwbare schoenen voor hardlopers, door hardlopers. In 2001 was de Pegasus goed voor bijna $ 19 miljoen in het eerste volledige jaar dat de schoen op de markt was.
De snelle en responsieve Zoom Air, die al populair was in andere schoendesigns, werd in 2010 geïntroduceerd in de Pegasus (en is tot op de dag van vandaag nog steeds de favoriete Air voor deze schoen). In de loop der tijd werden er een aantal updates doorgevoerd, waaronder een bovenwerk met extra ventilatie en verfijningen die de franchise een frisse look gaven. De 35e editie introduceerde de allereerste Zoom Air over de hele lengte van het design, met een voorgevormde unit die met de schoen meeboog. Was de Pegasus nog steeds populair? In 12 maanden werden er 12 miljoen paar verkocht.
In de daaropvolgende 20 jaar vestigde de Pegasus zich als een betrouwbare favoriet voor hardlopers, terwijl het designteam van Nike bleef samenwerken met atleten om innovatie te perfectioneren, de prestaties te verfijnen en de Pegasus uit te breiden van één performanceschoen naar een hele collectie schoenen met oplossingen voor elke run.
Deze zomer brengt Nike de Nike Pegasus 41 uit (zie foto hierboven), met een nieuwe middenzool van ReactX foam over de hele lengte en Air Zoom units in de voorvoet en hak. ReactX foam is voor het eerst opgenomen in de Pegasus lijn en biedt een hogere energieteruggave dan React foam, terwijl het de ecologische voetafdruk verkleint.
De Pegasus collectie voor 2024 bestaat uit een reeks designs voor alle behoeften, vaardigheden en typen terrein, waaronder eenvoudig aan te trekken, trail-, waterdichte en winterbestendige versies. Met een Pegasus voor elke hardloper en elke run vind je gegarandeerd een paar dat bij jou past. Verspil je energie niet. Hardlopen doe je met Pegasus.