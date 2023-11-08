Ik ben Fleur, ik ben 15 jaar en ik dans.

Stijlvolle kleren helpen me om mezelf uit te drukken als ik dans. Ze geven me zelfvertrouwen en ik voel me erdoor verbonden met de danscultuur. Het is een onderdeel van de kunstvorm die ik beoefen.

Voor mij is het het belangrijkst dat mijn kleding uniek is en bij mijn persoonlijkheid past.

Ik zal jullie een aantal outfits laten zien waarin ik meteen zin krijg om te bewegen!

Ik ga de dansvloer het liefst op met een ruimvallende broek (de comfortabelste die ik kan vinden) en een T-shirt dat een vleugje vrouwelijkheid en stijl brengt.