Hoe weet je of het vandaag goed voor je is om te gaan hardlopen?

01. Leer van je fouten.

Heb je een lange run gedaan na een nacht met weinig slaap en ging het erg slecht? Focus je dan op wat je daarvan kunt leren: je weet nu dat je een volgende keer je schema moet bijstellen. Kirby: "Van jezelf uitfoeteren bij een overgeslagen of slechte run, ga je je echt niet beter voelen. Je bereikt meer als je je erbij probeert neer te leggen, door ervan te leren en het de volgende keer wel goed te doen."



02. Probeer iets anders te doen naast het hardlopen.

Staat je lichaam of je hoofd niet naar een run, ga dan wat gewichten heffen, doe yoga of maak een lange wandeling, aldus erkend fysiotherapeut en Nike Performance Council member Derek Samuel. Crosstraining kan helpen je lichaam voor te bereiden op je volgende run, vertelt hij. En net zo belangrijk: je voorkomt dat er negatieve associaties ontstaan met hardlopen.



03. Pas je schema aan.

Herstel hoeft niet te betekenen dat je niet hardloopt, aldus Bennett. Een run kan een louterende werking hebben en een goede manier zijn om opgebouwde stress en angst los te laten. En dat komt niet per se door de snelle run of zware intervallen die je gepland had. "Het doel is om vooruitgang te boeken, en soms doe je dat al door je schema aan te passen", zegt Bennett. "Je kunt een run eindeloos tweaken — korter, langzamer, vlakker — en dat kan allemaal helpen om je lichaam en geest de run te geven die ze nodig hebben."



04. Houd wat reserves over.

"Als je overdrijft, moet je daar vaak een prijs voor betalen", waarschuwt Samuel. Hij zegt tegen zijn klanten dat het oké is om naar bed te gaan met de gedachte ik moet meer doen. "Dat werkt motiverend," zegt Samuel, "in plaats van dat je denkt: ik heb vandaag echt te veel gedaan en ik voel me afgemat."