De geschiedenis van de Pegasus

Het is moeilijk te geloven dat Nike's populairste hardloopschoen op een gegeven moment uit het assortiment werd gehaald (spoiler: hij bleef niet lang weg).

Toen de Pegasus in 1982 werd gelanceerd, was Nike Air nog relatief nieuw. Tot dan toe liepen Air units over de hele lengte van de schoen. Bij de Pegasus kon de lucht alleen in de hak worden geplaatst, waar de voeten van de meeste hardlopers neerkomen als ze contact maken met de grond.